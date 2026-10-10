Detractores de Mariana Ochoa le tiran transmisión en vivo: “Prestaré la pomada a los ardidos”

Mariana Ochoa molesta porque le boicotearon su transmisión en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantante y actriz mexicana, Mariana Ochoa, salió victoriosa de la La Casa de los Famosos México el domingo 4 de octubre del 2026 al recibir 10 millones 825 mil 542 votos del público, venciendo los 9 millones 834 mil 625 que recibió el conductor deportivo, Memo Schutz, durante la gran final de la cuarta temporada del reality show.

A la fecha, el resultado sigue siendo polémica porque la afición considera que la ganadora del programa debía ser Karina Torres, quien era una de las favoritas al liderar encuestas preliminares rumbo a la final de La Casa de los Famosos 2026.

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La molestia de los fans escaló al grado de boicotear la primera transmisión en vivo que Mariana Ochoa realizó en TikTok e Instagram. Ante las críticas, la cantante aseguró que les prestará “la pomada a los ardidos” que no aceptan su triunfo en La Casa de los Famosos México.

“Sí, efectivamente alguien me preguntó que si estaban tirando el live los haters, el de TikTok, efectivamente están tirando mi live de TikTok los haters. Estamos llegando a más de 30 mil conectados y no tenemos ni 10 minutos. Les voy a prestar la pomada para los ardidos para que la empiecen a usar”, ironizó la cantante mexicana.

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¿Qué ha pasado con Mariana Ochoa tras ganar La Casa de los Famosos México?

La cantante es la cuarta ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación sobre el supuesto fraude que acusan algunos usuarios de las redes sociales se concentra en que Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México y después volvió al programa por la dinámica de “El Exilio”.

Los detractores de la actriz interpretan ese regreso como un indicio para creer que hubo un acuerdo previo entre la y producción, versión que han rechazado categóricamente.

Incluso, la controversia aumentó cuando Mariana informó que volvió con su pareja, el empresario Mauricio Vaca Tavera, que también es director de una empresa importante y que habría sido factor para el triunfo de la cantante en esta cuarta temporada.

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La producción sostiene que el sistema de votación tiene supervisión notarial y opera mediante una plataforma internacional. Para detener toda especulación, Mariana Ochoa ha solicitado el permiso de mostrar su contrato para desmentir que existió ayuda de terceros para su pase a la final y su pronta victoria en La Casa de los Famosos México.

“Agradecida completamente con cada uno de ustedes”, publicó Mariana Ochoa en la leyenda de su vigente transmisión en vivo hecho por Instagram, donde la cantante se escuchó feliz de compartir su victoria con la gente que la apoyó durante las últimas 10 semanas de participación en La Casa de los Famosos México.

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Mariana Ochoa confirma reconciliación con su pareja horas después de su victoria en LCDLFM

Mariana Ochoa y su novio retomaron la relación tras los 71 días de encierro (redes de Marina Ochoa)

Momentos después de su triunfo en el programa de televisión, la ex integrante del grupo de pop mexicano, OV7, reveló a los medios de comunicación que regresó con el empresario Mauricio Vaca Tavera, quien la sorprendió con un ramo de rosas en su regreso a casa.

“Se me declaró de nuevo. Llegó el lunes, que llegué a mi casa, abracé a mis hijos y en eso tocaron mi timbre, ding dong. Y abrí y me llegó con un ramo de rosas rojas preciosas y me dijo: “¿Quieres volver a ser mi novia?”, contó Mariana Ochoa con un tono de felicidad.

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Mariana Ochoa no ve con malos ojos subir al ring y pelear contra Gema Garoa

Las actrices vivieron roces durante el encierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Mariana Ochoa y Gema Garoa quedó marcada por roces dentro de La Casa de los Famosos México. Uno de los momentos más recordados en redes sociales es la burla de Gema hacia un vestido que Mariana usó durante el reality.

Luego de ser oficial su victoria en el reality, durante la conferencia de palabra las dos actrices vivieron una acalorada discusión por una palabra que dijo Gema y por ciertos motivos molestó a Mariana Ochoa, además de haberse burlado de ella junto a Aldo Rendón.

“Hubo una palabra que internamente me molestó, que fue cuando hice mi posicionamiento con Gema (Garoa), que públicamente no lo he hecho, lo hice a través de la casa sin que ella se enterara hacia una cámara, pero que yo le agradecí mucho que cambiara su estrategia, porque a final de cuentas sí es un programa de horario familiar que ven los niños y las familias, de una palabra que utilizó para conmigo en un momento que se estaba riendo Aldo (Rendón) y ella de mí y de mi vestido, que a su parecer parecía de 15 años y que creo que los funados fueron ellos por hacerme la burla”, manifestó Mariana Ochoa.

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“Yo también te pedí disculpas. O sea, el que se sube se pasea. Por eso Mariana lo tenía bastante claro, porque hasta me lo decías. El que se sube se pasea. Entonces, aquí no hay víctimas”, sentenció Gema tras responder a los comentarios de la cantante durante la rueda de prensa.

Ante los dimes y diretes que hubo entre las dos, Mariana Ochoa fue cuestionada sobre la posibilidad de enfrentar a Gema Garoa en un espectáculo de boxeo que reúne a figuras del entretenimiento, ex deportistas e influencers.

Mariana Ochoa afirma que no es una mala idea porque ella práctica box y kickboxing, incluso mencionó a Yahir como testigo y de paso le dejó un recadito a Gema Garoa: “No sabe lo que está diciendo”.

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Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Gema también reaccionó con humor, aunque después descartó tomar el reto en serio porque no quiere arriesgarse a un golpe en el rostro tras sus cirugías.

La controversia mantiene a Mariana Ochoa en el centro de la conversación tras su victoria en La Casa de los Famosos México 2026. Entre acusaciones de fraude, el regreso con Mauricio Vaca Tavera y la polémica pendiente con Gema Garoa, la cantante enfrenta una nueva etapa fuera del reality bajo la mirada de seguidores y detractores dentro de las redes sociales.