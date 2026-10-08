Siguen los problemas en el CCH Sur, la UNAM cierra el plantel

El CCH Sur informó que suspendieron las clases por vandalización de torniquetes ( CCH SUR/FB)

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El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) informó este jueves 8 de octubre sobre la suspensión de clases. El plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que, debido a daños en sus instalaciones no pueden garantizar la seguridad a toda la comunidad estudiantil, por lo que tomaron la decisión de cancelar las actividades escolares para este día

Poco antes de las 13:00 horas emitieron un comunicado en el que dieron a conocer que los torniquetes de acceso fueron vandalizados, en consecuencia, no se podrá realizar las actividades vespertinas. La directora general de CCH María Patricia García Pavón también se encargó de informar a la prensa que no se realizarán las actividades académicas de este día.

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“A la comunidad del CCH Plantel Sur: se informa a la comunidad que, debido a que no se puede garantizar el accceso seguro al plantel por la afectación a los torniquetes, se supenden las clases”, se lee en el boletín que compartieron.

Por otra parte, las autoridades académicas precisaron que ya atienden los daños que sufrieron los torniquetes de acceso. “Asimismo, se continuará trabajando para restablecer el sistema a la brevedad. Se pide a la comunidad mantenerse informada a través de los medios oficiales”.

Comunicado de CCH Sur sobre la suspensión de clases (X/ @cchsur_oficial)

Vandalizan torniquetes de CCH Sur

De acuerdo con la directora general, el día de ayer 7 de octubre un grupo de personas ajenas a la institución académica dañó el equipo tecnológico que permite el ingreso al plantel, en consecuencia, las autoridades aseguraron que no existe condiciones adecuadas para garantizar unas instalaciones seguras.

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María Patricia García Pavón insistió que el acuerdo de suspender clases presenciales fue una petición de la comunidad escolar y los padres de familia, esto tras el incidente de hace un año del caso Lex Ashton, por lo que decidieron mandar a los estudiantes a sus hogares.

Hasta el momento, las autoridades escolares están evaluando las posibilidades de que las actividades escolares se realicen a distancia, por lo que pidieron a los estudiantes permanecer atentos a los comunicados oficiales. Además, CCH Sur ya contactó a la empresa que le da mantenimiento al equipo para evaluar los daños y así reanudar los servicios de seguridad.

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Los torniquetes del CCH Sur fueron instalados en 2025 como parte de las medidas de seguridad del plantel tras el ataque donde murió un estudiante apuñalado. El joven que actualmente está en juicio tenía 19 años cuando ingresó encapuchado al plantel alrededor de las 13:00 horas del 22 de septiembre de 2025. Llevaba un arma blanca oculta en una mochila y atacó a Jesús Israel Hernández Chávez, estudiante de 16 años, en el estacionamiento del Colegio de Ciencias y Humanidades.

CCH Sur instaló torniquetes de seguridad en 2025 tras el ataque del caso Lex Ashton (CRÉDITO: CCH SUR/FB)

Las heridas causadas a Hernández Chávez provocaron su muerte en el sitio. Durante el episodio, Armando, un trabajador administrativo de 65 años que intentó detener al agresor, resultó lesionado y requirió atención médica inmediata.

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Tras la agresión, Ashton intentó escapar del plantel mientras era perseguido por estudiantes y personal. Subió a un edificio y se arrojó desde uno de los pisos superiores.

El joven permaneció internado bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta que recibió el alta del Hospital General Regional 2. Su detención formal ocurrió el 10 de octubre de 2025. Un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio seis días después de su detención. En esa audiencia se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Estudiantes de CCH Sur realizan manifestaciones por denuncias de casos de acoso

Estudiantes de CCH Sur realizan manifestaciones por denuncias de casos de acoso (FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

En días recientes, la comunidad estudiantil de CCH Sur realizaron diferentes protestas relacionadas con una denuncia de presunto acoso contra una alumna por parte de un docente.

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En medio de las movilizaciones, la comunidad estudiantil entregó un pliego petitorio a las autoridades del CCH Sur. La institución respondió que los casos de violencia de género serán atendidos conforme a la legislación universitaria y al protocolo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La directora general del CCH, María Patricia García Pavón, tenía previsto ofrecer una declaración sobre el caso durante este jueves.