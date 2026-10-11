México

Automovilista graba asalto a transporte de carga en la México-Cuautla: conductora retrocede para evitar ser víctima en el tramo del Edomex

Una pareja denunció en redes sociales un intento de asalto cerca de Los Álamos, en Cocotitlán, Estado de México

Un video grabado con cámara de tablero muestra la circulación nocturna de vehículos sobre la carretera Federal México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, Estado de México. Las imágenes documentan el asalto de una unidad de carga
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Un presunto asalto a un transporte de carga quedó registrado por la cámara de un automóvil que circulaba por la carretera federal México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, Estado de México. Ante la situación, la conductora del vehículo particular realizó una maniobra en reversa para alejarse de la zona y evitar convertirse en víctima de un posible delito.

Los hechos fueron denunciados en redes sociales por el esposo de la automovilista que viajaban durante la madrugada del sábado 10 de octubre, alrededor de la 1:15 horas, cuando transitaban por esta vía federal, casi a la altura de la zona conocida como Los Álamos.

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A través de una publicación difundida en la cuenta de X, Cuarto de Milla MX, la pareja compartió su experiencia y advirtió a otros conductores sobre lo ocurrido en este tramo carretero, utilizado diariamente por automovilistas y unidades de transporte de mercancías.

Cámara de automóvil capta presunto asalto en la México-Cuautla

Asalto robo camioneta de carga carretera Federal México - Cuautla Cocotitlán Edomex
Se registra asalto a camioneta de carga en la carretera Federal México - Cuautla casi llegando a Los Alamos, municipio de Cocotitlán, Edomex (captura)

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, la pareja circulaba por la carretera México-Cuautla y se salen a la lateral, cuando se encontró que una camioneta blanca se atraviesa en el camino para evitar el paso de una camioneta de carga y otro carro de color rojo.

En el video se alcanza a percibir como dos sujetos se bajan de la unidad y se dirige a la camioneta de carga, mientras su cómplice y conductor le apunta con un arma al transportista.

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Ante estos lamentables hechos, la grabación de la cámara instalada en el automóvil muestra la reacción de la conductora, quien optó por meter reversa para alejarse del lugar y evitar aproximarse a la escena.

La maniobra buscó mantener distancia ante el riesgo que representaba la situación. El registro audiovisual permitió documentar lo ocurrido desde la perspectiva de los ocupantes del vehículo particular.

De la misma forma, el conductor de un Chevy color rojo, hace la misma maniobra para alejarse del peligro.

Hasta el momento, con la información compartida en la denuncia, no se cuenta con detalles confirmados sobre la identidad de los presuntos responsables, si el transporte de carga fue despojado de mercancía o si hubo personas lesionadas durante el incidente.

Tampoco se dispone de información oficial que permita establecer si las autoridades recibieron un reporte formal o si se inició una investigación relacionada con estos hechos.

Pareja advierte sobre riesgos al circular de madrugada

Asalto robo camioneta de carga carretera Federal México - Cuautla Cocotitlán Edomex
En el asalto, se bajan dos sujetos, uno se acerca al conductor de la camioneta de carga y le apunta con un arma y otro señala con una lámpara (especial)

En el mensaje que acompaña la grabación, el usuario explicó que tanto él como su esposa quedaron sorprendidos por lo ocurrido, pues durante los años que llevan transitando por esta carretera no habían experimentado una situación similar.

“En los años que llevamos transitando en esta carretera, jamás nos había tocado una situación así”, señaló en su publicación, en la que pidió hacer público el incidente para alertar a quienes utilizan esta vía de comunicación.

La denuncia también incluyó un llamado a extremar precauciones, especialmente para quienes circulan durante la noche y la madrugada, cuando las condiciones de visibilidad y el menor flujo vehicular pueden complicar la reacción ante situaciones de riesgo.

La difusión del video busca advertir a otros automovilistas y poner en conocimiento público lo ocurrido en las inmediaciones de Cocotitlán.

¿Qué hacer ante un posible asalto carretero?

Ante una situación sospechosa en carretera, las autoridades de seguridad recomiendan priorizar la integridad física, evitar confrontaciones y no intentar perseguir o enfrentar a los presuntos responsables.

Si un conductor advierte un posible delito, debe procurar mantener una distancia segura y buscar un lugar protegido, siempre que las condiciones lo permitan. También puede solicitar apoyo a través del número de emergencias 911 y proporcionar la ubicación del incidente.

En caso de contar con una grabación, es importante conservar el archivo original y compartirlo con las autoridades competentes para facilitar cualquier investigación.

La denuncia difundida en redes sociales vuelve a colocar la seguridad en la carretera federal México-Cuautla en el centro de la conversación, sobre todo en los municipios del Edomex, donde la gobernadora Delfina Gómez ha señalado en diversas ocasiones que la incidencia delictiva va a la baja y la realidad señala otra cosa.

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