Rachel se acerca a Baja California: zonas que tendrán lluvias y vientos fuertes

Rachel está de regreso en México. (redes sociales)

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La actividad ciclónica en el océano Pacífico mantiene bajo vigilancia a distintas regiones de México, donde varios sistemas meteorológicos podrían provocar lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado durante el fin de semana.

Uno de ellos es Rachel, que después de debilitarse y alejarse de la península vuelve a avanzar hacia el noreste, por lo que las autoridades mantienen avisos preventivos ante su posible aproximación a Baja California.

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El panorama también está marcado por la presencia del huracán Simón, que amenaza las costas del occidente del país.

Aunque ambos ciclones presentan trayectorias y zonas de influencia diferentes, su actividad simultánea obliga a seguir las actualizaciones meteorológicas para conocer los posibles efectos en cada región.

¿Qué zonas de Baja California tendrán lluvias y vientos fuertes por Rachel?

Las previsiones para el fin de semana señalan que los efectos de Rachel podrían sentirse principalmente en la costa occidental de Baja California, con especial atención en los municipios de Ensenada y San Quintín.

En estas zonas se esperan lluvias, rachas de viento y condiciones marítimas adversas conforme el sistema se acerque al norte de la península.

Los pronósticos difundidos el viernes 9 de octubre contemplan vientos de hasta 110 kilómetros por hora en sectores del sur de Ensenada y San Quintín.

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Esta cifra corresponde a las condiciones previstas y no significa que esas velocidades ya se hayan registrado en todas las localidades.

También se prevén precipitaciones en otras regiones de Baja California, incluidas áreas de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali.

La intensidad de las lluvias podría variar entre municipios, por lo que será necesario consultar los avisos actualizados para conocer las zonas con mayor riesgo.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó en su aviso del viernes que podrían acumularse entre 25 y 75 milímetros de lluvia en partes de Baja California.

Estas precipitaciones pueden generar encharcamientos, complicaciones viales y acumulaciones de agua en zonas vulnerables.

Las rachas de viento también representan un riesgo para las actividades marítimas, especialmente en comunidades pesqueras y sectores expuestos de la costa.

Por ello, se recomienda evitar acercarse a playas con oleaje elevado y atender las indicaciones de Protección Civil.

¿Cuándo se acercará Rachel a Baja California y qué pasa con Simón?

De acuerdo con el aviso del NHC de las 14:00 horas del viernes 9 de octubre, Rachel se encontraba a unos 1,440 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a aproximadamente 11 kilómetros por hora.

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Esta posición permite entender por qué el ciclón vuelve a aproximarse a México después de haberse desplazado hacia mar abierto.

Su trayectoria prevista contempla un giro hacia el norte y el noreste, con un posible acercamiento al norte de la península entre la noche del sábado 10 y las primeras horas del domingo 11 de octubre. Sin embargo, el recorrido puede cambiar y no debe darse por confirmado un impacto directo en tierra.

El aviso de tormenta tropical abarca la costa occidental desde San José de las Palomas hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Además, existe vigilancia desde Isla San Luis hasta Puerto Peñasco, Sonora, ante la posibilidad de que las condiciones asociadas con Rachel se extiendan a ese sector.

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En paralelo, el huracán Simón mantiene bajo vigilancia a las costas de Jalisco, Colima y Nayarit. El sistema se intensificó a categoría 2 el viernes y podría fortalecerse antes de acercarse al occidente mexicano.

Sus efectos previstos incluyen lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, con riesgos de inundaciones y deslaves.

Ante este escenario, Rachel y Simón deben seguirse por separado, pues sus trayectorias y posibles impactos no son iguales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil son las referencias para consultar los avisos oficiales más recientes.

La población de Baja California debe mantenerse atenta durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, asegurar objetos expuestos al viento y evitar cruzar calles inundadas.

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Las próximas actualizaciones permitirán precisar la evolución de Rachel y las zonas que podrían registrar las condiciones más adversas.