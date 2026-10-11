Estatus de vuelos en AIFA hoy domingo 11 de octubre: reportan algunas cancelaciones para esta tarde

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la presencia de viajeros en el AIFA. (Foto: X/@Claudiashein)

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El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra afectaciones en vuelos que conectan con Puerto Vallarta este domingo 11 de octubre. Los servicios VB7350 y VB7351 de Viva aparecen como cancelados en los registros consultados de Flightradar24, por lo que los pasajeros con reservaciones para esta tarde deben verificar las alternativas ofrecidas por la aerolínea.

Las cancelaciones coinciden con las afectaciones por el huracán Simón en el Pacífico mexicano. De acuerdo con información publicada por Global Media, el aviso de Viva para este domingo incluye ambos vuelos entre Puerto Vallarta y el AIFA, como parte de las suspensiones anunciadas en distintas conexiones nacionales.

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La revisión permite identificar estos servicios afectados, pero no constituye un balance completo de todas las llegadas y salidas del aeropuerto. No fue posible verificar un tablero integral de demoras para la tarde, de modo que el estado de cada reservación debe confirmarse directamente con la compañía que opera el vuelo.

¿Qué vuelos del AIFA aparecen cancelados este domingo?

Los registros de Flightradar24 muestran las siguientes cancelaciones para el 11 de octubre en la conexión entre el aeropuerto de Santa Lucía y Puerto Vallarta:

Ambos registros corresponden a trayectos previstos para la tarde. La información coincide con el reporte de Global Media sobre las cancelaciones anunciadas por Viva para este domingo debido a las condiciones meteorológicas asociadas con Simón.

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Para quienes tenían previsto salir hacia Puerto Vallarta, la recomendación es solicitar a la aerolínea la confirmación de la cancelación y las opciones aplicables a su boleto. Quienes esperaban recibir a un pasajero procedente de ese destino también deben comprobar si existe una nueva fecha de viaje antes de trasladarse a la terminal.

¿Hay vuelos demorados en el AIFA para esta tarde?

En el servicio VB7351 de Viva entre el AIFA y Mérida, el registro consultado muestra una salida programada a las 19:12 horas y una estimación de despegue a las 19:22 horas, lo que representa un ajuste previsto de diez minutos. Es una estimación y puede modificarse antes de la salida.

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Este caso también muestra por qué conviene revisar la ruta junto con el número de vuelo: el identificador VB7351 aparece tanto en el trayecto Puerto Vallarta–AIFA, marcado como cancelado, como en el servicio AIFA–Mérida, que presenta una estimación de salida. Consultar únicamente el número puede llevar a confundir segmentos distintos del itinerario.

Con la información disponible, no es posible establecer un total de vuelos demorados ni asegurar que los demás servicios mantienen sus horarios. Para organizar una conexión, recoger a un familiar o calcular la llegada al aeropuerto, debe utilizarse la actualización específica del trayecto contratado.

Cómo consultar el estatus de tu vuelo antes de salir

Los pasajeros de Viva pueden revisar el estatus de vuelo en su sitio oficial. Conviene tener a la mano la fecha del viaje, la ruta y el número de vuelo para identificar correctamente el servicio.

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Antes de trasladarte al AIFA, realiza estas comprobaciones:

Revisa los mensajes enviados por la aerolínea al correo asociado con tu compra.

Confirma que la consulta corresponde al domingo 11 de octubre .

Verifica el aeropuerto de origen y destino.

Solicita información sobre reprogramación si tu servicio aparece cancelado.

Conserva las notificaciones y cualquier confirmación de cambio.

Consulta nuevamente el estado del viaje antes de comenzar el traslado.

Dentro de la terminal, el AIFA dispone de pantallas de información de vuelos nacionales e internacionales, tanto de llegadas como de salidas. El aeropuerto señala que estos dispositivos permiten consultar los horarios en tiempo real; también ofrece orientación mediante sus módulos de información.

¿Dónde pedir ayuda por una demora o cancelación?

El AIFA indica que las causas de los retrasos deben comunicarse por medios electrónicos o en los módulos de atención al pasajero. Su guía distingue los casos atribuibles a la aerolínea, para los cuales contempla medidas de compensación y opciones ante cancelaciones o demoras prolongadas. La causa informada para cada servicio resulta relevante al solicitar atención.

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Ante una inconformidad, los viajeros pueden acudir a Profeco, ubicada en el Nivel 3 de Salidas, frente a la puerta 5, según la información oficial del aeropuerto. Para los vuelos afectados este domingo, es recomendable pedir primero a la compañía una respuesta concreta sobre el nuevo itinerario y las condiciones del cambio, y conservarla junto con el comprobante de compra.