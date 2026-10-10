Lluvias extraordinarias y olas de 8 metros: huracán Simón amenaza las costas del Pacífico

La tormenta tropical Rachel también provocará precipitaciones, fuertes vientos y oleaje elevado en el noroeste del país

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El huracán Simón, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene en alerta a las costas del Pacífico mexicano por el pronóstico de lluvias extraordinarias, rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de hasta ocho metros de altura, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su aviso meteorológico número 96-26, emitido el 10 de octubre de 2026 a las 09:30 horas, tiempo del centro de México, las autoridades informaron que el centro del ciclón se localizaba aproximadamente a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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En ese momento, Simón registraba vientos máximos sostenidos de 240 km/h, rachas de hasta 295 km/h y un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de seis km/h.

Ante la cercanía del sistema, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia en distintos puntos del litoral del Pacífico, mientras exhortan a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil debido al riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Huracán Simón provocará lluvias extraordinarias en Colima y Michoacán

La circulación del huracán Simón ocasionará precipitaciones de distinta intensidad en varios estados del occidente y sur de México. El pronóstico del SMN contempla lluvias extraordinarias, superiores a los 250 milímetros, en Colima y en las regiones costera y occidental de Michoacán.

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El huracán Simon, categoría 4, mantiene la alerta en las costas del Pacífico mexicano por lluvias extraordinarias, vientos de hasta 130 km/h y oleaje de hasta ocho metros, mientras la tormenta tropical Rachel amenaza con fuertes precipitaciones al noroeste del país

En Jalisco se esperan lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, principalmente en la costa y el este de la entidad. Para el suroeste de Guerrero se pronostican precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, mientras que en el sur de Nayarit se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

Estas condiciones podrían generar afectaciones en comunidades cercanas a cauces, zonas bajas y áreas susceptibles a inundaciones. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y evitar cruzar corrientes de agua durante las precipitaciones.

Alertan por vientos de hasta 130 km/h y oleaje de ocho metros

Además de las lluvias, Simon ocasionará condiciones marítimas adversas y fuertes rachas de viento en las costas del Pacífico mexicano.

En los litorales de Jalisco y Colima se esperan vientos sostenidos de entre 90 y 110 km/h, con rachas de 120 a 130 km/h. El SMN advirtió que estas condiciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche.

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En las costas de Michoacán se pronostican vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, aunque se prevé que disminuyan durante el día.

El oleaje también representa un factor de riesgo. De acuerdo con el aviso meteorológico, se esperan olas de entre seis y ocho metros de altura en las costas de Jalisco y Colima, de cuatro a seis metros en Michoacán y de dos a tres metros en Guerrero, donde las condiciones disminuirían durante el día.

En Colima, además, se prevé una marea de tormenta de entre uno y dos metros, un fenómeno que puede elevar temporalmente el nivel del mar y aumentar el riesgo de inundaciones en zonas costeras.

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Estas son las zonas bajo prevención por el huracán Simón

Debido a la proximidad del ciclón, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

También permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Estas medidas buscan alertar a la población sobre las condiciones meteorológicas que podrían presentarse en las próximas horas y facilitar la aplicación de medidas preventivas ante los posibles efectos del ciclón.

Las autoridades recomiendan prestar atención a los comunicados oficiales, especialmente en las localidades costeras donde se pronostican fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje elevado.

Tormenta tropical Rachel también provocará lluvias y oleaje elevado

Mientras Simon mantiene la alerta en el occidente del país, la tormenta tropical Rachel también representa un riesgo meteorológico para el noroeste de México.

A las 09:30 horas del 10 de octubre, el centro de Rachel se encontraba aproximadamente a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 630 kilómetros al suroeste de San José de las Palomas, Baja California.

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El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y se desplazaba hacia el noreste a una velocidad de 35 km/h.

Ante su trayectoria, se mantenía una zona de prevención por efectos de tormenta tropical en la costa occidental de Baja California, desde San José de las Palomas hasta la frontera entre México y Estados Unidos. En la costa oriental de la península, la medida comprendía desde Isla San Luis, Baja California, hasta Puerto Peñasco, Sonora.

Asimismo, permanecía una zona de vigilancia en la costa oriental de Baja California, desde Bahía de los Ángeles hasta Isla San Luis, y en el litoral sonorense, desde Puerto Libertad hasta Puerto Peñasco.

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La circulación de Rachel ocasionará lluvias fuertes en Baja California, así como vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, en sus costas. En el norte de la costa occidental de Baja California Sur se esperan vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h.

En cuanto al oleaje, se pronostican olas de cinco a siete metros en la costa occidental de Baja California y de cuatro a cinco metros en la costa occidental de Baja California Sur.

Conagua pide extremar precauciones ante inundaciones y deslaves

La presencia simultánea de Simón y Rachel incrementa los riesgos meteorológicos en distintas regiones del país. Conagua advirtió que las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

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Ante este escenario, el organismo exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Para consultar las actualizaciones del pronóstico, se puede acudir a los portales oficiales de Conagua y del Servicio Meteorológico Nacional, así como a las cuentas institucionales en redes sociales.

La evolución de ambos sistemas y las condiciones locales determinarán los riesgos en cada región, por lo que las autoridades recomiendan no confiarse ante posibles cambios en la intensidad de las lluvias, los vientos o el oleaje.