Chucky llega a la Casa del Terror de Lindavista en CDMX: la tradición que cambia de personaje cada Halloween y puedes visitar gratis

Se trata de una vivienda particular cuya familia transforma cada octubre su exterior en un escenario de terror. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Casa del Terror de la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, estrena este año una decoración ambientada en Chucky, el muñeco diabólico de la saga Child’s Play. La fachada, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, puede visitarse de forma completamente gratuita.

Se trata de una vivienda particular cuya familia transforma cada octubre su exterior en un escenario de terror. Este 2026, el protagonista es el muñeco pelirrojo con overol multicolor, reconocible por su rostro desfigurado y su atuendo característico.

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La fábrica de los “Chicos Buenos” recreada en la fachada

Varias cajas amarillas del personaje Chucky forman parte de una decoración de Halloween en un espacio iluminado por luces rojas de noche. (Captura de Pantalla/Redes sociales Ticoman GAM X)

Videos compartidos en redes sociales muestran que la decoración no se limita a una sola figura del muñeco. La familia recreó la fábrica de juguetes “Chicos Buenos”, el lugar ficticio de donde proviene Chucky dentro del universo de la saga.

La ambientación incluye varios muñecos colocados sobre cintas transportadoras, como si acabaran de salir de la línea de producción. Alrededor, muros que simulan los estantes donde se apilan las cajas con los juguetes completan el montaje.

Las cintas de ensamblaje giran de forma mecánica, recreando el movimiento de una planta de fabricación en funcionamiento. El efecto busca que el visitante sienta que camina frente a una fábrica real de muñecos.

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La decoración muestra a Chucky en distintas etapas de la historia: la versión original del juguete, de apariencia inofensiva, y la versión reconstruida con cicatrices, tal como aparece en las secuelas de la película tras sufrir distintos daños físicos en la trama.

El elemento central de la fachada es un portón de gran tamaño con el rostro del personaje, que funciona como entrada visual al montaje completo. Esta pieza concentra buena parte de las luces rojas que iluminan todo el conjunto.

Varias partes de muñecos de plástico se desplazan sobre una cinta transportadora bajo una luz roja en una ambientación temática. (Captura de Pantalla/Redes sociales Ticoman GAM X)

Zonas para fotos y la selfie obligada

La decoración fue pensada también para la fotografía. A lo largo del montaje se distribuyen distintos puntos donde los visitantes pueden detenerse frente a los muñecos o junto al portón principal.

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Uno de los espacios más buscados es la zona cercana a las cintas transportadoras, donde las figuras de Chucky en distintas versiones permiten capturar la escena completa de la fábrica. Otro punto de interés es el portón con el rostro del personaje, que suele usarse como fondo principal para la selfie obligada durante el recorrido.

La fábrica de Chucky en Lindavista reproduce con muñecos, cintas transportadoras y un portón gigante la planta ficticia de “Chicos Buenos” de donde proviene el personaje. La decoración es gratuita, se observa desde la calle y puede visitarse en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, durante la temporada de Halloween.

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Cómo llegar y qué esperar de la fachada

Una instalación con ramas y luces LED rojas exhibe pequeños muñecos de plástico como adorno durante la época de Navidad. (Captura de Pantalla/Redes sociales Ticoman GAM X)

La casa se encuentra en la calle Quito número 864, colonia Lindavista, en la esquina con la calle Lindavista, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

No es una casa embrujada convencional: no tiene recorrido interior ni atracciones dentro de la propiedad. Se trata de una decoración exterior que se aprecia completamente desde la banqueta.

El acceso es gratuito y no requiere boleto ni reservación. Quien quiera visitarla solo debe acudir al domicilio y recorrer la fachada decorada a pie.

En años anteriores, la ambientación incluyó globos rojos, luces parpadeantes y neblina artificial para recrear la atmósfera de la película en turno. La propuesta de este año conserva la estética de luces rojas, ahora combinada con el montaje industrial de la fábrica de juguetes.

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Así luce este año la Casa del Terror en Lindavista, inspirada en Chucky 👻🔪 pic.twitter.com/BFDvYJsiFs — TICOMAN (@ticomanoficial) October 8, 2026

Una tradición que cambia de temática cada año

La llamada Casa Lindavista se ha convertido en un referente de decoración en el norte de la capital. Cada temporada de Halloween, la familia propietaria elige un personaje distinto del cine de terror para transformar su fachada.

En 2025, el homenaje fue para Pennywise, el payaso de IT interpretado por Bill Skarsgård, con un mural gigante del personaje, figuras de payasos y un ambiente inspirado en el universo de Stephen King. En años previos, la casa rindió tributo a El Conjuro, La Monja y Michael Myers.

La elección de Chucky para este año coincide con la vigencia del personaje dentro de la cultura popular de terror, un muñeco que desde su aparición original en la saga ha mantenido presencia constante en productos, series y referencias dentro del género.

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Cada año, al concluir la temporada de Halloween y Día de Muertos, la familia retira la decoración para dar paso a los adornos navideños, antes de comenzar a planear la siguiente temática del ciclo de terror.

Furor viral y caos vial en años anteriores

Pese a las molestias registradas en ediciones anteriores, la casa continuó recibiendo visitantes hasta el cierre de la temporada, consolidándose como una parada obligada para los amantes del género de terror en la capital mexicana. (Gemini)

La popularidad de la casa ha crecido al punto de generar aglomeraciones y afectaciones en la vialidad del barrio. Durante la temporada de IT en 2025, la decoración se volvió viral en redes sociales y atrajo a cientos de visitantes desde el atardecer hasta altas horas de la noche.

El flujo de personas provocó filas interminables sobre la banqueta, además de problemas de tránsito, ruido y comercio ambulante en los alrededores. Vecinos de la zona expresaron quejas por el desorden generado alrededor del inmueble.

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Pese a las molestias registradas en ediciones anteriores, la casa continuó recibiendo visitantes hasta el cierre de la temporada, consolidándose como una parada obligada para los amantes del género de terror en la capital mexicana.

Con la llegada de Chucky este año, la expectativa es que el montaje de la fábrica de “Chicos Buenos” repita el nivel de convocatoria registrado con temáticas anteriores, dado el detalle del escenario y los múltiples puntos habilitados para fotografía a lo largo de toda la fachada.