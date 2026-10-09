México

Instalan centros de mando en Jalisco y Colima para monitorear al huracán Simon: alertan a nueve comunidades por fuertes lluvias

El huracán Simon podría tocar tierra en categoría 3 o 4 durante el fin de semana en dichas entidades, según informó la titular de la CNPC

Un hombre camina en la playa cerca de una bandera roja como aviso del fuerte oleaje en el malecón de Puerto Vallarta (México). Imagen de archivo. EFE/ Arturo Montero
Un hombre camina en la playa cerca de una bandera roja como aviso del fuerte oleaje en el malecón de Puerto Vallarta (México). Imagen de archivo. EFE/ Arturo Montero
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Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dio a conocer que se instalarán centros de mando en los estados de Jalisco y Colima, entidades en las que se prevé toque tierra el huracán Simon durante el fin de semana, con el objetivo de monitorear su avance y mantener informada a la población.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 9 de octubre, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja y Laura Velázquez, de la CNPC, dieron cuenta de la situación actual del huracán Simon y sus pronósticos durante los siguientes días, al igual que con los huracanes Rachel e Isaias, los cuales también están activos en México.

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