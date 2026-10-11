Gustavo Petro pronostica triunfo de Morena en México: “casi con certeza” ganaría su candidata, dice en el Zócalo

Durante una conferencia en la Feria del Libro del Zócalo, el exmandatario colombiano no mencionó nombres ni precisó qué proceso electoral tenía en mente al emitir su pronóstico ante el público

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en la Feria del Libro del Zócalo, en la Ciudad de México, que si hoy hubiera elecciones en el país, la candidata o el candidato de Morena ganaría “casi con certeza”. Lo dijo durante una conferencia en la que también acusó que la inteligencia artificial y los bots manipulan procesos electorales en América Latina.

La frase sobre Morena

Petro afirmó que, “si viniera una elección en México”, cualquier ciudadano diría que ganaría quien haga las veces de candidata del movimiento Morena para esa fecha. No mencionó nombres ni precisó a qué elección se refería.

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El pronóstico llegó después de que describiera al “segundo progresismo”, al que calificó como el que “está aquí en México vigente y ya casi en ninguna otra parte de América Latina”.

“Segundo progresismo”: su explicación

(Especial)

Según Petro, el primer ciclo de gobiernos progresistas de la región se apoyó en el petróleo, el carbón y el gas para financiar el bienestar social y, por eso, quedó “sobre pies de barro” y cayó electoralmente.

Del segundo ciclo dijo algo distinto: que no fue derrotado en las urnas, sino “robado”. Aseguró que logró conquistas sociales mayores y que, en su caso, su gobierno aumentó en tres millones la votación respecto a la de su elección. Esa cifra, afirmó, equivale a “nueve millones de votos más en México”.

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Las cifras que presumió de Colombia

Petro presentó varios datos de su gestión:

Siete millones de personas salieron de la pobreza en cuatro años.

La pobreza pasó de 40 % en la época del COVID a 25 % en agosto.

La mortalidad infantil bajó a la mitad .

El desempleo llegó a 8.1 % en un mes y subió a 9.7 % en agosto, algo que atribuyó al cambio de gobierno.

Atribuyó el crecimiento al aumento real del salario mínimo “vital”, que, dijo, impulsó la demanda interna y los ingresos de trabajadores formales e informales.

Bots, IA y “tecnofascismo”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aparece junto al cartel promocional de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eje de su discurso fue la inteligencia artificial. Petro sostuvo que su desarrollo está en manos de “cinco hombres” de capital privado y que construye “mundos algorítmicos” donde el elector pierde la frontera entre lo real y lo virtual.

Habló de un “tecnofascismo” y de un “1933 global”, en el que, en lugar del discurso hablado de Hitler, el instrumento sería el algoritmo. Según dijo, la democracia sería sustituida por una gestión tecnocrática.

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Las acusaciones sobre elecciones en la región

La presencia del mandatario colombiano en uno de los espacios más emblemáticos del continente concentra atención sobre el alcance de su proyecto político más allá de las fronteras de su país

Petro afirmó que así “ganaron las elecciones” en Colombia, Ecuador y Perú, y que podría ocurrir en Brasil. Entre sus afirmaciones:

Hubo dos millones de bots en la campaña colombiana, con hasta cinco mil mensajes diarios por perfil.

75 mil “testigos digitales” detectaron funciones matemáticas en 30 mil mesas , información que, según dijo, la prensa “no deja conocer”.

“En Colombia ganó Iván Cepeda y el Pacto Histórico”.

Sobre Perú, que ganó Roberto Sánchez, y sobre Ecuador, que “no ganó Noboa”.

También atribuyó al presidente estadounidense Donald Trump una declaración según la cual la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia colombiana se debió a él.

Estas son afirmaciones del expresidente; en el evento no se presentaron pruebas ni se mencionó una resolución de autoridad electoral que las respalde.

Los guiños a México

Petro dirigió varias referencias al público mexicano:

Dijo que América Latina, incluido México , es la región más desigual del planeta.

Comparó los “dos rieles” históricos de Colombia y México y señaló que el liberalismo ganó más en México.

Recordó que el general colombiano José María Melo murió en Chiapas , peleando junto a Benito Juárez .

Sobre migración, dijo que quienes llegaron hace dos siglos le dicen a los pueblos que llegaron hace 60 mil años que deben ir “al campo de concentración si osan pasar el río Bravo”.

“¿Cuántos en Ciudad de México?”

Para enfrentar a los bots, Petro propuso un activismo digital humano coordinado entre países. Planteó, por ejemplo, que cinco mil personas al día envíen mensajes en portugués al electorado brasileño. Y preguntó al público: “¿Cuántos en Ciudad de México?”.

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Sobre Brasil, el público respondió con gritos de “¡Lula!”. Petro dijo que “casi” podría asegurar que ganará Lula.

Un día de presentaciones

Horas antes, Petro participó en el mismo recinto en la presentación del libro Nuestra América en vilo, de Armando Bartra, quien calificó a México como “la luz más luminosa” del subcontinente y habló de una presidenta con una aprobación de entre 75 y 80 %.