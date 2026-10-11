Movilizaciones en CDMX hoy domingo 11 de octubre por la tarde: alternativas viales para evitar complicaciones

CIUDAD DE MÉXICO, 30SEPTIEMBRE2026.- Tráfico y tránsito de vehículos sobre la Calzada Chivatito, a un costado del Bosque de Chapultepec, durante la tarde. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

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Las movilizaciones en CDMX hoy domingo 11 de octubre incluyen una concentración estudiantil, una rodada ciclista y diversas actividades de esparcimiento programadas para la tarde y noche. Estos encuentros podrían aumentar el tránsito alrededor de sus sedes y complicar los desplazamientos durante la llegada y salida de asistentes.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre las actividades previstas a partir de las 14:00 horas están una reunión en el Sindicato Mexicano de Electricistas, una rodada en Xochimilco y el paseo de alebrijes iluminados rumbo a la Alameda Central. También destaca el partido Pumas contra Cruz Azul, para el que se estima un aforo de 46 mil personas.

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Esta relación incluye únicamente actividades con horarios de inicio desde las 14:00 horas. El documento no establece desvíos oficiales para cada evento, por lo que las alternativas viales mencionadas son opciones para planear recorridos según el origen y destino del viaje, sujetas a las condiciones de circulación.

Concentración estudiantil a las 14:00 horas en Insurgentes Centro

El colectivo El Capitán Ahuizote convocó a su segunda reunión organizativa de estudiantes en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicada en avenida Insurgentes Centro número 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El encuentro tiene como propósito realizar un balance de la marcha del 2 de octubre y coordinar próximas acciones del movimiento estudiantil. La agenda estima 45 participantes y contempla que podrían sumarse otras organizaciones y colectivos.

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Para quienes necesiten atravesar esta zona, avenida México-Tenochtitlan y Paseo de la Reforma pueden valorarse como opciones para evitar el tramo inmediato al inmueble. La reunión está anunciada en una sede fija: el documento no señala una marcha ni confirma un bloqueo de Insurgentes.

Rodada ciclista en Xochimilco desde las 15:00 horas

El grupo Ajolobikers tiene prevista una reunión a las 15:00 horas en la Plazuela del Barrio San Antonio Molotla, en el cruce de Chilalpa y Matamoros, colonia San Antonio, en Xochimilco.

Se espera la participación de 25 personas. El destino aparece por definir, por lo que no hay un recorrido anunciado que permita precisar todas las vialidades por las que circularán.

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Para desplazamientos que permitan rodear el centro de Xochimilco, pueden evaluarse avenida Prolongación División del Norte y el Anillo Periférico. Estas opciones dependen del punto de partida y no sustituyen los accesos locales para quienes se dirijan al barrio.

Pumas contra Cruz Azul y lucha libre: horarios de los eventos deportivos

A las 17:00 horas habrá lucha libre profesional en la Arena México, en la alcaldía Cuauhtémoc, con un aforo estimado de 4 mil personas. La llegada y salida de aficionados podría aumentar la circulación en el entorno de la colonia Doctores.

Para rodear las calles inmediatas al recinto, avenida Chapultepec y Eje 3 Sur pueden considerarse en función del destino, evitando aproximarse innecesariamente a los accesos.

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Más tarde, a las 19:00 horas, se disputará el partido Pumas contra Cruz Azul, correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán.

La agenda contempla 46 mil asistentes, el aforo estimado más alto entre las actividades aquí incluidas. Conviene anticipar los traslados por el entorno de Ciudad Universitaria y avenida Insurgentes Sur. Para viajes que no tengan como destino el estadio, Anillo Periférico y avenida Revolución pueden servir para planear recorridos por fuera de sus accesos, dependiendo del trayecto.

Conciertos y funciones de teatro durante la tarde y noche

Los siguientes espectáculos también podrían generar mayor demanda de acceso y estacionamiento alrededor de sus sedes:

17:00 horas: La Malinche , en el Frontón México , Cuauhtémoc. Aforo estimado: 2 mil 400 personas .

17:00 horas: Lagrimita y Costel, “50 años haciendo reír a la familia” , en la Arena Ciudad de México , Azcapotzalco. Aforo: 12 mil 500 personas .

17:30 horas: El Rey León , en el Teatro Telcel , Miguel Hidalgo. Aforo: 2 mil 800 personas .

19:00 horas: Álvaro Díaz , en el Palacio de los Deportes , Iztacalco. Aforo: 20 mil personas .

20:00 horas: Lookmhee & Sonya , en el Auditorio BlackBerry , Cuauhtémoc. Aforo: 2 mil 52 personas .

20:00 horas: Sepultura , en el Pepsi Center del WTC , Benito Juárez. Aforo: 6 mil 486 personas .

21:00 horas: Natalia Lafourcade, en el Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc. Aforo: 3 mil 165 personas.

Como opciones para rodear los respectivos entornos pueden considerarse Calzada Vallejo, en el caso de la Arena Ciudad de México; Ejército Nacional y Homero, para la zona del Teatro Telcel; y Eje 3 Sur y Eje 4 Sur, para trayectos que permitan evitar los accesos del Palacio de los Deportes.

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En los alrededores del WTC y del Auditorio BlackBerry, avenida Universidad y avenida Cuauhtémoc pueden evaluarse como alternativas a desplazamientos por Insurgentes Sur. Ninguna de estas vías tiene garantizada una circulación libre de congestionamientos.

Paseo de alebrijes iluminados rumbo a la Alameda Central

A las 19:00 horas comenzará el Paseo de Alebrijes Iluminados, organizado por el Museo de Arte Popular. El punto de salida será el museo, ubicado en Revillagigedo número 11, colonia Centro, y el destino anunciado es la Alameda Central.

La agenda estima mil 500 participantes, pero no detalla las calles del recorrido. Por ello, conviene prever mayor presencia peatonal alrededor de Revillagigedo y los accesos a la Alameda.

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Quienes no necesiten ingresar a esta zona pueden valorar avenida Chapultepec para recorridos de oriente a poniente o viceversa. Además, la función nocturna del Teatro Metropólitan podría elevar la afluencia en el mismo entorno.

Rodada motociclista nocturna: dos puntos de reunión

Los Loquitos del 46 Stunt tienen programada una rodada con dos puntos de encuentro:

20:30 horas: Pemex La Viga, en Calzada de la Viga número 44, colonia Esperanza , Cuauhtémoc.

21:15 horas: Soriana Híper Consulado, en avenida Río Consulado número 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar, Venustiano Carranza.

Se estima un aforo de 200 personas y el destino está por definir. La agenda advierte posibles afectaciones durante el trayecto.

Para evitar los puntos de concentración pueden evaluarse Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en recorridos compatibles con la zona de La Viga, y Eje 3 Norte, para desplazamientos cercanos a Río Consulado.

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Antes de salir, conviene revisar las condiciones de tránsito, calcular tiempo adicional y atender las indicaciones de los agentes. Los aforos son estimaciones y la inclusión de una actividad en la agenda no equivale a un cierre vial confirmado.