De una tarea escolar a la Fiscalía: bautizan como “Lady Croquis” a madre que denunció a maestro en Veracruz

El caso ocurrió en la primaria Luis Donaldo Colosio, donde una madre identificada como Karina “N” adquirió notoriedad en redes sociales después de cuestionar a un docente suplente.

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Una tarea escolar que consistía en dibujar el camino de casa a la escuela desató una controversia en Martínez de la Torre, Veracruz. Lo que comenzó como una actividad para aprender a interpretar croquis terminó con protestas de padres de familia, señalamientos de presunto acoso contra un profesor y denuncias ante la Fiscalía estatal.

El caso ocurrió en la primaria Luis Donaldo Colosio, donde una madre identificada como Karina “N” fue bautizada como “Lady Croquis” tras cuestionar a un docente suplente.

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Padres de familia en Veracruz se manifiestan con un cartel de protesta y un mapa ilustrado para denunciar a un maestro por presunto acoso. (Facebook)

El caso de Lady Croquis: ¿qué ocurrió en la primaria de Veracruz?

La controversia comenzó el miércoles 7 de octubre, cuando padres de familia confrontaron a José “N”, maestro suplente de sexto grado, por una actividad que solicitaba representar gráficamente el recorrido entre los domicilios de los estudiantes y la escuela.

Karina “N”, identificada por medios locales como tesorera de la Asociación de Padres de Familia, cuestionó que el profesor pidiera información sobre cómo llegar a las viviendas.

“¿Para qué lo quiere, lo pidió o no lo pidió, maestro?”, reclamó una madre durante la confrontación, según documentó el medio e-veracruz.

Las imágenes circularon en redes sociales y dieron origen al sobrenombre de “Lady Croquis”.

Sin embargo, la inconformidad no se limitó a la tarea. De acuerdo con padres de familia, tres alumnas habrían denunciado comportamientos del docente que consideraron inapropiados, entre ellos miradas, gestos y acercamientos físicos.

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El caso escaló a una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz. (Facebook)

Denuncia ante la Fiscalía de Veracruz

Encabezados por Karina “N”, un grupo de padres de familia acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar los hechos y solicitar que se investigaran los testimonios de las estudiantes.

El profesor rechazó las acusaciones y aseguró que el conflicto comenzó después de que llamara la atención a varias alumnas por ausentarse durante un ensayo escolar. También sostuvo que sus acercamientos durante la clase tuvieron una finalidad académica.

Según los reportes, José “N” acudió a declarar acompañado por el director del plantel.

Las familias solicitaron además la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz y cuestionaron la respuesta de las autoridades escolares.

Hasta los reportes disponibles del 9 de octubre, no existía una resolución judicial que acreditara responsabilidad penal ni confirmación oficial de una solicitud de prisión contra el profesor.

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La actividad del croquis está respaldada por la SEP

La elaboración e interpretación de croquis forma parte de los contenidos educativos de primaria.

En el material El uso del croquis, publicado por la Secretaría de Educación Pública mediante Aprende en Casa, se establece como objetivo interpretar representaciones de la comunidad a partir de imágenes y palabras.

Otras actividades oficiales, como ¡Hagamos un croquis!, enseñan a describir trayectos utilizando calles, símbolos y puntos de referencia.

Por tanto, solicitar un croquis no constituye, por sí mismo, una conducta irregular. La pertinencia del ejercicio y los señalamientos personales contra el maestro requieren evaluaciones distintas.

Cuentos como "Paco el Chato" son actividades académicas que tienen la finalidad de enseñar a los alumnos la importancia de saber qué hacer en caso de extravío. (Facebook)

Caso revive debate sobre autoridad docente y violencia escolar

La controversia ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad del magisterio.

En marzo de 2026, la organización Educación con Rumbo informó que cuatro de cada diez docentes habían experimentado alguna forma de violencia dentro de sus planteles, principalmente agresiones verbales.

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Patricia Ganem, coordinadora de su Observatorio de la Educación, advirtió: “Miles de maestros enfrentan el dilema entre intervenir ante conductas violentas —con riesgo de sanciones o denuncias— o la omisión forzada por falta de respaldo”.

La organización también pidió protocolos de protección y mecanismos para atender conflictos entre familias y profesores.