México

Ruido Joven llegará gratis a Chapultepec con merch de más de 120 bandas, música en vivo y temática de Halloween

La cuarta edición del festival se realizará en el Parque de Cultura Urbana de la tercera sección de Chapultepec, con acceso libre para todas las edades, ambientación de Halloween y concurso de disfraces

Multitud en un evento al aire libre con puestos de camisetas, calabazas decorativas, un escenario iluminado y una pista de patinaje.
Los shows en vivo que se presentarán sobre el escenario todavía no fueron confirmados. De acuerdo con la organización, ese cartel se anunciará próximamente, de manera independiente al listado de bandas y solistas que participan en el bazar de mercancía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 130 bandas y artistas tendrán presencia en el bazar de mercancía de la cuarta edición del festival Ruido Joven, que la organización describe como la edición más grande realizada hasta ahora.

El evento se celebrará en el Bosque de Chapultepec de forma gratuita y reunirá música, venta de mercancía oficial y actividades especiales por Halloween, Día de Muertos y el primer aniversario del festival.

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Los shows en vivo que se presentarán sobre el escenario todavía no fueron confirmados. De acuerdo con la organización, ese cartel se anunciará próximamente, de manera independiente al listado de bandas y solistas que participan en el bazar de mercancía.

El anuncio oficial, difundido por los organizadores del festival, detalla que la convocatoria reúne a más de 120 proyectos y que la jornada combinará música, mercancía, arte y una ambientación pensada para la fecha de Halloween.

Ruido Jóven edición pasada/ Intagram

Fecha, lugar y horario

El festival se realizará el sábado 31 de octubre, con inicio de actividades a las 10:00 am.

La sede será el Parque de Cultura Urbana (PARCUR), ubicado en el Bosque de Chapultepec, en la tercera sección de ese espacio capitalino.

El acceso es libre y está abierto para todas las edades, sin necesidad de boleto previo, según la convocatoria oficial difundida para esta cuarta edición.

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El recinto, de acuerdo con información previa sobre el espacio, cuenta con infraestructura permanente dedicada a actividades juveniles y de cultura urbana. Ahí se ubican dos foros para eventos y espectáculos en vivo, áreas de skate conocidas como bowls, un salón de talleres y un cine al aire libre denominado cine ágora.

Esa infraestructura ha permitido que el PARCUR funcione como sede recurrente de festivales y actividades culturales dirigidas a público joven, un perfil que coincide con la propuesta de Ruido Joven desde sus primeras ediciones.

El catálogo del bazar de mercancía

Halloween Disfraces Calabazas Iconos de Halloween Imagen simbólica que representa la esencia de Halloween con disfraces, calabazas talladas y elementos icónicos. - (Imagen ilustrativa Infobae)
El bazar, de acuerdo con el funcionamiento registrado en ediciones anteriores, ofrece productos como playeras, gorras, sudaderas, pines y vinilos de los artistas listados - (Imagen ilustrativa Infobae)

La lista de bandas y artistas cuya mercancía oficial estará disponible en el bazar es la siguiente:

A.C, Aby de Gyves, Adhara, Alma Triste, Alta Tensión, Andie Gago, Átomo, Ausión, Avextrana.wav, Axologumi, Beto Maclovin, Bohemios del Metro, Broccolis Headsound, Bruja Jewerly, Capitalino, Caracolillo Café, Carmely Lakerry, Carolina Club, Charro Calavera, Chicocheismo, Chisme Local & Ary Uvas, Chitu, Contra Reloj, Cornalina, Craneante Ponte al Tiro, Criztal Hearts, D al Cubo, Dave Crimson, Dbowman, Diehlia, Disco Eterno, Distortion Army, Don Beto Gourmet, Don Vato, El Caldito Samurai, Emostxlgix, Ember, Eulogia Club, El Coreditopodcast, Exael Salcedo, Firstep, Flautas Coco, Fero Garza, Flores Secas, FRVRS, Full Friends, Glass, Granada, H2 Print MX, Héroe, Hip Hip, Holder, Hollywood No Existe, Holy Rose, Ineffable, Jadeh, Jimbo Ska Punk, Jota More, Julio Constrinchense, Keep It Simple, Khimera!, Knights of Steel y Kundabufferz.

La lista continúa con: La Estación, La Muralla, Las Mujeres También Hacemos Ruido, Las Otras Bandas, Lips, Lizards, Lune de Sang, Malas Desiciones, Mauro Conforti, MDFKZ, Mike y el Vaquero Cósmico, Miky Huidobro, Moneda al Aire, Moorelo, Mr Cosmos, Mullen MX, My Rocket Music, Niñoz Perdidoz, Nozivo, Nubes de Papel, Otera, PGMXIIIART, Piel Desnuda, Pinche Gallo, Potro, Puentes Sembrados, Rani, Red Garbo, Renee, Rey Arturo MX, Rock en Rosa, Rockoboy, Rola 1 y Rovin.

