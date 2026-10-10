Tráiler cargado con rollos de acero se estrella contra fábrica en Tultitlán: motociclista se salva en el Edomex

Un video de cámara de seguridad muestra a un tráiler de color blanco descender a gran velocidad por una calle empinada en San Francisco Chilpan, municipio de Tultitlán, Estado de México. En la escena se observa a un motociclista transitando por la vía instantes antes de que el vehículo de carga continúe su trayectoria sin detenerse e impacte directamente contra la fachada de una edificación al final de la bajada, levantando una nube de polvo.

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Un tráiler cargado con rollos de acero se impactó contra la fachada de una fábrica en la colonia San Francisco Chilpan, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, luego de descender a gran velocidad por una calle empinada. El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran cómo la pesada unidad perdió el control de su trayectoria y terminó derribando la barda de un laboratorio farmacéutico.

El percance ocurrió en el cruce de Presa de Angostura y Prolongación Morelos, donde el vehículo de carga avanzó cuesta abajo sin detenerse hasta estrellarse contra la edificación ubicada al final de la pendiente.

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En el video se observa cómo el tráiler continúa su recorrido a gran velocidad, mientras un motociclista circula por la misma vialidad en sentido contrario, pero no sale herido.

Instantes después, la unidad de carga pasa por la zona y se dirige directamente hacia el inmueble, contra cuya fachada se impacta con fuerza.

El choque provocó el levantamiento de una densa nube de polvo y dejó daños visibles en la infraestructura del establecimiento. Las imágenes muestran la magnitud del impacto y el momento en que el vehículo termina su recorrido tras derribar parte de la barda.

Motociclista estuvo a punto de ser arrollado

Choque tráiler Tultitlán Edomex (especial)

Uno de los aspectos que destacan en la grabación es la presencia de un motociclista que transitaba por la calle momentos antes del impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta estuvo a punto de verse involucrado en el accidente; sin embargo, logró evitar ser arrollado por el tráiler, que siguió su trayectoria sin detenerse durante el descenso.

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La situación evidenció el riesgo que representó el paso descontrolado de la pesada unidad en una vialidad donde también circulaban otros vehículos.

De manera preliminar, trascendió que el tráiler presuntamente se habría quedado sin frenos, lo que habría impedido que el conductor detuviera la marcha antes de llegar al final de la pendiente. No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y las causas del percance deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Conductor del tráiler resultó lesionado

Choque tráiler Tultitlán Edomex 2

Tras el choque contra la fábrica, el conductor del tráiler resultó lesionado y recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

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Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre la necesidad de trasladarlo a un hospital.

El accidente también ocasionó daños materiales en la infraestructura del inmueble, luego de que la unidad de carga derribara la barda del laboratorio farmacéutico. Sin embargo, no se ha precisado el monto de las afectaciones ni si hubo daños adicionales al interior de las instalaciones.

Tampoco se ha informado de manera oficial si otras personas resultaron lesionadas durante el percance o si fue necesaria alguna intervención adicional para retirar el tráiler y los rollos de acero que transportaba.

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Autoridades deberán determinar las causas del accidente

El impacto registrado en San Francisco Chilpan vuelve a poner atención sobre los riesgos que representan los vehículos de carga pesada cuando circulan por calles con pendientes pronunciadas, especialmente en zonas donde existen inmuebles y tránsito de motociclistas y otros automovilistas.

Las autoridades competentes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como establecer si la unidad presentó una falla mecánica o si existieron otros factores que contribuyeron al choque.

Por ahora, las imágenes de la cámara de seguridad constituyen uno de los registros del percance, mientras se espera información oficial que permita esclarecer las causas y conocer el alcance de los daños ocasionados en la fábrica de Tultitlán.

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