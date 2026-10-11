Ataque al aeropuerto de Riad: Embajada de México pide a connacionales mantener la calma y actualizar sus datos

Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

Guardar

La Embajada de México en Arabia Saudita difundió un aviso para la comunidad mexicana radicada en ese país, luego de los ataques registrados en los últimos días contra el Aeropuerto Internacional King Khalid, en Riad, la capital saudita. El comunicado lleva el sello de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Qué informó la Embajada de México?

@Embamex_ASA

De acuerdo con el documento, la representación diplomática mantiene comunicación permanente con autoridades locales y con otras misiones diplomáticas, con el fin de obtener información verídica y compartirla de manera responsable con los connacionales.

PUBLICIDAD

La sede precisó que la difusión de los hechos por medios oficiales es escasa y llega con lentitud. Con lo que pudo confirmar, indicó que el aeropuerto de Riad registra interrupciones en su operación y que varios vuelos enfrentan demoras o reprogramaciones.

El aviso añade que, durante la tarde, se informó que la terminal permanecerá cerrada hasta evaluar los daños. Para consultar datos sobre el aeropuerto y las aerolíneas, la Embajada recomendó revisar las cuentas @KKIASA, @KSAmofaEN y @MOISaudiArabia.

Recomendaciones para los mexicanos en Arabia Saudita

Esta imagen, tomada de un video obtenido y verificado por la AP, muestra una columna de humo negro y llamas que se elevan debido a un incendio en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, el viernes 9 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudí. (Contenido generado por usuarios vía AP)

El documento señala que, hasta el momento, las autoridades saudíes no han establecido una medida cautelar o preventiva de aplicación general en Riad ni en el resto del país. Con ese contexto, la Embajada emitió estas recomendaciones:

PUBLICIDAD

Mantener la calma y procurar un lugar seguro.

Actualizar los datos en la base de datos de la Embajada.

Consultar las cuentas oficiales del aeropuerto y de las autoridades saudíes.

No tomar ni compartir fotos o videos de los incidentes en curso: según el aviso, hacerlo está penalizado y puede derivar incluso en un arresto.

Para emergencias, la sede diplomática indicó el teléfono +966 55 753 9374, que en su sitio web aparece también como línea de WhatsApp. Para consultas y citas de renovación de pasaporte, el correo es cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

La Embajada, con sede en Riad, también atiende a Bahréin, Omán y Yemen, de acuerdo con el directorio de la SRE.

Lo que se sabe del ataque al aeropuerto de Riad

Imagen referencial de una gran columna de humo negro en la zona de almacenamiento de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Jálid, en Riad, Arabia Saudita. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

Según la Autoridad General de Aviación Civil saudí, el ataque del sábado 10 de octubre dejó 12 muertos y 309 heridos y provocó la suspensión temporal de las operaciones en la terminal.

De acuerdo con el diario ARA, se trata del tercer ataque contra el aeropuerto en la semana y el más mortífero en Arabia Saudita desde mayo de 2015. El medio añadió que la coalición liderada por Riad calificó lo ocurrido como “crimen de guerra” y anunció que responderá.

PUBLICIDAD

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron el ataque con misiles, según France 24 y Radio Universidad de Chile. Esta última informó que Flightradar24 reportó una ampliación del cierre del aeropuerto por otras 24 horas.

El jueves previo, de acuerdo con el diario Público, tres personas murieron en otro ataque, entre ellas un piloto de Saudia, y un avión resultó destruido. Ese medio también reportó que Kuwait Airways canceló dos vuelos a Riad por problemas de seguridad.

Reacciones internacionales

Una gran columna de humo negro se eleva desde el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Colaborador

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque y expresó su conmoción por la muerte de civiles. Alemania y la Unión Europea también lo condenaron, según France 24.

PUBLICIDAD

Francia lo calificó de “ataque atroz” e informó que una ciudadana francesa figura entre los heridos. Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con Arabia Saudita, e Irak advirtió que el hecho pone en riesgo la seguridad y la estabilidad regionales.

France 24 reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el ataque de “inaceptable”. Radio Universidad de Chile añadió que Trump evalúa unirse a la ofensiva saudita, dato que no ha sido confirmado oficialmente.

Lo que aún no está confirmado

El aviso de la Embajada no reporta mexicanos heridos o afectados por los hechos. Hasta el momento no hay información oficial adicional sobre connacionales en el aeropuerto al momento de los ataques.

PUBLICIDAD

Existen diferencias en las cifras difundidas: una publicación atribuida al diario The New York Times mencionó 12 civiles muertos y 50 heridos, mientras que el balance oficial saudí contabiliza 309 lesionados.

En redes sociales circulan además versiones sobre un número mayor de víctimas y sobre una terminal específica del aeropuerto. Esa información no ha sido confirmada por fuentes oficiales y puede no estar verificada de manera independiente.

Cómo registrarse con la Embajada

La SRE recomienda a las personas mexicanas que viajan o residen en el extranjero incluir o actualizar sus datos en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), disponible en sirme.sre.gob.mx. En el caso de Arabia Saudita, la Embajada pidió actualizar los datos en su propia base de contacto, para poder comunicarse ante cualquier eventualidad.

PUBLICIDAD

La sede diplomática aseguró que la prevención y la protección de los mexicanos en Arabia Saudita son una prioridad y que cualquier medida adicional se informará oportunamente.