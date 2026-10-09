¿Cuántos años tenía Sasha Sokol cuando entró a Timbiriche y cómo era su relación con sus padres?

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La serie de Timbiriche retoma el origen de la agrupación y presenta a una Sasha Sokol niña frente a decisiones que después marcaron su vida.

El primer episodio, transmitido el miércoles 8 de octubre en televisión abierta, plantea una aparente distancia de sus padres durante los ensayos y las primeras presentaciones del grupo, aunque la propia cantante ha descrito una infancia “llena de amor” y una familia que intervino cuando conoció su relación con Luis de Llano.

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La producción llega este viernes 9 de octubre a ViX, a las 19:00 horas, con los primeros dos episodios. La ficción se presenta como una historia inspirada en hechos reales, por lo que algunas escenas construyen personajes y situaciones para desarrollar la trama.

¿Cuántos años tenía Sasha Sokol cuando entró a Timbiriche?

Sokol entra al Centro de Capacitación Infantil de Televisa a los 9 años y se integra a Timbiriche cuando tiene 10 años, según una entrevista previa con Gustavo Adolfo Infante.

El grupo se presentó públicamente el 30 de abril de 1982 y que, 10 días después, Jacobo Zabludovsky los nombró “el fenómeno del país” en 24 Horas.

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Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

La cantante permanece en Timbiriche hasta los 16 años. De acuerdo con su testimonio, sus padres la sacaron del grupo y la enviaron a estudiar al extranjero cuando se enteraron de la relación que sostuvo con Luis de Llano, quien tenía una posición de autoridad dentro de su carrera.

La serie muestra a Sasha Sokol sin sus padres después de un ensayo y durante una presentación

El primer capítulo de la serie plantea escenas que podrían llevar a pensar que los padres de Sasha Sokol no estaban presentes en algunos momentos de sus inicios profesionales. Una de ellas ocurre después de un ensayo, cuando la menor espera a que pasen por ella.

En la ficción, Luis de Llano se ofrece a llevarla a casa ante la ausencia de sus padres. La secuencia forma parte de la representación dramática de los primeros años del grupo y no acredita que el hecho haya sucedido exactamente de esa manera.

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Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Otra escena ocurre antes de una presentación. El personaje de Sasha pregunta a Luis de Llano si sus padres asistirán a verla. Al final, ellos llegan al lugar, aunque la producción muestra una discusión entre ambos en las butacas porque el padre habría llegado tarde por asuntos laborales.

Estas escenas no coinciden con la descripción que Sasha Sokol ha hecho sobre su infancia y su entorno familiar. La cantante sostuvo durante una conversación con Gustavo Adolfo Infante que creció rodeada de afecto, cultura y acompañamiento, aunque también habló de una relación compleja con la figura paterna.

“Tuvimos una infancia muy hermosa, muy plena, muy llena de amor, de mimos, de una educación muy vasta, muy variada”, relató Sokol al recordar sus primeros años junto a sus hermanos.

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La intérprete explicó que su madre era artista plástica y que la casa estaba rodeada de creadores. Contó que su progenitora organizaba reuniones con amigos artistas y que, desde pequeña, tuvo contacto con museos, galerías, exposiciones, ópera, danza y teatro.

“Mi mamá antes de dormir no nos contaba la historia de la Caperucita Roja, nos contaba la vida de Van Gogh, o nos contaba la vida de Chagall, o nos platicaba la vida de Picasso”, recordó en esa entrevista.

La mamá de Sasha Sokol (Instagram)

Sasha Sokol tenía 10 años cuando Timbiriche debutó ante el público

Sasha Sokol tenía 9 años cuando audicionó para ingresar al Centro de Capacitación Infantil de Televisa. La cantante explicó que tomó esa decisión después de insistir a su familia en que quería dedicarse a una actividad artística.

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Antes de entrar al centro, asistía a clases de música con su hermano. Una maestra le dijo a su madre que ambos tenían aptitudes para convertirse en músicos. Sokol afirmó que sus padres no estaban convencidos de que sus hijos se dedicaran profesionalmente al espectáculo.

