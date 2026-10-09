Instalan centros de mando en Jalisco y Colima para monitorear al huracán Simon: alertan a nueve comunidades por fuertes lluvias

Un hombre camina en la playa cerca de una bandera roja como aviso del fuerte oleaje en el malecón de Puerto Vallarta (México). Imagen de archivo. EFE/ Arturo Montero

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Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dio a conocer que se instalarán centros de mando en los estados de Jalisco y Colima, entidades en las que se prevé toque tierra el huracán Simon durante el fin de semana, con el objetivo de monitorear su avance y mantener informada a la población.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 9 de octubre, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja y Laura Velázquez, de la CNPC, dieron cuenta de la situación actual del huracán Simon y sus pronósticos durante los siguientes días, al igual que con los huracanes Rachel e Isaias, los cuales también están activos en México.

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