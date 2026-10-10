Fraude inmobiliario en El Salto: reaprehenden a Hans Horn Gallardo para cumplir condena

El caso se originó en 2015 y también involucró a su padre, Eugenio Horn Galindo

Guardar

La Fiscalía del Estado de Jalisco reaprehendió a Hans Horn Gallardo, arquitecto originario de Guadalajara, para que cumpla una sentencia de cuatro años de prisión por el delito de fraude específico relacionado con una operación inmobiliaria en el municipio de El Salto.

La detención se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre en la colonia Club Atlas, en Zapopan, cuando agentes ministeriales cumplimentaron una orden judicial de reaprehensión. Tras la intervención, el sentenciado quedó a disposición de las autoridades correspondientes para ejecutar la pena privativa de libertad.

PUBLICIDAD

El procedimiento forma parte de la etapa de ejecución de una resolución judicial derivada de un caso que comenzó hace casi once años, luego de una denuncia por presuntas irregularidades en la compraventa de un inmueble.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla la obligación de reparar el daño económico ocasionado a la víctima, de acuerdo con los antecedentes del procedimiento.

Fraude inmobiliario en El Salto: el caso se remonta a 2015

Los antecedentes del expediente se remontan a finales de 2015, cuando se presentó una denuncia relacionada con una operación de compraventa de un inmueble ubicado en El Salto, Jalisco.

El caso se originó en 2015 y también involucró a su padre, Eugenio Horn Galindo

De acuerdo con los antecedentes judiciales referidos en el caso, la acusación señalaba la presunta simulación de actos jurídicos durante la transacción, lo que habría provocado un perjuicio patrimonial millonario a la víctima.

PUBLICIDAD

El caso avanzó ante las autoridades judiciales y, en enero de 2017, fue judicializado. A partir de entonces comenzó un proceso penal contra Hans Horn Gallardo y su padre, Eugenio Horn Galindo, por hechos relacionados con la operación inmobiliaria.

La investigación y el procedimiento judicial se centraron en las circunstancias de la compraventa y en las conductas señaladas en la acusación. El asunto continuó su curso hasta que se emitió una resolución condenatoria en 2024.

Hans Horn Gallardo y su padre recibieron una condena de cuatro años

A mediados de 2024, Hans Horn Gallardo y Eugenio Horn Galindo fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de fraude específico, según los antecedentes del caso.

PUBLICIDAD

La resolución judicial también estableció la obligación de reparar el daño económico ocasionado a la víctima. De esta manera, las consecuencias de la sentencia no se limitan a la pena privativa de libertad, sino que incluyen el cumplimiento de las obligaciones económicas determinadas por la autoridad judicial.

Sin embargo, para hacer efectiva la pena impuesta a Hans Horn Gallardo fue necesario ejecutar una orden de reaprehensión.

Este procedimiento permite a las autoridades llevar a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento de una resolución judicial. En este caso, la intervención de los agentes de la Fiscalía de Jalisco se realizó en Zapopan, donde localizaron al arquitecto y cumplimentaron el mandato correspondiente.

PUBLICIDAD

¿Qué autoridad ordenó ejecutar la sentencia?

El procedimiento de ejecución corresponde al Juzgado Tercero de Ejecución Penal del Primer Partido Judicial de Jalisco, autoridad encargada de dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia.

La reaprehensión de Hans Horn Gallardo se realizó en atención a una orden judicial y tuvo como finalidad que el sentenciado cumpla la pena de cuatro años de prisión impuesta por el delito de fraude específico.

La ejecución de una sentencia constituye una etapa distinta del proceso en la que las autoridades deben hacer efectiva la resolución emitida por los órganos jurisdiccionales. Por ello, la reaprehensión representa un avance en el cumplimiento de la condena dictada en este expediente.

PUBLICIDAD

Reparación del daño, otra obligación derivada de la condena

Además de cumplir la pena de prisión, permanece la obligación de reparar el daño económico establecido en la sentencia por los hechos relacionados con la operación inmobiliaria en El Salto.

Este punto es relevante para la víctima, debido a que el cumplimiento de la condena penal y la reparación del perjuicio patrimonial son aspectos distintos de la resolución judicial.

Mientras la pena privativa de libertad corresponde a la sanción impuesta por el delito, la reparación del daño busca atender las consecuencias económicas ocasionadas por los hechos acreditados en el procedimiento.

El caso de Hans Horn Gallardo comenzó con una denuncia presentada a finales de 2015, avanzó a la vía judicial en 2017 y derivó en una sentencia condenatoria en 2024. Con la reaprehensión realizada el 7 de octubre en Zapopan, las autoridades dieron un nuevo paso para ejecutar la pena impuesta.

PUBLICIDAD