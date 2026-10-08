Tren Maya apunta a 4 millones de pasajeros para 2030: innovación y seguridad, entre sus principales retos

Desde el inicio de operaciones, el 16 de diciembre de 2023, el sistema ferroviario ha transportado a 2 millones 944 mil personas. Foto: Presidencia

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El Tren Maya tiene como meta alcanzar 4 millones de pasajeros y transportar 4.7 millones de toneladas de mercancías para 2030, informó su director general, Manuel Jaime Ramírez Camacho, durante la conferencia matutina de este jueves.

Para cumplir esa proyección, la empresa contempla fortalecer la seguridad operativa, incorporar innovación tecnológica y ampliar sus líneas de negocio.

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El funcionario presentó una ruta de desarrollo hacia 2032 que incluye el inicio del transporte de carga, la consolidación del servicio de pasajeros y una mayor conectividad entre estaciones, aeropuertos y centros urbanos. De acuerdo con su exposición, el punto de equilibrio financiero se estima para 2032, con la expectativa de consolidarlo y fortalecerlo en los años posteriores.

Desde el inicio de operaciones, el 16 de diciembre de 2023, el sistema ferroviario ha transportado a 2 millones 944 mil personas, según las cifras presentadas. Ramírez Camacho señaló que la empresa se aproxima a los tres millones de pasajeros acumulados y reportó un nivel de satisfacción de los usuarios de 96 por ciento.

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¿Cómo busca el Tren Maya alcanzar sus metas para 2030?

La estrategia expuesta por el director general comprende tres etapas: integración de capacidades operativas, maduración y consolidación. Cada una incorpora objetivos para ampliar los servicios y fortalecer el funcionamiento del sistema ferroviario en el sureste mexicano.

Durante 2026, las prioridades incluyen continuar la construcción de infraestructura logística y de carga, consolidar el transporte de pasajeros, ampliar la intermodalidad y mejorar los índices de seguridad operativa.

Para los siguientes años, el calendario presentado contempla:

2027: iniciar, durante el primer semestre, las operaciones del servicio público de transporte ferroviario de carga con cuatro terminales, un ramal y un libramiento.

2028: alcanzar la operación dual de carga y pasajeros, operar cinco terminales complementarias de carga y fortalecer los programas de responsabilidad social y ambiental.

2029: ampliar las alianzas comerciales, fortalecer la innovación tecnológica y mejorar la confiabilidad del sistema ferroviario.

2030: alcanzar las metas de cuatro millones de pasajeros y 4.7 millones de toneladas de mercancías, junto con altos estándares de sostenibilidad.

2031: estabilizar la operación de alta demanda, ampliar la conectividad intermodal y extender los beneficios sociales a las comunidades.

2032: alcanzar el punto de equilibrio financiero.

Estas cifras corresponden a objetivos futuros de la empresa. En su exposición, Ramírez Camacho no precisó si la meta de cuatro millones de pasajeros para 2030 se refiere al volumen anual o a otro periodo de medición.

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Seguridad e innovación, claves para ampliar la operación

La seguridad operacional forma parte de los pilares estratégicos del Tren Maya. El director general explicó que la empresa busca garantizar un transporte confiable, eficiente, seguro e innovador, acompañado del cumplimiento de normas y certificaciones técnicas.

Entre las acciones de 2026 destacó la puesta en operación del nivel uno de los sistemas de conducción y seguridad del tren en los tramos tres y cuatro. Esta medida fue presentada como parte de los esfuerzos para mejorar los índices de seguridad operativa.

La innovación tecnológica tendrá un lugar específico en la etapa de maduración prevista para 2029. Para ese año, la empresa plantea fortalecer tanto sus herramientas tecnológicas como la confiabilidad del sistema, en paralelo con la expansión de sus alianzas comerciales.

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La infraestructura reportada comprende mil 554 kilómetros de vía distribuidos en siete tramos, 34 estaciones de pasajeros, tres talleres con cocheras, tres cocheras y ocho bases de mantenimiento.

La flota está integrada por 42 trenes, de los cuales 32 son híbridos y 10 funcionan con diésel. Por tipo de servicio comercial, se distribuyen en 31 trenes regulares para pasajeros, ocho trenes restaurante y tres de larga distancia para transporte especial.

Los ingresos crecieron 96 por ciento en 2025

Otro de los principales objetivos es fortalecer la rentabilidad del Tren Maya, mediante mayores ingresos, reducción de costos y ampliación de las líneas de negocio.

Ramírez Camacho explicó que, en 2023, la venta de boletos fue la principal fuente de recaudación, acompañada de la comercialización de productos promocionales de la marca.

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En 2024 se incorporaron la renta de locales comerciales en estaciones, las regalías de las tiendas Tren Maya y los paquetes turísticos por la península. Ese año, los ingresos alcanzaron 275 millones de pesos.

Durante 2025 se añadieron espacios publicitarios, incluidos videowalls en estaciones, el transporte intermodal y el Tren Ligero de Campeche. La recaudación total llegó a 541 millones de pesos, equivalente a un crecimiento anual de 96 por ciento, de acuerdo con el funcionario.

Para 2026, el director mencionó el transporte de carga, el bistró y Tren Maya Conecta entre las líneas que amplían la cartera de servicios. Sin embargo, situó el inicio del servicio público ferroviario de carga en el primer semestre de 2027.

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De enero a la fecha de la presentación, los ingresos acumulados ascendieron a 364 millones de pesos. El funcionario sostuvo que la diversificación permite aprovechar la infraestructura y contribuir al sostenimiento de la operación, complementando los recursos procedentes de los boletos.

Tren restaurante y nuevas conexiones con ciudades y aeropuertos

La ampliación de servicios también incluye Domingos de Sabor, la propuesta del tren restaurante que ofrece desayunos y comidas en la ruta Mérida–Izamal–Chichén Itzá, con regreso por la tarde.

El viaje inaugural se realizó en agosto y el servicio regular comenzó el 13 de septiembre, con recorridos dominicales. Según la presentación, la incorporación de dos servicios de restaurante elevó a 26 el total de servicios comerciales.

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Por su parte, Tren Maya Conecta busca facilitar el traslado de pasajeros entre las estaciones ferroviarias y sus destinos finales, mediante conexiones con aeropuertos, zonas céntricas y puntos turísticos.

Desde el 15 de agosto de 2026, la empresa opera tres nuevas rutas de transporte intermodal en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo. A partir del 15 de septiembre se añadió una ruta desde la estación Mérida-Teya, en Yucatán, hacia Paseo de Montejo y el centro histórico de Mérida.

Con estas ampliaciones, la empresa busca fortalecer su oferta de transporte y turismo mientras avanza hacia la operación conjunta de pasajeros y mercancías. El cumplimiento de su proyección dependerá de los objetivos que el propio director identificó: seguridad, confiabilidad, innovación, rentabilidad y sostenibilidad.

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