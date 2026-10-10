México

¿Tienes monedas viejas en casa? Así puedes saber si valen una fortuna este fin de semana en CDMX

Los asistentes podrán acercarse al mundo de las monedas, billetes antiguos y conocer qué factores determinan su valor

La transmisión de colecciones numismáticas puede convertirse en una inversión lucrativa si se toman medidas adecuadas.
Lista la quinta edición de la Convención Numismática de la Ciudad de México (Numistacker/WikiCommons)
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¿Tienes monedas guardadas en un cajón, billetes antiguos que heredaste de tus abuelos o piezas que llevan años olvidadas en casa? Este fin de semana puedes descubrir más sobre su historia y conocer qué características hacen que una moneda despierte el interés de los coleccionistas.

Del 9 al 11 de octubre de 2026 se lleva a cabo la quinta edición de la Convención Numismática de la Ciudad de México, un encuentro dedicado al coleccionismo de monedas y billetes que tiene como sede el Hotel Ritz Ciudad de México, ubicado en avenida Francisco I. Madero número 30, en el Centro Histórico.

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El evento representa una oportunidad para quienes desean acercarse a la numismática, conocer piezas de distintas épocas y aprender por qué algunos ejemplares pueden alcanzar precios superiores a su valor nominal.

¿Cómo saber si una moneda vieja vale mucho dinero?

Monedas coloniales, piezas de plata, numismática mexicana, coleccionismo de monedas, historia de México, monedas virreinales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Monedas antiguas macuquinas mexicanas, un testimonio valioso de la historia numismática de México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener una moneda antigua no significa necesariamente que sea una pieza valiosa. Su precio depende de varios factores que los especialistas y coleccionistas consideran al momento de evaluarla.

Uno de los principales es la rareza. Las monedas de emisiones limitadas, aquellas con pocas piezas conocidas o que tuvieron una circulación reducida pueden despertar mayor interés en el mercado numismático.

Otro factor importante es el estado de conservación. Una moneda que mantiene sus detalles originales, tiene poco desgaste y no presenta daños puede resultar más atractiva que otra del mismo tipo en condiciones deficientes.

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También influye el año de acuñación, la cantidad de ejemplares producidos, la presencia de errores de fabricación y la demanda entre los coleccionistas. En ciertos casos, una pequeña diferencia en el diseño o en las características de una pieza puede modificar su interés y su cotización.

La antigüedad, por sí sola, no garantiza un precio elevado. Existen monedas con décadas o incluso siglos de historia que son relativamente comunes, mientras que otras más recientes pueden ser buscadas por su escasez o por particularidades de fabricación.

¿Qué puedes hacer si tienes monedas antiguas en casa?

20 Centavos “Madero” y 5 Centavos
(Fotos: facebook/Numismática Sander - Monedas Mexicanas)

Si quieres aprovechar la convención para conocer más sobre tus piezas, lo recomendable es revisar primero lo que tienes guardado e identificar, en la medida de lo posible, el año, la denominación y el país de origen.

Evita limpiarlas, pulirlas o utilizar productos químicos para mejorar su apariencia. Estas prácticas pueden dañar la superficie y reducir su atractivo para los coleccionistas.

También es importante desconfiar de publicaciones en internet que anuncian monedas comunes por miles o millones de pesos sin pruebas de su valor. Los precios anunciados no necesariamente corresponden a operaciones reales de compraventa.

Una valoración seria debe considerar las características específicas de cada ejemplar y compararlo con piezas equivalentes. Si tienes una moneda que parece inusual, conviene solicitar una opinión especializada antes de aceptar una oferta o pagar por una certificación.

¿Dónde y cuándo se realiza la Convención Numismática de CDMX?

quinta edición de la Convención Numismática de la Ciudad de México
quinta edición de la Convención Numismática de la Ciudad de México

La quinta edición de la Convención Numismática de la Ciudad de México se realiza durante tres días, del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026, en el Hotel Ritz Ciudad de México.

Datos del evento:

  • Fecha: del 9 al 11 de octubre de 2026.
  • Sede: Hotel Ritz Ciudad de México.
  • Dirección: avenida Francisco I. Madero número 30, Centro Histórico, Ciudad de México.
  • Tema: coleccionismo de monedas, billetes y piezas numismáticas.

Antes de acudir, se recomienda verificar directamente con los organizadores los horarios de acceso, la participación de expositores y la disponibilidad de servicios de valoración.

La convención puede ser una oportunidad para descubrir que esas monedas que parecían no tener mayor importancia guardan una historia interesante. Y aunque no todas valen una fortuna, conocer sus características puede ayudarte a distinguir una pieza común de otra que merece una revisión más detallada.

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