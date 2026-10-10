México

De una tarea escolar a la Fiscalía: bautizan como “Lady Croquis” a madre que denunció a maestro en Veracruz

El docente, quien fue suspendido temporalmente, negó las acusaciones de presunto acoso hechas por padres de familia

El caso ocurrió en la primaria Luis Donaldo Colosio, donde una madre identificada como Karina “N” adquirió notoriedad en redes sociales después de cuestionar a un docente suplente.

Guardar

Una tarea escolar que consistía en dibujar el camino de casa a la escuela desató una controversia en Martínez de la Torre, Veracruz. Lo que comenzó como una actividad para aprender a interpretar croquis terminó con protestas de padres de familia, señalamientos de presunto acoso contra un profesor y denuncias ante la Fiscalía estatal.

El caso ocurrió en la primaria Luis Donaldo Colosio, donde una madre identificada como Karina “N” fue bautizada como “Lady Croquis” tras cuestionar a un docente suplente.

PUBLICIDAD

Una mujer sostiene una pancarta de protesta junto a un grupo de personas frente a un gráfico circular de un mapa escolar
Padres de familia en Veracruz se manifiestan con un cartel de protesta y un mapa ilustrado para denunciar a un maestro por presunto acoso. (Facebook)

El caso de Lady Croquis: ¿qué ocurrió en la primaria de Veracruz?

La controversia comenzó el miércoles 7 de octubre, cuando padres de familia confrontaron a José “N”, maestro suplente de sexto grado, por una actividad que solicitaba representar gráficamente el recorrido entre los domicilios de los estudiantes y la escuela.

Karina “N”, identificada por medios locales como tesorera de la Asociación de Padres de Familia, cuestionó que el profesor pidiera información sobre cómo llegar a las viviendas.

“¿Para qué lo quiere, lo pidió o no lo pidió, maestro?”, reclamó una madre durante la confrontación, según documentó el medio e-veracruz.

Las imágenes circularon en redes sociales y dieron origen al sobrenombre de “Lady Croquis”.

Sin embargo, la inconformidad no se limitó a la tarea. De acuerdo con padres de familia, tres alumnas habrían denunciado comportamientos del docente que consideraron inapropiados, entre ellos miradas, gestos y acercamientos físicos.

PUBLICIDAD

Una mujer con gafas de sol y blusa de puntos habla frente a una lona de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
El caso escaló a una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz. (Facebook)

Denuncia ante la Fiscalía de Veracruz

Encabezados por Karina “N”, un grupo de padres de familia acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar los hechos y solicitar que se investigaran los testimonios de las estudiantes.

El profesor rechazó las acusaciones y aseguró que el conflicto comenzó después de que llamara la atención a varias alumnas por ausentarse durante un ensayo escolar. También sostuvo que sus acercamientos durante la clase tuvieron una finalidad académica.

Según los reportes, José “N” acudió a declarar acompañado por el director del plantel.

Las familias solicitaron además la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz y cuestionaron la respuesta de las autoridades escolares.

Hasta los reportes disponibles del 9 de octubre, no existía una resolución judicial que acreditara responsabilidad penal ni confirmación oficial de una solicitud de prisión contra el profesor.

La actividad del croquis está respaldada por la SEP

La elaboración e interpretación de croquis forma parte de los contenidos educativos de primaria.

En el material El uso del croquis, publicado por la Secretaría de Educación Pública mediante Aprende en Casa, se establece como objetivo interpretar representaciones de la comunidad a partir de imágenes y palabras.

Otras actividades oficiales, como ¡Hagamos un croquis!, enseñan a describir trayectos utilizando calles, símbolos y puntos de referencia.

Por tanto, solicitar un croquis no constituye, por sí mismo, una conducta irregular. La pertinencia del ejercicio y los señalamientos personales contra el maestro requieren evaluaciones distintas.

Página impresa con el título Paco el Chato, fragmentos de texto e ilustraciones de un niño, un perro, una granja y una casa de ciudad
Cuentos como "Paco el Chato" son actividades académicas que tienen la finalidad de enseñar a los alumnos la importancia de saber qué hacer en caso de extravío. (Facebook)

Caso revive debate sobre autoridad docente y violencia escolar

La controversia ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad del magisterio.

En marzo de 2026, la organización Educación con Rumbo informó que cuatro de cada diez docentes habían experimentado alguna forma de violencia dentro de sus planteles, principalmente agresiones verbales.

Patricia Ganem, coordinadora de su Observatorio de la Educación, advirtió: “Miles de maestros enfrentan el dilema entre intervenir ante conductas violentas —con riesgo de sanciones o denuncias— o la omisión forzada por falta de respaldo”.

La organización también pidió protocolos de protección y mecanismos para atender conflictos entre familias y profesores.

Temas Relacionados

VeracruzSEPAcosoViralÚltima horamexico-noticiasmexico-virales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio de la gasolina en Jalisco este 10 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Precio de la gasolina en Jalisco este 10 de octubre

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 9 de octubre

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 9 de octubre

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 10 de octubre

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 10 de octubre

Puebla: este es el precio de la gasolina este 10 de octubre

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: este es el precio de la gasolina este 10 de octubre

Gasolina en Ciudad de México: precio de la Magna, Premium y Diésel este viernes 9 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Gasolina en Ciudad de México: precio de la Magna, Premium y Diésel este viernes 9 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Declaran culpables a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de tres surfistas en Ensenada, Baja California

Declaran culpables a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de tres surfistas en Ensenada, Baja California

De gatillero a miembro de una facción de Los Chapitos: quién era “El Owen”, reportado muerto tras riña en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: Hallan a bebé sin vida en calles de Benito Juárez

Marina, SSPC y FGR detienen a 10 personas tras 12 cateos contra célula de robo de transporte y secuestro en Michoacán

Asesinan a Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica: Fiscalía de Oaxaca revela la primera línea de investigación

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Martínez critica la bioserie de Timbiriche en defensa de Sasha Sokol: “La nostalgia no justifica la revictimización”

Mauricio Martínez critica la bioserie de Timbiriche en defensa de Sasha Sokol: “La nostalgia no justifica la revictimización”

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Detractores de Mariana Ochoa le tiran transmisión en vivo: “Prestaré la pomada a los ardidos”

Mariana Ávila habla de Fede Dorcaz a un año de su asesinato: ¿qué ha pasado con el caso?

La parada obligatoria del elenco de Street Fighter en su visita a México: no se resistieron a los famosos tacos

DEPORTES

Ricardo “Tuca” Ferretti confiesa que estuvo por volver a Pumas, pero le cerraron las puertas: “Fue antes de que llegara Mohamed”

Ricardo “Tuca” Ferretti confiesa que estuvo por volver a Pumas, pero le cerraron las puertas: “Fue antes de que llegara Mohamed”

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

Esta habría sido la causa de la muerte de El Búho Pineda tras acuerdo entre el Hijo de Fishman y su familia

La Rebel de Pumas lanza inquietante amenaza a Cruz Azul previo al Clásico de la Obsesión: “Atlas vs Querétaro se quedará corto”

WWE Money in the Bank 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México a Penta Zero Miedo