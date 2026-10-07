Busca detener a creador de contenido que ofreció recompensa por atentar contra obispo de Aguascalientes que habló mal de Morena

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Manuel Alonso García, fiscal de Aguascalientes, anunció que solicitarán una orden de aprehensión contra el creador de contenido identificado como “José Lápiz” luego de ofrecer una recompensa de 40 mil pesos por atentar contra el obispo Juan Espinoza Jiménez.

El funcionario explicó que la dependencia trabaja en la integración final de la carpeta de investigación para reunir los elementos probatorios necesarios y solicitar formalmente la detención del hombre.

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“Estamos trabajando para que en las próximas horas ya solicitemos ante una autoridad judicial la orden de aprehensión”, declaró.

Además, informó que ya solicitaron una audiencia técnica de investigación para establecer el nombre correcto de la persona detrás de las publicaciones y saber qué otras plataformas utiliza.

Por amenazas y apología del delito, los delitos por los que solicitarán su captura

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Alonso García detalló que la futura orden de aprehensión se sustentará en dos figuras legales distintas: la primera es el delito de amenazas, que requiere una querella formal de la parte afectada; la segunda vía es la apología del delito, que se persigue de oficio, sin necesidad de una denuncia previa del obispado.

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Antes de solicitar la orden ante el juez, la Fiscalía necesita precisar la ubicación del youtuber, por lo que Alonso García reveló que sospechan que Lápiz no reside en Aguascalientes.

“Queremos pensar que probablemente no está en Aguascalientes o no está hasta en México”, afirmó el fiscal.

Por ese motivo, la Fiscalía solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para identificar, mediante el rastreo de direcciones IP, desde dónde se realizan las publicaciones atribuidas a José Lápiz.

“Se trabaja en coordinación también con la policía cibernética para poder rastrear”, explicó el funcionario.

El hecho que detonó la carpeta de investigación

Foto: Redes sociales

La amenaza se originó después de un discurso que dio el obispo Espinoza Jiménez el pasado 27 de septiembre, en la que criticó al gobierno federal (encabezado por políticos de Morena) en temas de libertad de expresión. Días más tarde, José Lápiz realizó una publicación en la que ofreció dinero por agredirlo.

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“Yo les ofrezco 40 mil pesos para que se lo madruguen. Pu*as ratas con sotana”, expresó el youtuber en su cuenta de X. Este contenido fue el que la Fiscalía tomó como punto de partida de la pesquisa.

Alonso García precisó que la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos detectó las publicaciones el 1 de octubre mediante un ciberpatrullaje. Esa alerta fue el origen de la carpeta que ahora buscan judicializar.

El fiscal añadió que la situación se agravó cuando el creador de contenido insistió con publicaciones similares durante la semana. “No se identifica que nada más fue una publicación aislada, sino que es un tema reiterativo”, sostuvo.

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Dan protección a obispo para evitar atentados en su contra

Integrantes de la plataforma Actívate denunciaron las amenazas contra el obispo. Foto: Facebook / Actívate

Mientras se concreta la solicitud de aprehensión, las autoridades ya ordenaron que se brinde protección al obispo. “Ya se giró un oficio al obispado para tener una orden de protección”, confirmó Alonso García.

El funcionario aclaró que, hasta el momento, no existe una querella formal por parte del obispado, pero dijo que la vía de la apología del delito permite actuar sin ese requisito mientras se define la detención.

Por su parte, la organización Actívate solicitó en días pasados que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue las amenazas contra el obispo de Aguascalientes al considerarlo en riesgo.

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Creador de contenido acusa que se utilizó IA en las amenazas

Foto: X/@dejoselapiz

Previo a darse a conocer la futura orden de aprehensión en su contra, José Lápiz subió un video en sus redes sociales en el que negó haber amenazado al obispo.

“Ahora se inventaron que yo amenacé a un sotanudo de Aguascalientes y utilizaron la inteligencia artificial para, según ellos, denunciarme públicamente”, acusó.

Sin embargo, en redes sociales circulan otros videos que ya no están en su cuenta en los que afirmó que seguirá ofreciendo recompensas por religiosos como el obispo de Aguascalientes, incluso en otra publicación se afirmó que aumentó el monto ofrecido en un primer momento.