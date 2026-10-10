México no cumple con estándares internacionales en extracción: persisten rezagos en minería, petróleo y gas

El Consejo del EITI ha reprobado a México y no cumple con los estándares internacionales en extracción. Crédito: Cuartoscuro

Guardar

Este viernes, se dio a conocer que México continúa suspendido del proceso de “Validación” de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar, que esta problemática tuvo su origen en junio de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

PUBLICIDAD

México no cumple con estándares internacionales en extracción

Dicha decisión fue tomada por el Consejo del EITI, con sede en Noruega, después de que nuestro país obtuviera una calificación de 49.5 puntos sobre 100, que es considerada “baja”, y que el organismo concluyera que México solo cumplía parcialmente con los requisitos de participación de la sociedad civil.

Han pasado cuatro años, y México no ha recuperado su estatus pleno, por lo que el propio EITI lo mantiene actualmente como un país suspendido de Validación “por una participación insuficiente de las partes interesadas, por falta de avances y por no haber cumplido el plazo de presentación de informes”.

PUBLICIDAD

Baja calificación repercute en Conferencia Global del EITI

Como consecuencia de lo anterior, en la Conferencia Global del EITI –celebrada entre el 8 y 9 de octubre–, en Bruselas, Bélgica, no incluyeron la participación de representantes mexicanos entre sus ponentes, caso contrario ocurrió con Chile, Colombia, Argentina y Ecuador por parte de Latinoamérica.

¿Qué tareas realiza el EITI?

Respecto al EITI, con sede en Oslo, Noruega, es un estándar global para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos naturales.

Más de 50 países participan en el mecanismo, que busca que gobiernos, empresas y sociedad civil trabajen de manera conjunta para hacer pública información sobre petróleo, gas y minería:

PUBLICIDAD

Concesiones,

Contratos.

Producción.

Ingresos.

Pagos al Estado .

Participación de empresas públicas.

Beneficiarios reales de las compañías, entre otros datos.

México no pudo participar en la Conferencia Global EITI por sus deficiencias. Crédito: Marco Appel

México es parte del EITI desde 2017

Para México, la iniciativa tiene peso particular por el tamaño de sus industrias extractivas. El país entró al EITI en 2017, con la expectativa de usar el mecanismo para mejorar la transparencia en sectores marcados por controversias, en especial petróleo, gas y minería.

La Validación es el proceso con el que el EITI revisa de manera periódica si un país cumple con su estándar internacional.

Nuestro país presenta rezagos importantes en minería

Sobre la evaluación realizada en 2022, ésta reconoció avances importantes en 2022, sobre todo, en gas y petróleo, donde el organismo halló un nivel considerablemente mayor de transparencia.

No obstante, detectó rezagos importantes en minería y en varios rubros de la divulgación de información.

Entre las áreas señaladas estuvieron la transparencia de concesiones y contratos, registros de licencias, beneficiarios reales, participación del Estado en empresas extractivas, ingresos y transferencias, confiabilidad y desglose de datos, así como información sobre gastos sociales y ambientales.

PUBLICIDAD

No hay participación plena de la sociedad civil en la minería

Otro problema central fue la participación de la sociedad civil. En ese aspecto, el consejo del EITI consideró que existían serias deficiencias en las condiciones para una participación “plena, activa y efectiva” de organizaciones y personas involucradas en el debate sobre las industrias extractivas.

Por esta razón, México fue suspendido, además de su baja calificación en general.

AMLO no dejó bien parado a México ante la EITI. Crédito: Captura de Video

“La suspensión no significa que México haya abandonado el EITI ni que haya sido expulsado. Implica que el país continúa reconocido dentro del mecanismo, pero que su implementación no cumple con los requisitos establecidos y que debe realizar acciones correctivas antes de recuperar plenamente su condición. Una suspensión puede levantarse cuando las causas que la originaron son atendidas y verificadas mediante una nueva evaluación. La exclusión es una medida diferente y supone perder el estatus de país implementador”, explicó el consejo.

PUBLICIDAD

Tras decisión de 2022, México retomó trabajos dentro del mecanismo

Luego de la decisión de 2022, México retomó trabajos al interior del mecanismo. Fue a través del Grupo Multipartícipe –integrado por gobierno, empresas y sociedad civil– que nuestro país continuó reuniones y grupos técnicos para atender las observaciones.

Petróleos Mexicano (Pemex), por ejemplo, entregó en septiembre de 2024 la información correspondiente a 2020, 2021 y 2022. La petrolera también trabajó en los datos para los informes EITI y en temas como beneficiarios reales y transparencia minera.

Pese avances, México no supera la suspensión

Aún con los avances en las tareas antes descritas, México no ha superado la evaluación, ya que la Validación fue pospuesta varias veces.

En noviembre de 2024, el Consejo había programado la evaluación de México para abril de 2026. En diciembre de 2025, optó por diferirla e informó que México sería incluido en un calendario posterior.

PUBLICIDAD

“La situación actual es particularmente significativa: el calendario oficial del EITI ya no asigna una fecha para la nueva Validación de México. El país aparece como ‘a confirmar’ y el EITI lo mantiene suspendido por deficiencias relacionadas con la participación de las partes interesadas”, reportó Proceso.

México no tuvo ponentes en la Conferencia Global EITI por sus deficiencias. Crédito: Marco Appel

Pasa de un proceso de suspensión a uno de recuperación inconcluso

Aunque México reactivó trabajos, entregó información y mantiene la estructura multipartícipe, todavía no hay una nueva evaluación internacional que certifique que las deficiencias señaladas en 2022 quedaron corregidas. México pasó así de una suspensión decretada durante el gobierno de AMLO a un proceso de recuperación que sigue inconcluso en la administración de Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Una herencia más de López Obrador, pues, desde 2022, México se encuentra suspendido del proceso de “Validación” de la EITI.