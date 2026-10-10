Edith Márquez fija postura sobre serie de Timbiriche tras reclamo de Erik Rubín, Sasha Sokol y otros integrantes

Edith Márquez quiere terminar el bachillerato para estudiar Derecho Foto: Cuartoscuro

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Edith Márquez respaldó la postura de sus excompañeros de Timbiriche que cuestionaron la serie de ViX sobre el grupo. La cantante dijo a Ventaneando que entendía la molestia de Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Benny Ibarra y Erik Rubín por no haber sido contactados para el proyecto.

La intérprete fue consultada sobre el comunicado que difundieron seis integrantes de la primera etapa de Timbiriche antes del estreno de la producción.

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Márquez formó parte de la agrupación después de su primera alineación.

Edith Márquez dijo que entendió la postura de los exintegrantes

Durante su encuentro con la prensa, Edith Márquez consideró respetable el pronunciamiento de Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Benny Ibarra y Erik Rubín.

Edith Márquez (Foto: Cuartoscuro)

“La opinión y el punto de vista de mis compañeros es muy respetable”, dijo la cantante a Ventaneando. La artista recordó que también integró Timbiriche y reconoció la dimensión que tuvo el grupo dentro de la música mexicana.

“Yo formé parte de esta agrupación tan importante en México y honestamente entiendo esa postura”, agregó Márquez. La cantante no abundó sobre los reclamos del grupo y señaló que primero debía conocer el contenido de la ficción.

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La producción de ViX retomó la formación, los primeros años y el crecimiento de Timbiriche. La plataforma anunció el estreno de los dos primeros episodios el viernes 9 de octubre, mientras el resto de los capítulos quedó programado para los viernes siguientes.

La serie generó reacciones antes de su llegada a la plataforma. Seis integrantes de la primera etapa difundieron un documento en el que marcaron distancia del proyecto y aseguraron que no participaron en su desarrollo.

La cantante evitó juzgar la serie sin haberla visto

Edith Márquez fue cuestionada también por el tratamiento que tendría la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol. La historia ha formado parte de la conversación pública alrededor de la serie por la diferencia de edad entre ambos cuando iniciaron su vínculo.

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(Instagram)

Sokol tenía 14 años y De Llano rondaba los 40 cuando comenzó su relación. Márquez dijo que no podía emitir una valoración sobre la representación de esos hechos sin conocer los episodios.

“Es complicado opinar”, respondió la cantante a Ventaneando. Después expresó su rechazo a cualquier agresión contra menores de edad, sin referirse de forma directa a una escena o capítulo de la producción.

“Evidentemente siempre voy a estar a favor del no abuso a los menores, y mucho menos a una niña”, declaró Márquez. La artista insistió en que necesitaba saber de qué trataba la serie antes de fijar una posición sobre ese tema.

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“Habría que ver de qué va la serie. Honestamente no puedo hablar de algo que no sé qué es”, añadió. Márquez tampoco confirmó si ya había visto alguno de los capítulos estrenados por ViX.

La cantante afirmó que no conocía el comunicado difundido por Luis de Llano, quien también habría rechazado el uso de un personaje inspirado en él y habría planteado emprender acciones legales contra los responsables de la producción.

“No lo conozco, corazón. Vengo de estar todo el día metida en un estudio grabando una cosa”, respondió Márquez cuando le preguntaron por la postura del productor.

Seis integrantes de Timbiriche se deslindaron de la producción de ViX

Antes del estreno, Alix Bauer, Diego Schoening, Erik Rubín, Mariana Garza, Sasha Sokol y Benny Ibarra publicaron un comunicado para señalar que no fueron consultados ni participaron en la realización de la serie.

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(Instagram)

Los artistas afirmaron que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. También explicaron que tenían conocimiento de la existencia del proyecto, aunque no fueron invitados a revisar la versión que llegaría a la plataforma.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”, expusieron los exintegrantes en el documento compartido en sus redes sociales.

El grupo señaló que una ficción puede inspirarse en una época, pero cuestionó que se construyan historias alrededor de personas reconocibles y vivas sin escucharlas ni involucrarlas en el proceso.

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Andrea Legarreta se sumó al respaldo de los exintegrantes. La conductora compartió el comunicado y sostuvo que tener la propiedad del nombre de una agrupación no vuelve a nadie dueño de las historias personales de quienes la formaron.

“Apoyo TOTAL!”, escribió Legarreta en sus historias de Instagram. La presentadora de Hoy expresó apoyo a Erik Rubín y a los demás artistas que firmaron el posicionamiento.

Timbiriche se formó en 1982 y tuvo diversas alineaciones hasta su separación en 1994. Además de Márquez, por el grupo pasaron Paulina Rubio, Thalía, Eduardo Capetillo, Biby Gaytán, Claudio Bermúdez, Patty Tanús y Silvia Campos.

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