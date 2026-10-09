¿Existió Román Ferrelle? Este es el ejecutivo de Televisa en el que se habrían inspirado para la serie de Timbiriche

(VIX)

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El personaje de Román Ferrelle apareció en el primer capítulo de la serie de Timbiriche, transmitido en televisión abierta el pasado 8 de octubre, y dejó una pregunta entre los espectadores: ¿existió realmente el hombre que acompaña a Luis de Llano en el origen del grupo? La ficción llega a ViX este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de Ciudad de México.

La producción presenta a Ferrelle como un ejecutivo que participa en las primeras decisiones alrededor del proyecto infantil y juvenil. También muestra una personalidad marcada por su cercanía con la religión y por conflictos con su padre.

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Hasta ahora, los responsables de la serie no han confirmado públicamente que Román Ferrelle esté basado en una persona específica. El nombre del personaje no corresponde al de un exejecutivo conocido de Televisa ni aparece en los créditos como una representación directa de alguien real.

Pese a ello, en redes sociales han surgido versiones que lo relacionan con Víctor Hugo O’Farrill Ávila, exejecutivo de Televisa y miembro de una familia vinculada con los medios de comunicación.

Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Román Ferrelle aparece como una figura detrás del nacimiento de Timbiriche

El primer episodio de la serie dejó entrever que Luis de Llano no habría sido el único personaje involucrado en la creación de Timbiriche. La ficción incluyó a Román Ferrelle como una figura de poder dentro de la empresa y con peso en las decisiones sobre el proyecto.

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Ferrelle aparece interesado en construir un grupo infantil que pudiera competir con propuestas musicales de la época. Su personaje se muestra cercano a las dinámicas de la televisión y el desarrollo de talentos jóvenes.

La serie también le atribuye una religiosidad constante. En varias escenas, Román Ferrelle se presenta como un hombre que recurre a referencias de fe y que sostiene conversaciones personales atravesadas por ese aspecto de su vida.

Otro elemento que se plantea en pantalla es su relación familiar. El personaje enfrenta aparentes diferencias con su padre, un rasgo que podría funcionar dentro de la ficción para mostrar tensiones entre una generación empresarial consolidada y los nuevos ejecutivos que buscaban abrirse espacio.

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Timbiriche

Estos elementos han llevado a usuarios a buscar similitudes entre Ferrelle y personajes de la televisión mexicana. Aun así, la serie se ha presentado como una ficción inspirada en hechos reales, por lo que no todos sus roles ni sus situaciones deben interpretarse como representaciones literales.

La producción ya había generado polémica porque seis exintegrantes de Timbiriche (Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín) señalaron que no participaron en la creación de la serie ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Víctor Hugo O’Farrill fue un ejecutivo de Televisa ligado al desarrollo del grupo

La teoría sobre la posible relación entre Román Ferrelle y Víctor Hugo O’Farrill parte de los relatos que ubican al exejecutivo como una figura involucrada en la televisión mexicana durante las décadas de 1970 y 1980.

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Víctor Hugo O’Farrill Ávila pertenece a la familia O’Farrill, ligada a empresas de comunicación como el diario Novedades y Canal 4. Su padre, Rómulo O’Farrill Jr., tuvo participación en la consolidación de negocios mediáticos que después formaron parte de Telesistema Mexicano.

De acuerdo con el periodista Felipe Cruz, conocido como El Filip, O’Farrill habría tenido participación en el impulso inicial de Timbiriche. En una emisión de su canal de YouTube, el comunicador afirmó que el ejecutivo buscó crear una propuesta que compitiera con el grupo español Parchís.

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

Cruz sostuvo que Víctor Hugo O’Farrill habría recurrido al compositor Memo Méndez Guiu y al productor Pedro Damián para desarrollar el concepto inicial. Según su versión, Méndez Guiu habría trabajado la música y Damián la letra de la canción “Timbiriche”.

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“Todo el concepto fue creado por Víctor Hugo O’Farrill”, aseguró Felipe Cruz en su programa. Esta versión no ha sido confirmada de manera pública por los involucrados.

El comunicador también afirmó que Luis de Llano y Marco Flavio continuaron después con el proyecto. La creación de Timbiriche ha sido atribuida en distintos momentos a varios productores y ejecutivos de Televisa, por lo que la serie retoma una etapa con diferentes figuras involucradas.

El grupo se formó en 1982 con Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio y Diego Schoening. Erik Rubín se integró en 1983. Durante los siguientes años, la agrupación tuvo varias alineaciones y sumó a Thalía, Eduardo Capetillo, Edith Márquez, Biby Gaytán y Claudio Bermúdez.

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(Captura de pantalla)

Las acusaciones contra Víctor Hugo O’Farrill provienen de testimonios públicos

El nombre de Víctor Hugo O’Farrill volvió a circular en 2021 después de declaraciones de Merle Uribe. La actriz sostuvo que habría sido vetada de Televisa tras negarse a tener relaciones sexuales con el entonces ejecutivo a cambio de obtener trabajo.

Uribe afirmó en una entrevista para De primera manoque le retiraron dos proyectos en 1986. La actriz vinculó ese hecho con su negativa a aceptar el supuesto intercambio que, según su testimonio, le planteó O’Farrill.

Posteriormente, Erika Buenfil reconoció que ella sostuvo una relación con O’Farrill, aunque rechazó que hubiera existido cuando era menor de edad o como condición para obtener trabajo en televisión.

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“Sí fui novia de ese señor, pero legal”, dijo Buenfil en una entrevista telefónica con De Primera Mano. La actriz explicó que tenía cerca de 30 años cuando formalizó esa relación.

Buenfil también negó que su trayectoria se debiera a un vínculo sentimental. “Tengo 11 millones de seguidores, que no me los regala ningún novio, ni nada. Es gracias a mi esfuerzo”, declaró en aquella ocasión.

El estreno de los dos primeros episodios en ViX permitirá conocer si la producción aporta más elementos sobre Ferrelle y su lugar dentro de la historia ficticia del grupo.