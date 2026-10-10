Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

El Exorcista: Mártires

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Scarlett Johansson protagoniza “The Exorcist: Martyrs”, la nueva entrega del universo de El Exorcista dirigida por Mike Flanagan, programada para el 12 de marzo de 2027 en cines de México y el resto del mundo.

El tráiler oficial de “The Exorcist: Martyrs” se reveló durante la New York Comic Con, con Mike Flanagan como director, guionista y productor de la cinta. .

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¿De qué tratará El Exorcista de Flanagan?

Scarlett Johansson interpreta a una investigadora que, años después de haber atrapado a un asesino en serie satánico, enfrenta una nueva ola de crímenes ligada a ese episodio anterior.

Junto a Johansson actúan Chiwetel Ejiofor, John Leguizamo, Laurence Fishburne, Diane Lane, Sasha Calle y Jacobi Jupe. Ejiofor interpretará a un expresidiario convertido en sacerdote, mientras que Jupe dará vida al hijo del personaje de Johansson, quien se convierte en blanco de las entidades demoniacas de la franquicia.

No es una secuela directa de las películas anteriores

El Exorcista: Mártires

Pese a que la cinta se presenta como parte del universo de El Exorcista, Flanagan decidió desvincularla de las entregas previas. “The Exorcist: Martyrs” no continúa la historia de “The Exorcist: Believer”, estrenada en 2023, ni retoma el origen del mal narrado en producciones anteriores de la saga.

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Universal Pictures adquirió en 2021 los derechos para desarrollar una nueva trilogía de El Exorcista por 400 millones de dólares, un acuerdo que dio pie al estreno de “Believer” dos años después. El proyecto de Flanagan representa un reinicio conceptual de la franquicia, sin conexión con esa primera entrega del acuerdo.

El estreno se retrasó más de un año por la producción

“The Exorcist: Martyrs” iba a llegar a las salas en marzo de 2026, pero Universal retiró la cinta del calendario el año pasado tras retrasos en la producción. El estudio confirmó después que la fecha definitiva de estreno quedó fijada para el 12 de marzo de 2027.

Ese lanzamiento ocupa un espacio de estreno de temporada primaveral que Universal había reservado previamente para una cinta de gran formato, de acuerdo con reportes sobre la planeación del calendario del estudio. La fecha coincide con el periodo de vacaciones de primavera en Estados Unidos, una ventana comercial relevante para el género de terror.

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Mike Flanagan reúne a colaboradores habituales en el elenco

Vista de un teatro en donde se proyectaba la película "El Exorcista", en una fotografía de archivo. EFE

El director de “Doctor Sleep” y “La maldición de Hill House” integró en el reparto a actores con los que ha trabajado anteriormente, entre ellos Hamish Linklater, Carla Gugino y Kate Siegel. Scarlett Johansson se suma como la figura central de esta nueva etapa de la franquicia.

Si el resultado comercial y crítico es favorable, Johansson podría continuar como protagonista en futuras entregas de la saga, de acuerdo con la información disponible hasta el momento. Flanagan mantiene en paralelo otros proyectos, entre ellos las adaptaciones de “The Mist” y “The Dark Tower” para Amazon.