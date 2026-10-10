México

La receta de tacos al pastor que combina el sabor mexicano con un toque peruano

Te decimos la receta paso a paso para que la hagas desde casa

Tres tacos al pastor en un plato de cerámica con piña, cilantro y salsa, junto a limones, sal y un vaso en una mesa de madera.
Tres tacos al pastor preparados con carne de cerdo, piña asada y salsa de maracuyá reposan sobre un plato de cerámica en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pastor mexicano se encuentra con la acidez tropical del maracuyá y el carácter del ají amarillo en unos tacos pensados para salir de la rutina. La carne conserva el adobo de achiote, chile guajillo y naranja, pero se acompaña con una salsa fresca, frutal y ligeramente picante.

Esta propuesta de fusión une una preparación mexicana con ingredientes de origen peruano. Es ideal para una taquiza diferente, una comida de fin de semana o una cena informal con familiares y amigos.

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Receta de tacos al pastor con maracuyá y ají amarillo

Se trata de tacos de carne de cerdo marinada, cocinada en sartén o plancha y servida en tortillas de maíz calientes. La preparación se completa con salsa de maracuyá, ají amarillo, cebolla, cilantro y piña para equilibrar el adobo especiado.

Un tazón con salsa amarilla, un ají amarillo, medio maracuyá, limones, cebolla morada, cilantro y ají molido sobre una mesa de madera.
Un tazón contiene salsa de maracuyá y ají amarillo rodeado por ingredientes frescos como cebolla morada, limón y cilantro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 40 minutos.

  • Preparación: 30 minutos.
  • Marinado: 2 horas.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

Para la carne al pastor

  1. 1 kg de lomo o pierna de cerdo, cortado en rebanadas delgadas.
  2. 4 chiles guajillo, sin semillas ni venas.
  3. 2 chiles ancho, sin semillas ni venas.
  4. 3 cucharadas de pasta de achiote.
  5. 100 ml de jugo de naranja.
  6. 2 cucharadas de vinagre de manzana.
  7. 3 dientes de ajo.
  8. 0,5 cebolla blanca.
  9. 1 cucharadita de comino molido.
  10. 1 cucharadita de orégano mexicano.
  11. 0,5 cucharadita de pimienta negra molida.
  12. 2 clavos de olor.
  13. 1 cucharadita de sal.
  14. 2 cucharadas de aceite vegetal.
  15. 250 g de piña fresca, en cubos pequeños.
  16. 18 tortillas de maíz.

Para la salsa de maracuyá y ají amarillo

  1. 3 maracuyás.
  2. 2 cucharadas de pasta de ají amarillo.
  3. 1 jitomate, sin semillas y finamente picado.
  4. 0,25 cebolla morada, finamente picada.
  5. 2 cucharadas de cilantro fresco, picado.
  6. 1 cucharada de jugo de limón.
  7. 1 cucharadita de miel.
  8. 1 pizca de sal.

Para servir

  1. 0,5 cebolla blanca, picada.
  2. 0,5 taza de cilantro fresco, picado.
  3. 2 limones, cortados en mitades.
  4. Salsa de chile de árbol, al gusto.
  5. Piña fresca, en cubos pequeños, al gusto.

Cómo hacer tacos al pastor con maracuyá y ají amarillo, paso a paso

  1. Coloca los chiles guajillo y ancho en un comal caliente. Tuéstalos durante 15 segundos por lado. Evita quemarlos, porque el adobo puede adquirir un sabor amargo.
  2. Pasa los chiles a un recipiente con agua caliente y déjalos hidratar durante 15 minutos.
  3. Licúa los chiles hidratados con la pasta de achiote, el jugo de naranja, el vinagre, el ajo, la cebolla, el comino, el orégano, la pimienta, los clavos y la sal.
  4. Cuela el adobo para retirar restos de piel y semillas. Vierte la mezcla sobre la carne de cerdo y agrega el aceite.
  5. Cubre el recipiente y deja marinar en la heladera durante 2 horas. Si tienes tiempo, puedes dejar la carne hasta 8 horas para intensificar el sabor.
  6. Para preparar la salsa, corta los maracuyás y extrae la pulpa. Colócala en un tazón junto con la pasta de ají amarillo, el jitomate, la cebolla morada, el cilantro, el jugo de limón, la miel y la sal.
  7. Mezcla la salsa y pruébala. Si deseas una textura más suave, cuela la mitad de las semillas y conserva el resto para aportar textura.
  8. Calienta una plancha o sartén amplio a fuego medio-alto. Cocina la carne en tandas para evitar que suelte demasiado líquido. La superficie debe dorarse antes de voltear los trozos.
  9. Cocina cada tanda durante 4 o 5 minutos por lado, hasta que el cerdo esté completamente cocido y tenga bordes dorados.
  10. Retira la carne, déjala reposar durante 5 minutos y córtala en trozos pequeños.
  11. En el mismo sartén, cocina la piña durante 2 o 3 minutos, hasta que se dore ligeramente.
  12. Calienta las tortillas de maíz en un comal. Mantén las tortillas dentro de un paño limpio para que conserven la humedad y no se rompan.
  13. Forma los tacos con 2 tortillas por unidad. Agrega la carne al pastor, la piña dorada, la cebolla, el cilantro y la salsa de maracuyá con ají amarillo.
  14. Sirve de inmediato con limón y, si lo deseas, unas gotas de salsa de chile de árbol.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 18 tacos, equivalentes a 6 porciones de 3 tacos cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 620 kcal.
  • Grasas: 24 g.
  • Carbohidratos: 64 g.
  • Proteínas: 35 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Una cuchara metálica vierte salsa amarilla con semillas sobre un taco de carne, piña y cilantro colocado en un plato.
Una cuchara vierte salsa de maracuyá y ají amarillo sobre un taco al pastor servido con piña, cebolla y cilantro en una tortilla de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La carne cocida se puede guardar en la heladera durante un máximo de 3 días, dentro de un recipiente con tapa.

La salsa de maracuyá y ají amarillo se conserva en la heladera durante 2 días. Guárdala en un frasco limpio y bien cerrado.

Las tortillas deben conservarse por separado, dentro de una bolsa o recipiente hermético, durante 3 días en la heladera.

También puedes congelar la carne cocida durante 2 meses. Descongélala en la heladera y recaliéntala en sartén a fuego medio. La salsa no se recomienda congelar porque puede cambiar de textura.

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