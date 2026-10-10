La parada obligatoria del elenco de Street Fighter en su visita a México: no se resistieron a los famosos tacos

Visitaron la Capital como parte de su gira promocional de la película (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La nueva cinta de Street Fighter se estrenará e próximo 15 de octubre del 2026 y como parte de su gira promocional, su grupo de actores llegó a la Ciudad de México para convivir con el público y aprovechar su visita para disfrutar del sabor de los tacos mexicanos.

Jason Momoa, Cody Rhodes y el resto del elenco se dejaron ver en el interior de una taquería capitalina tras las fotos publicadas por el director, Kitao Sakurai, así como un video donde se observa a los protagonistas enamorados de la gastronomía mexicana.

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En la filmación, se escucha a Cody Rhodes decir que los tacos “están muy buenos”, mientras invita al director Kitao Sakurai a probar uno de los que estaban en la mesa. Por su parte, Callina Liang dio una mordida a su taco y reaccionó al sabor.

Finalmente, no podía faltar la foto del recuerdo, en la que los actores de Street Fighter lucen sonrientes en una selfi mientras agradecen su estadía en la Capital de la República Mexicana antes de continuar con el World Warrior Tour en Sidney, Australia.

¿Dónde se localiza la taquería que visitó el elenco de Street Fighter en la CDMX?

Los actores probaron el platillo mexicano durante su gira por la película del 15 de octubre

Tras la difusión de las imágenes. el público identificó el restaurante Maizajo que se encuentra en Fernando Montes de Oca 113, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Su propuesta tiene al maíz criollo como eje de la carta.

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La otra visita pública más difundida en dicha taquería fue la del cantante Kanye West. El rapero acudió a Maizajo durante su estancia en la Ciudad de México por sus conciertos en la Plaza de Toros México y, según el chef Santiago Moctezuma, regresó tres días seguidos junto a Bianca Censori y parte de su equipo.

Tacos mexicanos, una de las preparaciones culinarias más reconocidas fuera del país

Este platillo es uno de los más conocido fuera de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida mexicana es reconocida en el mundo por su diversidad de sabores, ingredientes y técnicas transmitidas entre generaciones. Su base está en productos como el maíz, el chile y el frijol, mientras que platillos como los tacos permiten apreciar esa variedad a través de rellenos, salsas y preparaciones propias de cada región.

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La gastronomía mexicana es un motor del turismo cultural y los tacos funcionan como una puerta de entrada a esa diversidad culinaria. Estudios sobre turismo gastronómico identifican a los tacos entre los platillos más asociados con México por los visitantes internacionales.

Los tacos al pastor suelen funcionar como una puerta de entrada para la gente extranjera por la combinación de carne marinada, piña, cilantro, cebolla y salsa. Después aparecen opciones como los de carnitas, birria, barbacoa y suadero, que muestran la diversidad de la cocina popular mexicana.

¿Quiénes integran el elenco de Street Fighter que visitó la Ciudad de México?

La película se estrenará el 15 de octubre. (IG: streetfightermovie)

En la visita promocional de la película basada en la serie de videojuegos de lucha creada por la compañía Capcom, estuvieron: Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Cody Rhodes y el director Kitao Sakurai.

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A continuación, conocerás el rol que tiene cada uno de los integrantes del elenco en la futura película de Street Fighter:

Jason Momoa , interpreta a Blanka .

Noah Centineo , es Ken Masters .

Andrew Koji , encarna a Ryu .

Callina Liang , asume el papel de Chun-Li .

Cody Rhodes , actúa como Guile .

Kitao Sakurai, funge como el director de la película.

De la alfombra roja al ring: así fue la visita del elenco de Street Fighter a México

(IG/streetfightermovie)

El reparto de Street Fighter apareció de gala en una alfombra roja para tomarse fotos con sus miles de seguidores que esperan el estreno de la película. Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang y Cody Rhodes participaron en un fan event organizado en Plaza Universidad.

Posteriormente, los integrantes vivieron una sesión fotográfica y un encuentro con luchadores de la Caravana Estelar AAA desde un cuadrilátero situado en el Monumento a la Revolución. Ahí participaron: Penta Zero Miedo, Daga, La Parka, Mr. Iguana, Lady Shani y Lady Flammer.

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La presencia de las figuras de la Lucha Libre Mexicana vinculó la promoción con un deporte que cuenta con amplio seguimiento en el país. Cody Rhodes, quien interpreta a Guile y desarrolla una carrera en la WWE, fue una de las figuras más solicitadas por los fans de la Ciudad de México.