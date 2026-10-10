Lauren Olivares: el talento mexicano que conquista el golf y apunta a la LPGA

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En el deporte hay temporadas que marcan una carrera y otras que definen su rumbo. Para Lauren Olivares, 2026 fue ambas cosas. En su debut en el Epson Tour, la golfista mexicana de 22 años firmó una temporada sobresaliente que le permitió asegurar su lugar en el LPGA Tour para 2027, el máximo circuito del golf femenil a nivel mundial.

Su historia va más allá de los resultados. Es también un ejemplo de adaptación, disciplina y capacidad para competir en escenarios cada vez más exigentes. Originaria de Guanajuato, Olivares encontró en Estados Unidos el entorno para desarrollar su talento y dar los pasos necesarios hacia el profesionalismo. Su trayectoria la llevó hasta Raleigh, Carolina del Norte, donde jugó golf universitario con NC State y se convirtió en una de las figuras de su equipo.

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En 2023, la mexicana dejó una huella en el golf universitario al registrar una ronda de 60 golpes, 11 bajo par, durante el Cougar Classic. La marca, inédita en el golf femenil de la NCAA, anticipó el potencial de una jugadora que estaba preparada para asumir desafíos mayores.

El paso al profesionalismo confirmó esas expectativas. El Epson Tour se convirtió en el escenario donde Olivares comenzó a demostrar que podía competir al más alto nivel y abrirse camino entre las mejores golfistas. En junio, conquistó el Great Lakes Championship at The Highlands, su primera victoria como profesional, después de imponerse en un desempate.

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Aquel triunfo representó un punto de inflexión: no solo confirmó su capacidad para pelear por los primeros lugares, sino que también reforzó su confianza en una temporada decisiva para su carrera.

Sin embargo, el desempeño de Lauren no se explica únicamente por un título. A lo largo de 2026 disputó 19 torneos, superó el corte en todos y consiguió 10 resultados entre las 10 mejores. Una regularidad que habla de su preparación, pero también de la madurez competitiva necesaria para sostener el rendimiento a lo largo de una temporada.

El ascenso al LPGA Tour representa mucho más que un cambio de circuito. Supone medirse con algunas de las mejores golfistas del planeta, afrontar campos y torneos de mayor exigencia y consolidar una carrera en una plataforma de alcance internacional. También abre una oportunidad para proyectar el talento mexicano en una disciplina que todavía necesita más referentes femeninos en los escenarios de mayor prestigio.

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El desafío, por supuesto, apenas comienza. Competir en la LPGA exigirá elevar la consistencia, adaptarse a nuevas condiciones de juego y fortalecer cada aspecto de su desempeño. Llegar al máximo circuito es un logro extraordinario, pero mantenerse en él y aspirar a nuevas victorias requiere una combinación de talento, estrategia y fortaleza mental.

Lauren ya dio el primer gran paso. Su temporada de debut demostró que tiene argumentos para competir y que su desarrollo puede continuar en una de las plataformas más exigentes del golf profesional. Ahora deberá convertir ese impulso en una trayectoria sólida y aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo.

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Para México, su ascenso también tiene un significado especial. La presencia de más golfistas nacionales en los circuitos internacionales contribuye a ampliar la visibilidad de este deporte y a mostrar que el talento mexicano puede abrirse paso en disciplinas dominadas por figuras de distintas partes del mundo.

Lauren Olivares comienza a construir ese lugar con resultados, determinación y una temporada que cambió el horizonte de su carrera. En 2027, la LPGA dejará de ser una meta para convertirse en su nuevo escenario de competencia. Será entonces cuando tenga la oportunidad de demostrar hasta dónde puede llegar y de escribir el siguiente capítulo de una historia que ya comenzó a destacar en el golf internacional.

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