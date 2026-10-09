Carmen Campuzano recuerda a Jorge Kahwagi y revela cómo fue la última conversación antes de su muerte: “Hablamos de todo lo bonito”

Durante una alfombra roja en la Ciudad de México, la actriz contó que una persona querida le transmitió bendiciones y palabras bonitas del exboxeador antes de su fallecimiento. (Fotos: Cuartoscuro/Instagram)

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La moda reunió bajo los reflectores a Carmen Campuzano con diseñadores, cámaras y figuras del espectáculo en una noche de pasarela en la Ciudad de México.

Entre los acercamientos con la prensa, la modelo volvió a un emotivo recuerdo lejos del desfile: el último contacto que tuvo con Jorge Kahwagi Macari antes de su muerte.

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El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado el 30 de septiembre, siendo atribuido a un derrame cerebral. (Infobae México)

Durante su asistencia a la Fashion Leader México, Campuzano contó que recibió mensajes del exboxeador por medio de una persona cercana como parte de su interacción final con el exboxeador y empresario.

La modelo reveló cómo fueron las últimas conversaciones con Kahwagi

Campuzano asistió como invitada especial a la presentación de Matta Couture dentro de Fashion Leader México, una plataforma que congrega pasarelas, diseñadores, stylist y emprendedores en CDMX. En ese contexto, la actriz retomó el recuerdo de su relación con el exdiputado.

La modelo explicó que el último acercamiento no fue una llamada ni un encuentro cara a cara .

El contacto se dio mediante una persona cercana a la que describió como alguien muy querido , sin revelar su identidad ni precisar la fecha en que recibió los mensajes.

Campuzano recibió saludos de Kahwagi a través de aquella persona, según contó ante las cámaras durante la alfombra roja.

La actriz recordó: “Hablamos de saludos, de bendiciones y de todo lo bonito” , antes de la muerte del exboxeador.

La modelo ya había dicho que conocía, de forma general, que Kahwagi tenía una salud delicada, aunque no detalló los padecimientos que enfrentaba.

Tras enterarse de su muerte, Campuzano describió la noticia como un “golpe tremendo” y dirigió condolencias a la familia del empresario.

Carmen Campuzano asistió al evento Fashion Leader México en CDMX, donde evocó la memoria de Jorge Kahwagi. (Instagram/ @polin1327)

De esta manera, Campuzano dejó ver que el recuerdo de Jorge sigue ligado a un intercambio sencillo, pero cargado de afecto que se convirtió en uno de los últimos vínculos que conserva con Kahwagi, a quien recordó con gratitud desde una noche de pasarela y reencuentros.

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El apoyo que Kahwagi Macari le dio a Carmen Campuzano para salir de las adicciones

La relación entre Carmen Campuzano y Jorge Kahwagi tuvo uno de sus capítulos centrales durante un delicado proceso de recuperación de la modelo. Ella ha contado que el empresario estuvo cerca cuando enfrentaba problemas de adicciones y buscaba reconstruir su vida.

Según su testimonio, Kahwagi financió el tratamiento que realizó en Guadalajara. También la acompañó durante parte de ese periodo y acudió por ella cuando dejó el sitio donde permaneció internada para llevarla de regreso a CDMX.

Campuzano ha recordado ese respaldo como un gesto que recibió en una etapa difícil: “Todos saben que en los momentos más álgidos de mi adicción él estuvo ahí y me ayudó muchísimo”, afirmó después de su fallecimiento.

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Jorge Kahwagi financió el tratamiento de rehabilitación de la actriz en Guadalajara durante su etapa de adicciones. (Foto de archivo)

La actriz también ha relatado que el exboxeador le daba ánimo para continuar con su recuperación. Entre las frases que conserva se encuentra: “Tú puedes, ve hacia adelante, cuentas conmigo”.

En septiembre, Campuzano afirmó que cumplió 12 años de sobriedad. Desde entonces, ha participado en conferencias sobre adicciones, tanatología y prevención del suicidio, actividades que identifica como parte de la etapa que comenzó después de recibir ayuda.

Finalmente, el vínculo no terminó al salir del tratamiento. Carmen ha contado que pudo agradecerle a Jorge desde una etapa distinta de su vida, cuando ya había recuperado estabilidad y mantenía su compromiso con la sobriedad.

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Los últimos meses de Jorge Kahwagi transcurrieron lejos de los reflectores

Jorge Kahwagi Macari había mantenido un perfil reservado desde 2019, cuando atravesó una emergencia médica por una úlcera gástrica perforada que derivó en peritonitis. Tras esa crisis, sus apariciones públicas disminuyeron y sus redes sociales dejaron de tener actividad constante.

Durante 2026, el apellido Kahwagi volvió a los titulares por la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine , presidente de Grupo Crónica, ocurrida el 23 de marzo .

El exboxeador murió 191 días después , en un período de duelo que la familia transitó con discreción.

En sus últimos años, Macari se mantuvo alejado de entrevistas, programas de televisión y actividades sociales.

La última aparición pública ampliamente identificada del empresario ocurrió en octubre de 2019 , después de la crisis de salud que enfrentó ese año.

Antes de morir, mantuvo contacto con algunas personas cercanas. Campuzano recibió sus saludos, mientras que una doctora que lo atendió aseguró que él intentó llamarla días antes de su fallecimiento .

La causa de muerte fue reportada como un derrame cerebral, aunque la familia no difundió un comunicado médico público del deceso.

Una emergencia médica por úlcera gástrica en 2019 aleja a Jorge Kahwagi de los reflectores y las redes sociales. (Archivo)

Así, el bajo perfil de Kahwagi contrastó con la exposición que tuvo durante buena parte de su carrera. Por eso, el recuerdo de Campuzano adquiere otro peso: muestra un contacto cercano y afectuoso antes de su partida.