El cartel cierra con: Ruido Club, Sabinna, Sentimental, Silver Rose, Skull Savage, Sleepwalking, Snake Blade, Sow Alanís, Spoys, Sueños Húmedos, También Soy Leonarda, The Supuestos, The Ultra Beaver Lounge Band, Tito Fuentes, Tristán Trueno, TT-Monch, Twizterbass, Tygre, Vanquish, Vawakanda, Vaxti, Víctor Meza, White Noise, White Owl, Zoe, Zoul y Zoteolo.

En total, la organización contabiliza más de 120 proyectos que formarán parte de esta edición, entre bandas, solistas y colectivos artísticos vinculados a la escena independiente de la capital.

El bazar, de acuerdo con el funcionamiento registrado en ediciones anteriores, ofrece productos como playeras, gorras, sudaderas, pines y vinilos de los artistas listados, en un recorrido que se desarrolla en paralelo a la programación musical de la jornada.

Cartel con ilustraciones de personajes de terror y calabazas, el título Ruido Joven y una lista con nombres de grupos musicales
El cartel del evento musical Ruido Joven Vol. 4 anuncia la presentación de más de 120 proyectos el 31 de octubre en PARCUR Chapultepec. (Ruido Joven vol. 4/redes sociales)

Concurso de disfraces y temática especial

La jornada incluirá un concurso de disfraces abierto a todos los asistentes, según se informó en el anuncio oficial del festival.

La convocatoria invita a los asistentes a presentarse con su mejor disfraz como parte de las actividades centrales de la edición, en sintonía con la temática de Halloween que caracteriza a esta cuarta entrega del festival.

La ambientación de esta edición combina tres celebraciones en una misma fecha: Halloween, Día de Muertos y el primer aniversario de Ruido Joven, lo que explica el carácter conmemorativo que la organización atribuye a esta convocatoria.

Ese cruce de fechas coincide además con un periodo en el que distintos puntos de la Ciudad de México, incluido el propio Bosque de Chapultepec, concentran actividades culturales y recreativas de acceso gratuito vinculadas a las celebraciones de fin de octubre y principios de noviembre.

Marilyn Manson, antojitos mexicanos, feria, gastronomía tradicional – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ese cruce de fechas coincide además con un periodo en el que distintos puntos de la Ciudad de México, incluido el propio Bosque de Chapultepec, concentran actividades culturales y recreativas de acceso gratuito vinculadas a las celebraciones de fin de octubre y principios de noviembre. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shows en vivo pendientes de confirmación

A diferencia del bazar de mercancía, cuyo listado ya fue difundido, el cartel de presentaciones musicales en vivo todavía no se dio a conocer.

La organización del festival informó que esos anuncios se realizarán en los próximos días, sin precisar una fecha exacta para su difusión.

En ediciones anteriores, el festival dividió ambos componentes de forma independiente: un cartel de bandas con shows en vivo sobre el escenario y un catálogo distinto, generalmente más extenso, de bandas presentes únicamente en el bazar de mercancía.

Esta separación entre cartel de mercancía y cartel de presentaciones en vivo ha sido una constante en las ediciones previas del festival, por lo que se espera que el anuncio pendiente mantenga ese mismo formato para esta cuarta entrega.

Antecedentes del festival

La segunda edición de Ruido Joven se realizó en febrero de este año, también en el Skatepark del PARCUR, con un formato similar de conciertos en vivo y bazar de mercancía.

En aquella ocasión, el cartel de presentaciones en vivo incluyó a Corintia, Las Fokin Biches, Víctor Meza, Adhara, Menino Bulle, Renee y Random V, además de un espacio acústico con agrupaciones como Los Corset, Omar Iñaki, Camarenas, FRVRS y Daniel Craft, entre otros invitados.

El bazar de esa edición incluyó mercancía oficial de bandas reconocidas como Molotov, División Minúscula, Austin TV, Bándalos Chinos y Silverio, lo que confirma que el catálogo comercial del festival ha funcionado de manera independiente al cartel de artistas que se presentan en vivo sobre el escenario.

Aquella edición de febrero tuvo una duración de más de ocho horas, con un horario que corrió de las 10:30 a las 19:00 horas, un formato de jornada extendida que ha servido de referencia para las convocatorias posteriores del festival.

El crecimiento en el número de proyectos confirmados para esta cuarta edición, que pasó de un cartel más acotado en febrero a más de 120 propuestas en octubre, refleja la expansión que ha tenido la convocatoria en su primer año de existencia.

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