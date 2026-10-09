Trombosis en México: especialistas pide actualizar cifras y crear una estrategia nacional de prevención

Trombosis en México, crear una estrategia nacional de prevención

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La falta de información actualizada sobre la trombosis en México dificulta conocer la magnitud de la enfermedad, identificar a las poblaciones más vulnerables y establecer políticas públicas para reducir sus complicaciones. Ante este panorama, la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia (SOMETH) llamó a las autoridades sanitarias, instituciones de salud, universidades, profesionales médicos y población a fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de los pacientes.

La presidenta de la SOMETH, la Doctora Mary Carmen Amigo Castañeda, plantea avanzar hacia una estrategia nacional integrada que permita homologar criterios de atención, mejorar el registro de los eventos trombóticos y establecer mecanismos de vigilancia para evaluar los resultados de las medidas preventivas en las distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud.

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“La trombosis es la formación de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo que interfiere con la circulación. Entonces, dependiendo dónde ocurra esto, será el cuadro clínico. Puede ser un infarto del miocardio, un infarto cerebral, puede ser una trombosis venosa en la pierna o tromboembolia pulmonar”,expresó la especialista.

El llamado busca que México cuente con información más precisa para determinar cuántos casos se presentan, cuáles son los grupos de mayor riesgo y en qué circunstancias ocurren, con datos desglosados por edad, sexo, enfermedades de base y contexto de atención médica.

Trombosis, un problema de salud pública que requiere datos confiables

Una ilustración detallada muestra un coágulo sanguíneo voluminoso formado por glóbulos rojos y plaquetas, bloqueando parcialmente un vaso sanguíneo con glóbulos rojos circulando a su alrededor, sobre un fondo que emula el interior del cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión mundial de esta enfermedad refleja la importancia de fortalecer las acciones preventivas. De acuerdo con la iniciativa World Thrombosis Day, una de cada cuatro muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por trombosis.

Además, aproximadamente 60% de los eventos de tromboembolia venosa (TEV) ocurre durante una hospitalización o después de ella, por lo que la prevención en los centros médicos constituye una prioridad.

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Para la SOMETH, disponer de estadísticas nacionales actualizadas permitiría orientar mejor los recursos sanitarios y diseñar intervenciones con base en las necesidades reales de la población, en lugar de depender de información insuficiente para dimensionar el problema.

Entre las acciones que se proponen impulsar por el Día Mundial de la Trombosis, se encuentran:

Fortalecer el registro y la vigilancia epidemiológica de los eventos trombóticos en las instituciones de salud.

Homologar los criterios de prevención, diagnóstico y seguimiento para mejorar la atención de los pacientes.

Evaluar los factores de riesgo de manera sistemática, tanto durante la hospitalización como después del alta.

Medir los resultados de las estrategias preventivas para identificar avances y áreas de oportunidad.

Mejorar la coordinación institucional entre autoridades sanitarias, hospitales y sociedades médicas.

La organización considera que contar con datos comparables facilitaría la identificación de necesidades específicas y contribuiría a construir políticas públicas acordes con la magnitud de la enfermedad.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar trombosis?

La presidenta de la SOMETH, la Doctora Mary Carmen Amigo Castañeda (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El riesgo de tromboembolia venosa aumenta con la edad y puede elevarse por diversas condiciones médicas y circunstancias relacionadas con la atención sanitaria.

Entre los principales factores se encuentran las cirugías mayores, las hospitalizaciones, la inmovilidad prolongada, el cáncer, la obesidad, los antecedentes personales o familiares de trombosis y algunas enfermedades crónicas.

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La combinación de varios factores hace necesaria una valoración individual para determinar las medidas preventivas apropiadas. Las personas mayores, quienes requieren cuidados prolongados y los pacientes que atraviesan tratamientos complejos necesitan especial atención.