“Ellos no querían que perteneciéramos al mundo del arte de esa manera. Querían empaparnos de arte en cuanto a cultura, pero no que nos dedicásemos a ello”, explicó la cantante.

Sokol relató que insistió durante años. Tomaba clases de ballet clásico y llegó a presentarse a una audición para la obra Anita la huerfanita sin que su madre lo supiera. Después recibió autorización para intentar ingresar al Centro de Capacitación Infantil.

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La artista dijo que, al ser aceptada, su madre le pidió escoger entre continuar con el ballet o asistir cada tarde al centro de Televisa. “Esta es la primera decisión importante de tu vida y quiero que entiendas la importancia que esto tiene”, recordó sobre la conversación que tuvo a los 9 años.

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

Al poco tiempo, productores de Televisa eligieron a seis niños del centro para formar un grupo infantil mexicano. Benny Ibarra se sumó después a la alineación. Sokol explicó que el lanzamiento público ocurrió el 30 de abril de 1982, cuando ella tenía 10 años.

La fama modificó su rutina, aunque afirmó que sus padres mantenían una condición: no faltar a la escuela.

La cantante señaló que las grabaciones, ensayos y coreografías se organizaban después de clases. Los conciertos se realizaban durante los fines de semana y las giras más largas se programaban en vacaciones de verano, Semana Santa o diciembre.

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Sasha Sokol habló de una infancia con su madre, su padrastro y una relación intermitente con su padre biológico

Sasha Sokol explicó que sus padres biológicos se separaron cuando era muy pequeña. Su madre se casó dos años después con Fernando Díez Barroso, a quien la cantante identificó como el hombre con el que creció.

“Fue un hombre maravilloso, importantísimo en mi vida, con quien tengo recuerdos hermosos y de quien solo tengo agradecimiento y amor”, dijo sobre su padrastro.

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

La artista señaló que su padre biológico, Miguel Sokol, también llamado Michael Sokol o Happy, estuvo presente durante una etapa de su infancia. Explicó que lo veía con regularidad, aunque en algún momento dejaron de tener contacto.

“Durante mucho tiempo sí, y en algún momento dejé de verlo durante un tiempo también”, expresó. Al ser cuestionada sobre los motivos, evitó entrar en detalles y respondió: “No sé, decisiones de los adultos. Así fue”.

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Sokol también recordó que la canción Hoy tengo que decirte, papá, grabada por Timbiriche, tenía una carga emocional para los integrantes porque varios crecieron en hogares con padres separados.

“Todos nuestros papás estaban ya separados y para nosotros era muy fuerte cantar esa canción”, declaró. La cantante afirmó que esa experiencia era compartida por muchos niños de su generación.

La versión difundida por la serie sobre una posible ausencia de los padres de Sasha en momentos concretos pertenece a una producción de ficción.

Sus declaraciones públicas describen una infancia con una madre presente, un padrastro al que considera una figura central y una relación con su padre biológico que tuvo etapas de cercanía y distancia.

Sus padres la sacaron de Timbiriche y la enviaron al extranjero al conocer la relación con Luis de Llano

La historia de Sasha Sokol con Luis de Llano se volvió pública en marzo de 2022. La cantante sostuvo que la relación comenzó cuando ella tenía 14 años y el productor tenía 39, mientras ella formaba parte de Timbiriche y él tenía poder sobre aspectos de su carrera.

En 2026, Sokol respondió a quienes afirmaban que sus padres conocían la relación y habrían permitido que continuara por interés. La cantante negó esa versión y explicó que su familia tomó medidas para alejarla de Luis de Llano.

“Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis”, escribió Sasha Sokol.

La artista también cuestionó el argumento de una supuesta conveniencia para ella o su familia. “Si la relación les ‘convenía’ ¿para qué me sacaron de Timbiriche? ¿Por qué me alejaron de México?”, expresó en el mismo mensaje.

El juicio civil promovido por Sokol contra Luis de Llano concluyó con una sentencia por daño moral que quedó firme en junio de 2025, luego de que la SCJN negó un amparo al productor. Entre las medidas se establecieron una disculpa pública, una indemnización y la obligación de abstenerse de hablar públicamente sobre la cantante y el caso.