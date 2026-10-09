México

Exdirector de Pemex obtiene suspensión condicional por violencia familiar tras acuerdo reparatorio

Felicia Jiménez denunció la violencia física que el exdirectivo ejerció en su contra en presencia de su hijo

Exdirector de Pemex obtiene suspensión condicional por violencia familiar tras acuerdo reparatorio. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo)
Exdirector de Pemex obtiene suspensión condicional por violencia familiar tras acuerdo reparatorio. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo)
Guardar

Casi cuatro meses después de que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fuera denunciado por su esposa por el delito de violencia familiar, este jueves 8 de octubre, obtuvo una suspensión condicional por seis meses.

La medida del proceso penal que enfrentaba fue emitida por la jueza de control, Consuelo Adriana Correa Ortiz, tras la aprobación del plan de reparación del daño, medida presentada por la defensa del exfuncionario.

PUBLICIDAD

Felicia Jiménez, esposa de Rodríguez Padilla, quien lo denunció en julio por la violencia ejercida en su contra, ejerció su derecho a aceptar un acuerdo reparatorio que incluye el pago de 120 mil pesos.

¿Qué es una suspensión condicional y a qué acuerdo llegó el exdirector de Pemex?

La suspensión condicional del proceso es una salida alterna dentro del sistema penal, la cual permite a la persona imputada continuar el proceso sin llegar a juicio, siempre que cumpla las condiciones que fija el Juez de Control.

Una vez cumplidas estas condiciones, la causa penal concluye, el objetivo es que, a partir del cumplimiento de las obligaciones judiciales impuestas, se extinga la acción penal.

PUBLICIDAD

Lo trascendido en medios de comunicación de corte local refieren que el exdirectivo deberá cumplir por seis meses al menos cuatro medidas, entre las que se encuentran:

  • El pago de 120 mil pesos como reparación del daño;
  • Un depósito mensual de 14 mil pesos por pensión alimentaria;
  • Someterse a tratamiento psicológico;
  • También deberá presentarse a firmar ante las autoridades judiciales de forma periódica cada dos meses.

Los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la persona asesora jurídica particular de la víctima manifestaron du conformidad con el acuerdo presentado.

Un caso que puso en la mira el actuar de las autoridades por tratarse de un exfuncionario cercano a Sheinbaum

El exdirector de Pemex fue vinculado a proceso por violencia familiar después de que un video de agresión contra su esposa se viralizara en redes sociales. La grabación, difundida el 26 de junio por Felicia Jiménez en su canal de YouTube, mostró al exfuncionario golpeándola de manera reiterada dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.

La agresión, fechada el 3 de marzo de 2026, ocurrió frente al hijo menor de la pareja y detonó dos carpetas de investigación, una en Morelos y otra en la Ciudad de México.

La difusión del caso provocó la reacción del gobierno federal antes de cualquier resolución judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en una conferencia matutina “que se aplique todo el peso de la ley” y descartó trato preferencial para servidores públicos involucrados en violencia de género.

El gobierno canceló además el nombramiento de Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, cargo que estaba por asumir.

Rodríguez Padilla fue detenido el 7 de julio en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en una acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su homóloga en Morelos.

Al día siguiente, la jueza Consuelo Adriana Correa dictó prisión preventiva en su contra, pese a que su defensa calificó la cobertura informativa como un “linchamiento mediático” y argumentó que el delito no ameritaba esa medida.

Días después, el 10 de julio, Jiménez presentó un escrito donde manifestó su voluntad de perdonar al exfuncionario y solicitó el cese de las investigaciones, priorizando la estabilidad de su núcleo familiar.

La jueza aclaró que los delitos de violencia familiar y vicaria se persiguen de oficio, por lo que el perdón no canceló el procedimiento.

El 13 de julio resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por violencia vicaria, al considerar insuficientes los elementos presentados por la Fiscalía, y el caso continuó únicamente por violencia familiar.

Un día después, la autoridad judicial ordenó su liberación inmediata al sustituir la prisión preventiva por una garantía económica de 20 mil pesos, luego de que su defensa expusiera también un diagnóstico de cáncer de próstata del exfuncionario, de 69 años.

Temas Relacionados

Víctor Rodríguez PadillaPemexPetróleos MexicanosClaudia SheinbaumViolencia FamiliarViolencia contra las mujeresPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carmen Campuzano recuerda a Jorge Kahwagi y revela cómo fue la última conversación antes de su muerte: “Hablamos de todo lo bonito”

Tras conocer el deceso del empresario, la actriz envió condolencias a sus familiares y recordó que la ayudó a superar sus adicciones

Carmen Campuzano recuerda a Jorge Kahwagi y revela cómo fue la última conversación antes de su muerte: “Hablamos de todo lo bonito”

Alphonse Mucha llega por primera vez a México: Museo Kaluz presenta más de 130 obras del artista que transformó el arte decorativo

Desde los carteles que realizó para Sarah Bernhardt hasta su influencia en el manga japonés, la obra de Alphonse Mucha llega por primera vez a México

Alphonse Mucha llega por primera vez a México: Museo Kaluz presenta más de 130 obras del artista que transformó el arte decorativo

La mexicana Cristina Rivera Garza no ganó el Nobel de Literatura, pero sí el Pulitzer, uno de los premios más prestigiosos

La autora de “El invencible verano de Liliana”, se llevó este galardón en 2024

La mexicana Cristina Rivera Garza no ganó el Nobel de Literatura, pero sí el Pulitzer, uno de los premios más prestigiosos

Festival Ámbaro 2026 llegará a Edomex con conciertos de DLD, Liran’ Roll y actividades gratuitas

El festival gratuito de Atlacomulco confirma 23 actos musicales de distintos géneros, además de ballet folclórico, rondallas, exposiciones fotográficas y una celebración especial por los 75 años del Teatro del Pueblo

Festival Ámbaro 2026 llegará a Edomex con conciertos de DLD, Liran’ Roll y actividades gratuitas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de octubre? Manifestantes provocan cierres en las líneas 1, 4 y 7 del Metrobús

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de octubre? Manifestantes provocan cierres en las líneas 1, 4 y 7 del Metrobús
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

“A mi mamá también la agredía”: la frase con la que un joven de 17 años justificó matar a martillazos a su hermano en Tlalpan

ENTRETENIMIENTO

“A nosotros nos cambió la forma de volver a hacer música”: Usted Señalemelo revive un clásico de Zoé a 20 años de ‘Memo Rex Commander’

“A nosotros nos cambió la forma de volver a hacer música”: Usted Señalemelo revive un clásico de Zoé a 20 años de ‘Memo Rex Commander’

Carmen Campuzano recuerda a Jorge Kahwagi y revela cómo fue la última conversación antes de su muerte: “Hablamos de todo lo bonito”

Alphonse Mucha llega por primera vez a México: Museo Kaluz presenta más de 130 obras del artista que transformó el arte decorativo

Festival Ámbaro 2026 llegará a Edomex con conciertos de DLD, Liran’ Roll y actividades gratuitas

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela por sus 23 años mientras las redes cuestionan el silencio de Christian Nodal

DEPORTES

Quién es Lorenzo Bundy, el exmánager de Diablos Rojos que tendrá un nuevo puesto

Quién es Lorenzo Bundy, el exmánager de Diablos Rojos que tendrá un nuevo puesto

Latin Lover defiende al Hijo de Fishman y afirma que la muerte del réferi fue “un accidente”

Ivar Sisniega enaltece el modelo de Chivas y exige a todos los clubes imitarlo para “tener un mejor futbol”

La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur

Chicharito Hernández se despide de la calvicie y sorprende con este radical cambio de look