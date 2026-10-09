Guillermo del Toro celebra su cumpleaños con una lección sobre el fracaso en taquilla de Digger

Guillermo del Toro mostró respeto al filme de Alejandro González Iñárritu (REUTERS)

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Guillermo del Toro cumplió 62 años este jueves 9 de octubre y aprovechó la fecha para sumarse a la defensa pública de Digger, la película de Tom Cruise que se convirtió en uno de los fracasos financieros más grandes en la historia reciente de Hollywood.

El director mexicano reaccionó en la red social X ante un mensaje que describía la cinta como hecha “para el arte, no para las listas”. Del Toro retomó esa idea y la resumió en seis palabras: “Love the arts. Fuck the charts”, escribió el cineasta, en una frase que se tradujo como “Ama el arte, al diablo las listas” y que se interpretó como un respaldo directo a la producción dirigida por Alejandro González Iñárritu.

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El mensaje llegó una semana después del estreno de Digger, que abrió en 8 millones de dólares en taquilla doméstica, una cifra considerada catastrófica para una producción de su magnitud. Del Toro se sumó así a una lista de figuras de la industria, entre ellas Anne Hathaway, Jane Fonda y Glen Powell, que salieron en defensa de la cinta pese a su desempeño comercial.

Digger acumula pérdidas de hasta 250 millones de dólares

(Captura/IMDb)

Digger es una sátira negra dirigida por Alejandro González Iñárritu, con Tom Cruise como protagonista y productor, estrenada el 2 de octubre en Estados Unidos por Warner Bros. El presupuesto de producción se ubicó entre 160 y 180 millones de dólares, cifra a la que se sumó un gasto de mercadotecnia adicional de 100 millones de dólares.

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Para recuperar la inversión, la película necesitaba recaudar 350 millones de dólares en taquilla mundial. El arranque global apenas alcanzó entre 20 y 25 millones de dólares, lo que hizo prácticamente imposible que el proyecto llegara a esa meta y proyectó pérdidas de entre 150 y 250 millones de dólares para el estudio.

El fracaso convirtió a Digger en la mayor pérdida financiera de la carrera de Tom Cruise y en una de las más costosas en la historia reciente del cine. La cifra también representó un golpe directo para Warner Bros, cuya distribución teatral de la cinta marcó, además, el cierre de una etapa de la compañía en ese formato de negocio.

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De qué trata Digger, la cinta que desató el debate entre arte y taquilla

La película Digger alcanza los 20 millones de dólares en su recaudación mundial de estreno, según datos de Associated Press y reportes de la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Digger narra la historia de Digger Rockwell, un magnate petrolero interpretado por Tom Cruise cuyas operaciones de perforación en Groenlandia provocan una catástrofe ecológica de escala global. El personaje, construido como una caricatura de poder y ego empresarial, ignora las advertencias científicas hasta que una fuga de metano desprende una capa de hielo del tamaño de Maryland, la cual se dirige hacia Europa con potencial de provocar cientos de miles de muertes.

El guion, escrito por Iñárritu junto con Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, incorpora un giro narrativo central: lo que el público observa resulta ser, en realidad, una obra de teatro dentro de la propia película, titulada Fossil Fools. El propio Digger es en verdad un actor llamado Curtis Markson, quien interpreta al magnate dentro de un ensayo técnico previo al estreno de la obra.

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El elenco de Digger incluye a Riz Ahmed como un científico que intenta explicarle a Digger los riesgos del cambio climático, además de John Goodman como un presidente estadounidense incompetente, junto con Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. La cinta tiene una duración de 128 minutos y fue clasificada R por lenguaje explícito en todo su metraje.

Hollywood se divide entre defender el riesgo artístico y señalar el fracaso comercial

(Captura/IMDb)

La defensa pública de figuras como Anne Hathaway, Jane Fonda y Mandy Patinkin se centró en reconocer el valor artístico del proyecto, pese a su resultado en taquilla. La postura de Guillermo del Toro se sumó a esa corriente, al priorizar la ambición creativa de la cinta por encima de su desempeño financiero.

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La crítica especializada también se dividió frente a la propuesta de Iñárritu. Reseñas publicadas tras el estreno describieron la película como una mezcla deliberada entre el estilo de Stanley Kubrick y el teatro de Bertolt Brecht, con un tono de comedia negra sobre el fin de la civilización que generó reacciones encontradas entre audiencias y especialistas.

El debate generado en redes sociales planteó una pregunta de fondo sobre el futuro de las producciones de riesgo en los grandes estudios. Analistas de la industria señalaron que un fracaso de esta magnitud podría influir en la disposición de Warner Bros y otras compañías para financiar proyectos artísticos de alto presupuesto en el futuro.

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El cumpleaños de Guillermo del Toro llega tras un año marcado por Frankenstein

El director mexicano Guillermo del Toro habla durante un evento de la película La forma del agua en el Festival Internacional de Cine de Morelia. (@FICM)

El cumpleaños 62 de Guillermo del Toro, nacido el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México, se celebró pocos meses después de que su adaptación de Frankenstein protagonizara la temporada de premios más reciente. La cinta, estrenada por Netflix en enero de 2026, recibió nueve nominaciones al Oscar, incluidas Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.

Frankenstein, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, terminó por ganar tres estatuillas en la ceremonia de los Oscar: Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado. El propio del Toro no obtuvo premio en las categorías de dirección y guion, pero la cinta se posicionó como la tercera producción con más galardones en esa edición.

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El director mexicano acumula tres premios Oscar a lo largo de su carrera: dos por La forma del agua en 2018, en las categorías de Mejor Película y Mejor Director, y uno más por Guillermo del Toro’s Pinocchio en 2023, en la categoría de Mejor Película Animada. Su filmografía incluye además títulos como El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, Hellboy y Pacific Rim.