Rodada contra la trombosis en la CDMX (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

En pacientes con cáncer, por ejemplo, el riesgo puede aumentar debido a la propia enfermedad, ciertos tratamientos, las intervenciones quirúrgicas, la inmovilidad y el uso de catéteres venosos. Por ello, la evaluación preventiva debe formar parte de la atención oncológica, con información dirigida también a pacientes y cuidadores.

Los niños tampoco están exentos. Aunque la trombosis es poco frecuente en la población pediátrica general, puede presentarse en menores hospitalizados o con enfermedades complejas, como cardiopatías congénitas, cáncer o padecimientos críticos.

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En estos casos, las medidas preventivas deben individualizarse. Las guías ASH/ISTH de 2026 enfatizan que el uso de anticoagulantes en pacientes pediátricos debe considerar cuidadosamente el riesgo de sangrado y no aplicarse de manera generalizada.

Las secuelas pueden persistir durante años

Trombosis infarto al miocardio (especial)

La atención de la trombosis no termina cuando se supera el episodio agudo. Aproximadamente una tercera parte de las personas que presentan tromboembolia venosa experimenta una recurrencia durante los siguientes diez años.

Asimismo, entre una tercera parte y la mitad de quienes han sufrido trombosis venosa profunda pueden desarrollar síndrome postrombótico, una complicación que provoca dolor, hinchazón y cambios persistentes en la extremidad afectada.

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Estas consecuencias pueden limitar la movilidad y requerir seguimiento médico prolongado, lo que refuerza la importancia de contar con mecanismos de atención posteriores al alta hospitalaria.

Embarazo, cesárea y menopausia elevan el riesgo de trombosis en las mujeres

Una profesional de la salud administra una vacuna en el brazo de una mujer embarazada durante una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la especialista, la salud de las mujeres es una prioridad en 2026 para la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y las sociedades médicas afines, que llaman a reforzar la prevención y el reconocimiento oportuno de esta enfermedad. Bajo el mensaje de tomar el control de la salud “de la cabeza a los pies”, mencionó la importancia de identificar los factores de riesgo y adoptar medidas para prevenir complicaciones asociadas con la trombosis.

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Durante el embarazo, señaló las mujeres tienen hasta cinco veces más riesgo de desarrollar trombosis venosa en comparación con los periodos en los que no están embarazadas. La atención debe mantenerse especialmente durante el parto y los tres meses posteriores, etapa en la que persiste el riesgo de complicaciones. Además, una cesárea puede incrementar la probabilidad de presentar esta afección, por lo que es importante evaluar cada caso y mantener un seguimiento médico adecuado.

El riesgo también debe considerarse durante la menopausia, debido a los cambios hormonales que experimenta el organismo. Por ello, se recomienda informar al médico sobre antecedentes personales de trombosis y los medicamentos que se utilizan, con el propósito de evaluar los factores individuales y establecer medidas preventivas. La identificación temprana de estos riesgos permite orientar la atención médica y reducir la posibilidad de complicaciones que puedan comprometer la salud de las mujeres.

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Señales de alerta que requieren atención médica

La SOMETH también llama a la población a reconocer los síntomas que pueden indicar un evento trombótico.

Entre las señales de una posible trombosis venosa profunda se encuentran:

Hinchazón de una pierna o un brazo.

Dolor o sensibilidad en la extremidad.

Aumento de temperatura en la zona afectada.

Cambios en la coloración de la piel.

La dificultad para respirar, el dolor de pecho que empeora al inhalar o la tos con sangre pueden indicar una embolia pulmonar y requieren atención médica inmediata.

La SOMETH sostiene que mejorar la información disponible, fortalecer la coordinación entre instituciones y ampliar la prevención son pasos necesarios para enfrentar la trombosis en México. El objetivo es avanzar hacia una respuesta nacional que permita conocer mejor la enfermedad, identificar a las personas en riesgo y reducir sus complicaciones mediante una atención oportuna y coordinada.

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