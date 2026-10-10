La receta de tacos al pastor que combina el sabor mexicano con un toque peruano

El pastor mexicano se encuentra con la acidez tropical del maracuyá y el carácter del ají amarillo en unos tacos pensados para salir de la rutina. La carne conserva el adobo de achiote, chile guajillo y naranja, pero se acompaña con una salsa fresca, frutal y ligeramente picante.
Esta propuesta de fusión une una preparación mexicana con ingredientes de origen peruano. Es ideal para una taquiza diferente, una comida de fin de semana o una cena informal con familiares y amigos.
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Receta de tacos al pastor con maracuyá y ají amarillo
Se trata de tacos de carne de cerdo marinada, cocinada en sartén o plancha y servida en tortillas de maíz calientes. La preparación se completa con salsa de maracuyá, ají amarillo, cebolla, cilantro y piña para equilibrar el adobo especiado.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 2 horas y 40 minutos.
- Preparación: 30 minutos.
- Marinado: 2 horas.
- Cocción: 10 minutos.
Ingredientes
Para la carne al pastor
- 1 kg de lomo o pierna de cerdo, cortado en rebanadas delgadas.
- 4 chiles guajillo, sin semillas ni venas.
- 2 chiles ancho, sin semillas ni venas.
- 3 cucharadas de pasta de achiote.
- 100 ml de jugo de naranja.
- 2 cucharadas de vinagre de manzana.
- 3 dientes de ajo.
- 0,5 cebolla blanca.
- 1 cucharadita de comino molido.
- 1 cucharadita de orégano mexicano.
- 0,5 cucharadita de pimienta negra molida.
- 2 clavos de olor.
- 1 cucharadita de sal.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- 250 g de piña fresca, en cubos pequeños.
- 18 tortillas de maíz.
Para la salsa de maracuyá y ají amarillo
- 3 maracuyás.
- 2 cucharadas de pasta de ají amarillo.
- 1 jitomate, sin semillas y finamente picado.
- 0,25 cebolla morada, finamente picada.
- 2 cucharadas de cilantro fresco, picado.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 cucharadita de miel.
- 1 pizca de sal.
Para servir
- 0,5 cebolla blanca, picada.
- 0,5 taza de cilantro fresco, picado.
- 2 limones, cortados en mitades.
- Salsa de chile de árbol, al gusto.
- Piña fresca, en cubos pequeños, al gusto.
Cómo hacer tacos al pastor con maracuyá y ají amarillo, paso a paso
- Coloca los chiles guajillo y ancho en un comal caliente. Tuéstalos durante 15 segundos por lado. Evita quemarlos, porque el adobo puede adquirir un sabor amargo.
- Pasa los chiles a un recipiente con agua caliente y déjalos hidratar durante 15 minutos.
- Licúa los chiles hidratados con la pasta de achiote, el jugo de naranja, el vinagre, el ajo, la cebolla, el comino, el orégano, la pimienta, los clavos y la sal.
- Cuela el adobo para retirar restos de piel y semillas. Vierte la mezcla sobre la carne de cerdo y agrega el aceite.
- Cubre el recipiente y deja marinar en la heladera durante 2 horas. Si tienes tiempo, puedes dejar la carne hasta 8 horas para intensificar el sabor.
- Para preparar la salsa, corta los maracuyás y extrae la pulpa. Colócala en un tazón junto con la pasta de ají amarillo, el jitomate, la cebolla morada, el cilantro, el jugo de limón, la miel y la sal.
- Mezcla la salsa y pruébala. Si deseas una textura más suave, cuela la mitad de las semillas y conserva el resto para aportar textura.
- Calienta una plancha o sartén amplio a fuego medio-alto. Cocina la carne en tandas para evitar que suelte demasiado líquido. La superficie debe dorarse antes de voltear los trozos.
- Cocina cada tanda durante 4 o 5 minutos por lado, hasta que el cerdo esté completamente cocido y tenga bordes dorados.
- Retira la carne, déjala reposar durante 5 minutos y córtala en trozos pequeños.
- En el mismo sartén, cocina la piña durante 2 o 3 minutos, hasta que se dore ligeramente.
- Calienta las tortillas de maíz en un comal. Mantén las tortillas dentro de un paño limpio para que conserven la humedad y no se rompan.
- Forma los tacos con 2 tortillas por unidad. Agrega la carne al pastor, la piña dorada, la cebolla, el cilantro y la salsa de maracuyá con ají amarillo.
- Sirve de inmediato con limón y, si lo deseas, unas gotas de salsa de chile de árbol.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 18 tacos, equivalentes a 6 porciones de 3 tacos cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 620 kcal.
- Grasas: 24 g.
- Carbohidratos: 64 g.
- Proteínas: 35 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La carne cocida se puede guardar en la heladera durante un máximo de 3 días, dentro de un recipiente con tapa.
La salsa de maracuyá y ají amarillo se conserva en la heladera durante 2 días. Guárdala en un frasco limpio y bien cerrado.
Las tortillas deben conservarse por separado, dentro de una bolsa o recipiente hermético, durante 3 días en la heladera.
También puedes congelar la carne cocida durante 2 meses. Descongélala en la heladera y recaliéntala en sartén a fuego medio. La salsa no se recomienda congelar porque puede cambiar de textura.
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