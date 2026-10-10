México celebra el día de las Cactáceas: tipos de cactus que existen y datos curiosos de estas plantas

Se conmemora en México el Día de las Cactáceas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México celebra el Día Nacional de las Cactáceas este 10 de octubre, una efeméride establecida por el Senado de la República que reconoce al país como el centro de mayor diversidad de estas plantas en el mundo, con 913 taxones registrados entre especies y variedades, de acuerdo con la CONANP, con base en información de la doctora en Ciencias Cecilia L. Jiménez.

Otras fuentes oficiales señalan una cifra cercana a las 700 especies, lo que equivale a alrededor del 40% de toda la familia de las cactáceas a nivel mundial.

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Ese porcentaje convierte a México en el país con mayor riqueza y endemismos de este grupo de plantas en el planeta.

Casi el 85% de las cactáceas mexicanas son endémicas, es decir, no existen de forma natural en ningún otro lugar del mundo. Esa cifra convierte al país en el principal responsable de la conservación de un patrimonio biológico que no se repite en otra región del planeta.

La familia de las cactáceas no se limita a los ambientes áridos que suele asociarse con ellas.

Aunque la mayoría prospera en zonas desérticas y semidesérticas, también existen especies que habitan en selvas, dunas costeras y otros ecosistemas distintos a los que popularmente se imaginan, desde las tierras más áridas y matorrales hasta bosques de distintas regiones del continente.

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Ventajas del cactus mexicano como planta de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen cactus con hojas y especies sin espinas

Contrario a la imagen más difundida de esta familia, no todos los cactus carecen de hojas ni todos tienen espinas visibles.

Algunas especies conservan hojas verdaderas, como ocurre en los géneros Pereskia y Leuenbergeria, cuyas estructuras se alejan del aspecto típico del cactus columnar o globoso que domina el imaginario popular sobre este tipo de plantas.

Las espinas tampoco son un rasgo universal dentro de la familia. Hay especies con espinas muy reducidas, casi imperceptibles, e incluso ejemplares que carecen por completo de ellas, lo que contradice la asociación directa entre espinas y cactus que suele hacerse de forma automática.

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En esos casos, el rasgo que permite identificarlas como cactáceas son las areolas, estructuras únicas de este grupo de plantas de donde brotan espinas, flores o nuevos brotes.

Las areolas funcionan como el sello distintivo del grupo sin importar su apariencia externa, y son el criterio que utilizan los especialistas para clasificar una planta dentro de esta familia incluso cuando no presenta espinas visibles.

Las cactáceas brindan alimento y refugio a otras especies

Más allá de su valor ornamental, las cactáceas cumplen funciones ecológicas concretas dentro de los ecosistemas donde habitan.

Sirven de alimento y refugio a otros seres vivos, desde insectos hasta aves y mamíferos pequeños, y en muchos casos sostienen cadenas completas de biodiversidad en zonas donde otras plantas no logran sobrevivir por las condiciones extremas del entorno.

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En el caso de México, esa función ecológica se combina con un vínculo cultural de siglos, visible en el uso alimenticio del nopal y en la presencia de distintas especies de cactus columnares y biznagas en la memoria colectiva del país, de costa a costa y de frontera a frontera del territorio nacional.

Nopales, cactus columnares y biznagas forman parte del paisaje natural mexicano desde las tierras más áridas del norte hasta regiones con condiciones ambientales muy distintas, lo que explica la amplitud geográfica que alcanza esta familia de plantas dentro del territorio nacional.

La diversidad que distingue a México también implica una exposición mayor a amenazas.

La pérdida de hábitat y la extracción ilegal figuran entre los principales riesgos que enfrentan varias especies de cactáceas en el país, lo que convierte a esta efeméride en un llamado adicional a documentar y proteger un grupo de plantas que, según los especialistas, no tiene equivalente en concentración ni en diversidad en ningún otro punto del planeta.

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