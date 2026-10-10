“Mexicanos al grito de guerra”: trabajadores del IMSS cantan el Himno Nacional en medio de protestas y repliegue policial en CDMX

Elementos de la policía capitalina se despliegan sobre Paseo de la Reforma frente a un grupo de manifestantes congregados durante la noche del viernes. (Captura de pantalla: X)

Guardar

Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elevaron la tensión en Ciudad de México la noche del viernes 9 de octubre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron operativos para liberar vialidades bloqueadas.

En medio de las movilizaciones, el Himno Nacional se convirtió en una expresión de protesta de los empleados inconformes.

PUBLICIDAD

La jornada dejó enfrentamientos a empujones, manifestantes encapsulados y afectaciones al tránsito en más de 20 puntos de la capital y el Estado de México. Los trabajadores mantienen sus exigencias salariales y laborales después de que las negociaciones con autoridades y representantes sindicales concluyeran sin acuerdos.

Tras varias horas de cortes viales en la capital del país, policías llegaron a replegar a los manifestantes en la alcaldía Iztacalco. (X/@OVIALCDMX)

Policías comienzan a retirar a manifestantes del IMSS que mantienen bloqueos en CDMX.

Protestas en la capital y a nivel nacional de empleados del IMSS

Trabajadores activos y jubilados del IMSS, IMSS-Bienestar e IMSS-Coplamar participan en las movilizaciones, que incluyen un llamado a paro nacional.

El conflicto se intensificó tras una reunión en la Secretaría de Gobernación que terminó sin acuerdos. Los inconformes instalaron un plantón frente a las oficinas centrales del instituto, en Paseo de la Reforma, y extendieron las protestas a hospitales y clínicas.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son sus exigencias?

El principal desacuerdo es salarial. Los manifestantes rechazan el incremento de 2.9% directo al sueldo tabular y demandan un aumento de 10%.

También solicitan jubilaciones dignas, contratación de personal, medicamentos, material quirúrgico y equipo médico suficiente.

En el ámbito sindical, cuestionan la consulta prevista para el 14 de octubre y exigen convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para revisar los acuerdos de su dirigencia.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon brevemente a trabajadores del Hospital Regional 25 del IMSS en la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa. (YouTube: Foroto TV)

Puntos de bloqueo en la capital y Edomex

Las afectaciones se concentraron en Paseo de la Reforma, Circuito Interior, calzada de Tlalpan, Viaducto y las inmediaciones del Centro Médico Nacional La Raza.

También hubo movilizaciones en calzada San Isidro, Azcapotzalco; avenida Plutarco Elías Calles, Iztacalco, y la zona de Troncoso, en Venustiano Carranza.

En el Estado de México se reportaron cierres en la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac; Periférico Norte, avenida Gustavo Baz y avenida Central.

PUBLICIDAD

Los bloqueos complicaron durante horas la circulación entre ambas entidades.

Repliegue policial la noche del viernes

La SSC desplegó elementos metropolitanos para liberar vialidades. En Viaducto y Eje 3 Oriente se registraron empujones y altercados durante las intervenciones.

De acuerdo con N+, trabajadores del Hospital General de Zona 48 fueron encapsulados en calzada San Isidro, Azcapotzalco, después de casi 12 horas de protesta. Los agentes lograron retirar a los manifestantes hacia la banqueta y recuperar la circulación.

También se reportó un operativo contra empleados del Hospital Regional 25, sobre calzada Ignacio Zaragoza, quienes posteriormente retomaron el bloqueo de carriles laterales.

Sheinbaum anuncia gira por IMSS-Bienestar del país

Mientras continuaban las protestas, la presidenta Claudia Sheinbaum inició en Hidalgo una gira por hospitales y clínicas del IMSS-Bienestar.

El gobernador Julio Menchaca informó que acompañó a la mandataria durante una visita a unidades médicas de Metztitlán.

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisa los equipos médicos de una clínica del IMSS-Bienestar durante su gira de trabajo por el estado de Hidalgo. (Gobierno de México)

El recorrido contempla hospitales de las 24 entidades incorporadas al modelo IMSS-Bienestar, con visitas previstas hasta diciembre para revisar infraestructura, equipamiento, personal y necesidades de atención.

PUBLICIDAD

La gira presidencial comenzó mientras los trabajadores mantenían sus reclamos salariales en las calles. La noche del viernes cerró con vialidades recuperadas mediante operativos policiales, nuevos episodios de tensión y un conflicto laboral que continúa sin acuerdo entre los manifestantes y la dirigencia sindical.