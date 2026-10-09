El truco de la cátsup para quitar el óxido que dejará relucientes tus instrumentos de cocina y decoraciones

La clave está en su composición: el vinagre aporta ácido acético y el tomate contiene ácido cítrico y málico, una combinación que disuelve la capa de óxido de cobre responsable del color oscuro o verdoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cátsup se convirtió en uno de los trucos caseros virales más replicados para eliminar el óxido de piezas de cobre y bronce, y la ciencia detrás del método explica por qué realmente funciona.

La clave está en su composición: el vinagre aporta ácido acético y el tomate contiene ácido cítrico y málico, una combinación que disuelve la capa de óxido de cobre responsable del color oscuro o verdoso que opaca estos metales con el tiempo.

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Por qué la cátsup disuelve el óxido

El condimento no actúa solo por su acidez. Los azúcares naturales y la sal de la cátsup funcionan como un abrasivo muy suave que ayuda a desprender físicamente el óxido ya aflojado por los ácidos.

La consistencia espesa de la salsa cumple un papel adicional: mantiene los ácidos en contacto con la superficie el tiempo suficiente para que la reacción química se complete, algo que no logra el vinagre líquido solo, ya que escurre y ofrece un resultado menos parejo.

Especialistas en corrosión explican que el efecto no depende solo de la acidez, sino del tiempo de permanencia junto con una sinergia iónica. El azúcar y la sal generan un ambiente levemente electrolítico que acelera la reducción química en la interfaz entre el óxido y el metal. Pruebas con cátsup comercial mostraron que, tras diez minutos de aplicación, se eliminó el 68% del deslustre superficial medido por espectrofotometría, un resultado que superó a un limpiador comercial de referencia (61%) y empató con otro (69%), sin liberar metales pesados en el agua de enjuague.

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@conceptodecor TRUCO PARA QUITAR EL OXIDO!!! Seguramente much@s lo conocéis pero , para aquellas personas que no lo sabíais , os dejo este truco sencillo y economico para quitar el oxido tan sencillo como dejar las piezas afectadas en una bolsa de plástico cubiertas de Kepchup 24/48h a mí cada vez que lo he utilizado me ha funcionado. espero que os sirva. feliz día #conceptodecor #tips #trucosytips #decor #oxido #hazlotumismo ♬ BORN FOR THIS - Foxxi

Materiales necesarios

El procedimiento no exige productos adicionales. Alcanza con los siguientes elementos:

Cátsup común, sin importar la marca.

Un paño suave o una esponja. Agua tibia.

Un cepillo de dientes viejo, útil para piezas con relieves o detalles.

Un trapo seco o de microfibra para el pulido final.

Paso a paso para limpiar cobre

Una persona aplica cátsup sobre la superficie oxidada de una olla de cobre para iniciar su proceso de limpieza y recuperar su brillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en extender una capa generosa de cátsup sobre el objeto, ya sea con los dedos o con una esponja. Si la pieza tiene grabados o relieves, conviene ayudarse con el cepillo de dientes para que el producto llegue a todos los rincones.

Aplicar: extender una capa generosa de cátsup sobre la pieza con los dedos o una esponja; en relieves o grabados, usar un cepillo de dientes viejo para llegar a todos los rincones.

Dejar reposar: entre cinco y diez minutos, tiempo en el que los ácidos naturales disuelven el óxido y la suciedad acumulada.

Ajustar el tiempo según el desgaste: si la pátina es más gruesa, puede extenderse el reposo, pero sin superar los quince minutos para no alterar el color del metal.

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Frotar: con un paño o esponja húmeda, en movimientos circulares; el cambio de color de la cátsup indica que el metal recupera brillo, sin necesidad de aplicar fuerza.

Enjuagar: retirar todos los restos bajo agua tibia para evitar que se sequen y dejen manchas.

Secar: con un trapo limpio y, si se busca un brillo extra, aplicar una gota de aceite mineral o de oliva con un paño y lustrar suavemente.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento y el tiempo de reposo para limpiar objetos de cobre y bronce con cátsup y utensilios domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias al tratar bronce y joyas

El bronce suele presentar una capa de óxido más gruesa que el cobre, por lo que el tiempo de aplicación debe ajustarse. Se recomienda cubrir toda la pieza con una capa fina y dejarla actuar durante diez minutos antes de frotar suavemente en la dirección del grabado o patrón de la superficie.

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Para joyas de cobre, el método es más acotado: aplicar un poco de cátsup directamente sobre la pieza, frotarla con los dedos, dejarla reposar brevemente y lavarla antes de secarla por completo.

En el caso de piezas antiguas o con valor de colección, se recomienda un procedimiento más cuidadoso: aplicar una capa fina con un paño de algodón suave, dejar actuar un máximo de tres minutos y evitar cualquier tipo de remojo o fricción fuerte.

Conservadores de metales advierten contra el remojo prolongado en vinagre, las pastas de limón con sal o los fregados con bicarbonato en piezas de bronce histórico, ya que pueden generar microporosidades irreversibles o acelerar la dezincificación, es decir, la pérdida selectiva de zinc que debilita la aleación con el tiempo.

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Dos detalladas esculturas de bronce, representando las cabezas de un águila y un puma, se exhiben elegantemente sobre una superficie oscura y pulida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué superficies evitar

El método tiene límites claros. Se advierte no usar cátsup en mármol, piedra caliza o travertino, superficies vulnerables al ataque ácido. Tampoco debe aplicarse sobre utensilios de aluminio: los iones de cloruro presentes en la cátsup provocan corrosión por picadura y aceleran la oxidación hasta siete veces más rápido que en piezas sin tratar.

El bronce o latón lacado representa otro caso de riesgo. El ácido de la cátsup puede atravesar la capa protectora transparente de lacado y dañarla de forma permanente, por lo que el método solo debe aplicarse sobre piezas sólidas y sin recubrimiento.

Antes de tratar cualquier objeto, se recomienda hacer una prueba previa en una zona poco visible, como la parte inferior de una bisagra, esperar cinco minutos y verificar que no se produzca ninguna decoloración antes de aplicar el método sobre la pieza completa.

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