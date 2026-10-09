México

‘El Cangreburguer’: quién es el hombre vinculado a proceso por nexos con La Familia Michoacana

Detenido en Milpa Alta y procesado por delitos contra la salud y cohecho, Uriel ‘N’ es investigado por su presunto vínculo con ‘El Seven’ y el crimen organizado

Capturan a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana en Milpa Alta: lo identifican como operador ligado a "El Seven". FGJCDMX
Capturan a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana en Milpa Alta: lo identifican como operador ligado a "El Seven". FGJCDMX
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Un hombre identificado como Uriel ‘N’, alias ‘El Cangreburguer’, se convirtió en el centro de una investigación que vincula al crimen organizado con el sur de la Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina lo señalara como presunto colaborador de ‘El Seven’, líder de una facción de La Familia Michoacana.

La detención del sujeto no fue un hecho aislado. Un operativo de la Policía de Investigación (PDI) lo capturó semanas atrás en una de las alcaldías donde opera la organización criminal.

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El caso avanzó con rapidez en los tribunales capitalinos. Una audiencia reciente determinó el rumbo legal que enfrentará el detenido en los próximos meses.

Detrás del apodo y la vinculación a proceso hay una historia de extorsión, armas y disputas territoriales. A continuación, un perfil de quién es ‘El Cangreburguer’ y por qué su captura resulta relevante para las autoridades.

Elementos de la SSC de la CDMX refuerzan la seguridad en puntos estratégicos de la capital mexicana.
Las autoridades detuvieron a sospechosos tras darles seguimiento en la Roma Norte.

Milpa Alta y Tláhuac, los puntos de operación de ‘El Cangreburguer’

De acuerdo con las investigaciones, Uriel ‘N’ desarrolla actividades criminales en al menos dos alcaldías de la Ciudad de México: Tláhuac y Milpa Alta. Ambas demarcaciones se ubican en el sur y sureste de la capital del país.

Los reportes oficiales lo vinculan con extorsión, despojo, homicidio y venta de drogas. Hasta el momento, se desconocen datos personales básicos sobre su identidad.

La denuncia por extorsión a un comercio permitió a las autoridades establecer la identidad de ‘El Cangreburguer’. A partir de esa pesquisa, también se determinó su presencia en el Estado de México.

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Durante el operativo de detención, los agentes aseguraron un arma de fuego, cartuchos y diversas cantidades de narcóticos. Estos objetos forman parte de las pruebas que sustentan la causa penal.

La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)
La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

La captura se concretó en flagrancia dentro de la alcaldía Milpa Alta. La FGJ capitalina difundió el hecho a través de su cuenta oficial en la red social X.

‘El Seven’ y La Familia Michoacana controlan el sur de la Ciudad de México

Juan ‘N’, conocido como ‘El Seven’, encabeza una facción de La Familia Michoacana con presencia en tres alcaldías capitalinas. La organización opera en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

El grupo criminal también mantiene actividad en municipios colindantes del Estado de México y Morelos. Esta expansión territorial facilita el desplazamiento de miembros entre distintas entidades.

Uriel ‘N’ es señalado como presunto colaborador directo de ‘El Seven’ dentro de esa estructura. La Fiscalía capitalina estableció este vínculo como parte de la investigación que derivó en la detención.

La Familia Michoacana es una organización delictiva con presencia histórica en el occidente del país. En años recientes, extendió su influencia hacia zonas del sur de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas continúan las investigaciones contra la facción liderada por ‘El Seven’. El objetivo de las pesquisas es identificar a otros posibles colaboradores dentro de la estructura criminal.

La causa penal contra Uriel ‘N’ se mantiene abierta en dos frentes judiciales distintos. El avance del proceso dependerá de las resoluciones que emitan tanto la Fiscalía capitalina como la FGR en los próximos meses.

La Fiscalía General de Justicia vinculó a proceso a Uriel ‘N’ el 7 de octubre

La audiencia del 7 de octubre determinó que Uriel ‘N’ enfrentará un proceso por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El juez separó la causa en dos vías según la competencia de cada autoridad.

El detenido fue puesto a disposición del ministerio público. Foto: (iStock)
El detenido fue puesto a disposición del ministerio público. Foto: (iStock)

El delito de portación de arma quedó bajo jurisdicción federal. Por esta razón, el caso se turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) para su integración.

Los delitos contra la salud y el cohecho permanecen bajo competencia de la Fiscalía capitalina. Ambas instancias continuarán sus investigaciones de manera independiente.

Uriel ‘N’ quedó a disposición de un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes. El imputado permanecerá en prisión preventiva durante los próximos meses.

La vinculación a proceso representa una etapa intermedia del sistema penal mexicano. En ella, un juez determina si existen indicios suficientes para continuar una investigación formal contra un acusado.

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