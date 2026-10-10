Tras la muerte de 12 presos en Sinaloa, Harfuch confirma construcción de un nuevo penal

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

Guardar

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó este viernes que el Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa. El funcionario explicó que la decisión responde a instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que la obra se realizará con recursos federales para fortalecer el control penitenciario en la entidad.

El anuncio se dio a conocer tras dos riñas registradas en días consecutivos dentro del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, las cuales dejaron un saldo de 12 personas sin vida, 11 personas Privadas de la Libertad y 17 internos lesionados.

PUBLICIDAD

A raíz de los hechos, García Harfuch describió el futuro inmueble como un centro moderno y seguro, cuya infraestructura contribuirá a reducir la violencia registrada en el estado. Además, agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por facilitar los terrenos necesarios para el proyecto.

Por su parte, la mandataria estatal sostuvo que “esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”. La gobernadora agregó que “estas acciones fortalecen las instituciones de seguridad y justicia en el estado”.

PUBLICIDAD

MAZATLÁN, SINALOA, 08OCTUBRE2026.- Una riña entre internos del Centro Penitenciario “El Castillo”, dejó como saldo diez personas muertas y por lo menos 16 heridos. Al lugar se fueron desplegados antimotines de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional para controlar a los grupos en disputa. Familiares comenzaron a llegar a las puertas del Penal, para tener información de los heridos y de la situación que prevalece. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La construcción del penal se enmarca en los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal en materia de seguridad. El respaldo del Gabinete de Seguridad federal a Sinaloa quedó expresado de forma directa en el comunicado difundido por García Harfuch.

El Centro Penitenciario de Mazatlán permanece bajo resguardo de la Guardia Nacional

Mientras se concreta la construcción del nuevo complejo, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán opera reforzado. Elementos de la Guardia Nacional mantienen presencia dentro de las instalaciones.

El refuerzo también incluye personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PyRS), dependiente de la SSPC. El organismo federal coordina las labores de seguridad interna junto a las autoridades estatales.

PUBLICIDAD

Ese mismo viernes, a pesar de la presencia de los tres secretarios de seguridad federal en la entidad, el penal registró un nuevo enfrentamiento. El hecho dejó como saldo dos Personas Privadas de la Libertad sin vida, según informó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa a través de sus redes sociales.

MAZATLÁN, SINALOA, 08OCTUBRE2026.- Una riña entre internos del Centro Penitenciario “El Castillo”, dejó como saldo diez personas muertas y por lo menos 16 heridos. Al lugar se fueron desplegados antimotines de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional para controlar a los grupos en disputa. Familiares comenzaron a llegar a las puertas del Penal, para tener información de los heridos y de la situación que prevalece. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La dependencia estatal señaló que el Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo para controlar la situación. El operativo buscó brindar seguridad al resto de la población interna y al personal operativo y administrativo del centro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue informada del hecho para iniciar las investigaciones correspondientes. El personal de Trabajo Social del penal estableció comunicación con los familiares de las personas fallecidas para brindarles información.

PUBLICIDAD

Las autoridades estatales indicaron que el resto de la población penitenciaria se encuentra en condiciones normales. La dependencia afirmó: “Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos”.

Las riñas en el penal El Castillo dejaron doce muertos en dos días

La violencia dentro del Centro Penitenciario El Castillo comenzó el jueves 8 de octubre. Ese día, una riña dejó nueve internos y un menor de edad sin vida, además de 17 personas lesionadas.

CULIACÁN, SINALOA, 31MAYO2026.- Una riña registrada en el módulo 7 del Penal de Aguaruto dejó un saldo de siete internos fallecidos y un herido, de acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Las primeras versiones señalan que los reos habrían ingerido bebidas alcohólicas antes de enfrentarse con armas punzocortantes, lo que derivó en un violento altercado durante la madrugada. La situación fue controlada tras la intervención de custodios, Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantienen un cerco de seguridad dentro y fuera del centro penitenciario. Como medida preventiva, las visitas familiares fueron suspendidas y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

El menor de dos años se encontraba de visita en las instalaciones al momento del enfrentamiento. El director del penal confirmó el saldo fatal y calificó el hecho como lamentable.

PUBLICIDAD

La fiscal general del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, detalló en entrevista que en el hecho del jueves se utilizaron armas cortas. La funcionaria precisó que también se hallaron indicios balísticos de arma larga, lo que confirmó el uso de ambos calibres.

Sánchez Kondo explicó que las investigaciones se realizan en coordinación con las autoridades del centro penitenciario. La fiscal afirmó: “Inició ahí, en el interior, estamos trabajando esa parte”.

Un día después, el viernes 9 de octubre, se registró una segunda riña dentro del mismo penal. En ese episodio murieron dos internos más, y la fiscal señaló que se empleó un arma punzocortante.

PUBLICIDAD

(FOTO: X: @Eco1_LVM)

La funcionaria indicó que, hasta el momento de su declaración, no existían indicios de que el segundo hecho estuviera relacionado con el ocurrido el día anterior. La causa que originó ambos conflictos permanece bajo investigación.

Entre los dos episodios, el penal acumuló un total de doce personas sin vida: once Personas Privadas de la Libertad y el menor de edad. El número de heridos entre ambos hechos llegó a 17 internos.

Sánchez Kondo informó que, de los 17 lesionados del jueves, nueve ya fueron dados de alta y reingresados al centro penitenciario. Los ocho restantes continuaban bajo atención médica en hospitales al momento del reporte.

PUBLICIDAD

La fiscal reconoció que las personas fallecidas no habían sido identificadas formalmente. Sánchez Kondo explicó: “No tengo datos aún de las identidades de las personas sin vida, eso va a salir un poquito más tarde derivado de la información que nos proporcione la familia”.

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mazatlán ya había realizado las necropsias correspondientes a los cuerpos. Las autoridades esperaban que los familiares acudieran al SEMEFO y a las agencias del Ministerio Público para completar el proceso de identificación.

La fiscal indicó que ya se contaba con todos los estudios periciales realizados sobre los hechos. La investigación se abrió por el delito de homicidio doloso y lo que resulte de las pesquisas.

PUBLICIDAD

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, confirmó que las autoridades retomaron el control del penal tras los enfrentamientos. El funcionario señaló que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes sobre ambos episodios.

El Gobierno del Estado de Sinaloa reiteró que cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno de México para enfrentar la situación del sistema penitenciario. La construcción del nuevo centro en la entidad se mantiene como parte de la respuesta oficial ante los hechos de violencia registrados en El Castillo.