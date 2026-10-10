México

“Mexicanos al grito de guerra”: trabajadores del IMSS cantan el Himno Nacional en medio de protestas y repliegue policial en CDMX

En respuesta a las protestas a nivel nacional, la presidenta Sheinbaum inició una gira por los 24 estados del IMSS Bienestar para supervisar su operatividad y abastecimiento de medicamentos

Fila de policías con cascos y escudos junto a manifestantes con chubasqueros, con un círculo detallando a un hombre gritando
Elementos de la policía capitalina se despliegan sobre Paseo de la Reforma frente a un grupo de manifestantes congregados durante la noche del viernes. (Captura de pantalla: X)
Guardar

Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elevaron la tensión en Ciudad de México la noche del viernes 9 de octubre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron operativos para liberar vialidades bloqueadas.

En medio de las movilizaciones, el Himno Nacional se convirtió en una expresión de protesta de los empleados inconformes.

PUBLICIDAD

La jornada dejó enfrentamientos a empujones, manifestantes encapsulados y afectaciones al tránsito en más de 20 puntos de la capital y el Estado de México. Los trabajadores mantienen sus exigencias salariales y laborales después de que las negociaciones con autoridades y representantes sindicales concluyeran sin acuerdos.

Tras varias horas de cortes viales en la capital del país, policías llegaron a replegar a los manifestantes en la alcaldía Iztacalco. (X/@OVIALCDMX)
Policías comienzan a retirar a manifestantes del IMSS que mantienen bloqueos en CDMX.
Policías comienzan a retirar a manifestantes del IMSS que mantienen bloqueos en CDMX.

Protestas en la capital y a nivel nacional de empleados del IMSS

Trabajadores activos y jubilados del IMSS, IMSS-Bienestar e IMSS-Coplamar participan en las movilizaciones, que incluyen un llamado a paro nacional.

El conflicto se intensificó tras una reunión en la Secretaría de Gobernación que terminó sin acuerdos. Los inconformes instalaron un plantón frente a las oficinas centrales del instituto, en Paseo de la Reforma, y extendieron las protestas a hospitales y clínicas.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son sus exigencias?

El principal desacuerdo es salarial. Los manifestantes rechazan el incremento de 2.9% directo al sueldo tabular y demandan un aumento de 10%.

También solicitan jubilaciones dignas, contratación de personal, medicamentos, material quirúrgico y equipo médico suficiente.

En el ámbito sindical, cuestionan la consulta prevista para el 14 de octubre y exigen convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para revisar los acuerdos de su dirigencia.

Elementos policiales con cascos y chalecos con la leyenda SSC se alinean de noche frente a la entrada de Urgencias de un hospital
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon brevemente a trabajadores del Hospital Regional 25 del IMSS en la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa. (YouTube: Foroto TV)

Puntos de bloqueo en la capital y Edomex

Las afectaciones se concentraron en Paseo de la Reforma, Circuito Interior, calzada de Tlalpan, Viaducto y las inmediaciones del Centro Médico Nacional La Raza.

También hubo movilizaciones en calzada San Isidro, Azcapotzalco; avenida Plutarco Elías Calles, Iztacalco, y la zona de Troncoso, en Venustiano Carranza.

En el Estado de México se reportaron cierres en la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac; Periférico Norte, avenida Gustavo Baz y avenida Central.

Los bloqueos complicaron durante horas la circulación entre ambas entidades.

Repliegue policial la noche del viernes

La SSC desplegó elementos metropolitanos para liberar vialidades. En Viaducto y Eje 3 Oriente se registraron empujones y altercados durante las intervenciones.

De acuerdo con N+, trabajadores del Hospital General de Zona 48 fueron encapsulados en calzada San Isidro, Azcapotzalco, después de casi 12 horas de protesta. Los agentes lograron retirar a los manifestantes hacia la banqueta y recuperar la circulación.

También se reportó un operativo contra empleados del Hospital Regional 25, sobre calzada Ignacio Zaragoza, quienes posteriormente retomaron el bloqueo de carriles laterales.

Sheinbaum anuncia gira por IMSS-Bienestar del país

Mientras continuaban las protestas, la presidenta Claudia Sheinbaum inició en Hidalgo una gira por hospitales y clínicas del IMSS-Bienestar.

El gobernador Julio Menchaca informó que acompañó a la mandataria durante una visita a unidades médicas de Metztitlán.

Claudia Sheinbaum y personal médico observan una pantalla de ecografía dentro de un consultorio hospitalario
La presidenta Claudia Sheinbaum supervisa los equipos médicos de una clínica del IMSS-Bienestar durante su gira de trabajo por el estado de Hidalgo. (Gobierno de México)

El recorrido contempla hospitales de las 24 entidades incorporadas al modelo IMSS-Bienestar, con visitas previstas hasta diciembre para revisar infraestructura, equipamiento, personal y necesidades de atención.

La gira presidencial comenzó mientras los trabajadores mantenían sus reclamos salariales en las calles. La noche del viernes cerró con vialidades recuperadas mediante operativos policiales, nuevos episodios de tensión y un conflicto laboral que continúa sin acuerdo entre los manifestantes y la dirigencia sindical.

Temas Relacionados

BloqueosCDMXIMSSEdomexClaudia SheinbaumÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

El mexicano causó las risas en el paddock de Cadillac tras lanzar una serpiente falsa al piloto reserva de la escudería de la Fórmula 1

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 9 de octubre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 9 de octubre

Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo en 2015

La actriz regresaba de una función de teatro en mayo de 2015 cuando descendió para ser interceptada por los integrantes de la organización

Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo en 2015

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: Hallan a bebé sin vida en calles de Benito Juárez

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: Hallan a bebé sin vida en calles de Benito Juárez

Marina, SSPC y FGR detienen a 10 personas tras 12 cateos contra célula de robo de transporte y secuestro en Michoacán

Dos elementos de la SSPC fueron heridos por disparos de arma de fuego en los trabajos de detención

Marina, SSPC y FGR detienen a 10 personas tras 12 cateos contra célula de robo de transporte y secuestro en Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo en 2015

Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo en 2015

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: Hallan a bebé sin vida en calles de Benito Juárez

Marina, SSPC y FGR detienen a 10 personas tras 12 cateos contra célula de robo de transporte y secuestro en Michoacán

Asesinan a Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica: Fiscalía de Oaxaca revela la primera línea de investigación

Procesan y envían a prisión a implicados en fábrica de cigarros piratas de Huixquilucan: golpe se compara con operaciones de Canadá y la Unión Europea

ENTRETENIMIENTO

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Detractores de Mariana Ochoa le tiran transmisión en vivo: “Prestaré la pomada a los ardidos”

Mariana Ávila habla de Fede Dorcaz a un año de su asesinato: ¿qué ha pasado con el caso?

La parada obligatoria del elenco de Street Fighter en su visita a México: no se resistieron a los famosos tacos

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, estalla tras recibir cobros excesivos de más de 100 mil pesos en luz y agua

DEPORTES

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

Esta habría sido la causa de la muerte de El Búho Pineda tras acuerdo entre el Hijo de Fishman y su familia

La Rebel de Pumas lanza inquietante amenaza a Cruz Azul previo al Clásico de la Obsesión: “Atlas vs Querétaro se quedará corto”

WWE Money in the Bank 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México a Penta Zero Miedo

Erika “Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se ven las caras por primera vez rumbo al título latino supergallo de la OMB