“Amor de mi vida”: el mensaje que Christian Nodal dedicó a Ángela Aguilar por su cumpleaños 23

Ángela Aguilar y Christian Nodal pasan juntos el cumpleaños 23 de la cantante. (Redes sociales)

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Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 23 rodeada de una cena familiar con decoración en tonos rosa, mientras su esposo Christian Nodal rompió con el patrón de silencio que mantuvo durante el cumpleaños anterior de la cantante, y que incluso ha mantenido con su propia hija Inti, y le dedicó un mensaje de felicitación en sus redes sociales.

El breve pero romántico mensaje llegó en una de las historias de Instagram de Nodal este jueves, cuando compartió una fotografía de Ángela Aguilar sentada a la mesa, sosteniendo las manos del cantante, con el letrero “23 Birthday” proyectado al fondo.

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El mensaje además fue acompañado de la canción “Mañanitas Tapatías” de Pepe Aguilar.

El texto que acompañó la imagen decía: “Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”.

El mensaje de cumpleaños de Nodal a Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

El mensaje se sumó al que horas antes había compartido Pepe Aguilar en su cuenta de Instagram, donde recordó la infancia de su hija menor con una fotografía de archivo y una dedicatoria sobre los 23 años de verla crecer a su lado.

“23 años de verte crecer, de aprender contigo y de sentir ese orgullo que no cabe en el pecho. Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír. ¡Feliz cumpleaños @angelaaguilar! ¡¡Te amo!!”, se lee en el post de su papá.

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El silencio del cumpleaños pasado contrastó con la publicación de este año

(@gordielpugaguilar)

El gesto de Nodal llegó un año después de que el cantante decidiera no publicar ninguna felicitación pública durante el cumpleaños 22 de Ángela Aguilar, celebrado el 8 de octubre de 2025.

En aquella ocasión, el intérprete sonorense sí asistió a la reunión privada realizada en la playa, pero evitó compartir fotografías o mensajes propios en sus redes sociales y la información salió por post de otros familiares y amigos.

La ausencia de ese mensaje de felicitación en 2025 generó especulación entre los seguidores de la pareja sobre un posible distanciamiento, versión que se desactivó luego de que la cuenta de Instagram de “El Gordo Aguilar”, la mascota de la familia, difundiera una imagen de ambos artistas abrazados frente al mar.

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En comparación con 2024, cuando unos meses atrás apenas se había separado de Cazzu, ese año Nodal publicó una fotografía desde el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara acompañada de la frase “Feliz 21 vuelta al sol vida mía”.

El gesto de este año de Christian Nodal no tardó en dar de qué hablar, pues los internautas criticaron que a su hija Inti no le dedicara un mensaje ni publicación, ni asistiera a la fiesta de cumpleaños número 3 de la menor.

Sí tuvo fiesta de cumpleaños

(Captura de pantalla)

Este año Ángela decidió pasar la fecha exacta del día de su cumpleaños con una pequeña celebración. El espacio donde se realizó, se desconoce si su casa o un salón, estuvo decorado con mantelería satinada en fucsia, vajilla rosa perlada y centros de mesa con rosas rojas y velas.

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En el lugar se proyectó un letrero luminoso con la leyenda “23 Birthday” como parte de la ambientación.

El hermano de la cumpleañera, Leonardo Aguilar, compartió en sus historias de Instagram distintos momentos del festejo, entre ellos una fotografía del menú servido durante la cena.

Parte del menú de la fiesta de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

La tarjeta, también en tonos rosa, detalló un recorrido de nueve tiempos: lobster rolls, caviar bar, crispy rice con spicy tuna, yellowtail con jalapeño, wagyu sliders, chicken nuggets, papas francesas, ensalada césar y una barra de postres. La vajilla incluyó palillos chinos con detalle de borla rosa, en línea con la estética del evento.

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En otra de sus publicaciones, Leonardo Aguilar mostró una escena más íntima de la reunión, donde se distinguía al Gordo Aguilar, el perro de la familia, a Ángela, Nodal y su mamá Aneliz.