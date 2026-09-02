México

Accidentes y muertes de trabajadores de limpia en CDMX superan los reportados durante todo el sexenio anterior

Muchos trabajadores no tienen seguridad social porque la Secretaría de Obras y Servicios les obliga a firmar un contrato donde niegan toda relación laboral

La diputada local Patricia Urriza Arellano interviene en el Congreso de la Ciudad de México. La legisladora se pronuncia sobre las condiciones de los trabajadores de limpia, abordando accidentes y muertes en el área de servicios urbanos. Exige al Gobierno de la capital que revise las decisiones relacionadas con la seguridad y los uniformes del personal al color amarillo (Video: Paty Urriza/FB)

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El fallecimiento de una trabajadora de limpia y el accidente registrado en días pasados, en el que un camión que transportaba a 19 trabajadores se volcó y dejó a 12 personas lesionadas, reavivaron las críticas contra el gobierno de la Ciudad de México y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada por las condiciones laborales y de seguridad en las que desempeña sus actividades el personal de limpia.

La diputada local Patricia Urriza Arrellano señaló que, en menos de un año, se han contabilizado más de 34 trabajadores y trabajadoras de limpia lesionados y siete personas fallecidas, unas cifras que, sostuvo, supera todos los accidentes registrados durante el sexenio anterior.

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Durante su posicionamiento, la legisladora cuestionó las condiciones en las que laboran los trabajadores de limpia y acusó a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México de obligarlos a firmar contratos mediante los cuales, afirmó, se desconoce la existencia de una relación laboral.

Trabajadores de limpia laboran sin seguridad social, acusa diputada

Accidente segundo piso trabajadores CDMX
Accidente segundo piso trabajadores CDMX (Paty Urriza/FB)

Urriza Arrellano aseguró que los trabajadores afectados por el accidente no cuentan con seguridad social y que esta situación forma parte de una problemática que la oposición ha denunciado durante el último año.

“Hoy se volcó un camión que llevaba 19 trabajadoras y trabajadores de limpia, 12 de ellos resultaron lesionados”, señaló la diputada, quien insistió en la necesidad de garantizar derechos laborales y condiciones adecuadas de seguridad para este sector.

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La legisladora afirmó que durante el presente año se han presentado iniciativas y propuestas de reformas legales encaminadas a proteger a los trabajadores de limpia; sin embargo, acusó que el grupo mayoritario de Morena en el Congreso capitalino ha votado en contra de dichas propuestas.

De acuerdo con la diputada, el problema no se limita a los accidentes viales, sino que también involucra las condiciones de contratación y la falta de prestaciones para quienes realizan labores de recolección de residuos y limpieza en la capital.

Critican uso de uniformes guinda para trabajadores de limpia

El uniforme guinda vulnera la seguridad de los trabajadores de limpia. | Gobierno de CDMX
El uniforme guinda vulnera la seguridad de los trabajadores de limpia. | Gobierno de CDMX

Uno de los principales señalamientos de Patricia Urriza está relacionado con los uniformes utilizados por los trabajadores de limpia de la Ciudad de México.

La diputada acusó al gobierno capitalino de mantener uniformes en color guinda, asociado con Morena, en lugar de utilizar prendas de alta visibilidad, particularmente colores fosforescentes como lo establece la ley, que permitan identificar a los trabajadores mientras realizan sus actividades en calles y avenidas.

Durante su intervención, pidió guardar un minuto de silencio por Guadalupe, trabajadora de limpia que falleció al ser atropellada, y responsabilizó políticamente al partido en el poder de mantener el color guinda en el uniforme de los trabajadores, según su señalamiento, una decisión que pone en riesgo a los trabajadores.

Urriza sostuvo que los uniformes deben priorizar la seguridad de quienes trabajan en la vía pública y no utilizarse como elementos de identificación partidista.

Califica de soberbia política

trabajadora atropellada CDMX
Una trabajadora fue atropellada en avenida Ferrocarril de Cintura y Manuel de la Peña y Peña, CDMX (ContinuamosMX/FB)

La diputada calificó como “soberbia política” la negativa, según afirmó, de modificar los uniformes y advirtió que los accidentes y fallecimientos registrados durante el último año deberían llevar a las autoridades capitalinas a revisar de inmediato las condiciones laborales del personal.

Finalmente, cuestionó qué tendría que ocurrir para que el Gobierno de la Ciudad de México modifique sus políticas y coloque la seguridad de los trabajadores de limpia por encima de cualquier consideración política.

“Treinta y cuatro accidentados y siete muertes es el saldo de una decisión errática del gobierno actual”, afirmó la legisladora, al reiterar su exigencia de mejores condiciones de seguridad, protección laboral y respeto a los derechos de los trabajadores de limpia de la capital.

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