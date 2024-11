‘El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim’: el largometraje animado presenta un nuevo adelanto

No luches por el trono, sino por el pueblo de Rohan. La épica batalla se desarrolla en The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Peter Jackson presenta un innovador viaje de regreso a la Tierra Media a través de los ojos del legendario director Kenji Kamiyama.

J. R. R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings), ha influenciado a una gran cantidad de artistas y autores a lo largo de la historia, gracias a su éxito con las obras literarias de esta saga. Su legado ha trascendido en diversas adaptaciones, siendo la más destacada la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson (Desde mi cielo), que comenzó con El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo en 2001. Esta exitosa serie de películas se expandió más tarde con una nueva trilogía basada en El Hobbit, y más recientemente, con la serie de dos temporadas El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power), producida por Prime Video.

Ahora, El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) es una nueva y ambiciosa apuesta que explora el universo de Tolkien a través de la animación en estilo anime. La trama se centra en los orígenes de la Casa de Helm Hammerhand y tiene lugar 183 años antes de los eventos de la trilogía cinematográfica de Jackson. Con la dirección de Kenji Kamiyama, un renombrado director de anime japonés conocido por producciones como Blade Runner: Black Lotus, Eien no 831 y Star Wars: Visions, la película promete ofrecer una visión visualmente impactante y diferente que cautivará tanto a los seguidores de Tolkien como a los amantes del anime.

Según su sinopsis oficial: “El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim narra la historia de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Un ataque arrepentido de Wulf, un astuto y despiadado caballero de Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, fuerza a Helm y a su pueblo a hacer una última resistencia en la antigua fortaleza del Hornburg. Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe liderar la resistencia contra un enemigo mortal que busca su destrucción total”.

Captura del tráiler oficial de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim

En el reciente adelanto de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, Héra emerge como una figura clave, quien debe encontrar el coraje para encabezar la defensa de su pueblo ante una amenaza inminente. Por un lado, el tráiler nos muestra escenas llenas de tensión y sacrificio, donde la lucha por proteger el hogar se convierte en una carga compartida entre padre e hija. Por el otro, se destacan los temas de traición y resistencia, elementos que llevan a impactantes secuencias de combate y enfrentamientos épicos, plasmando el drama y la brutalidad de una guerra que definirá el legado de los Rohirrim.

El largometraje, que llegará a los cines de Argentina el próximo 5 de diciembre, contará con las voces protagónicas de Brian Cox (Succession), Gaia Romilly Wise (The Fisherwoman), Miranda Otto (Háblame) y Luke Pasqualino (Los mosqueteros).