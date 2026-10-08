Sheinbaum niega respaldo de EEUU a candidaturas de coordinadores de Morena: “No tiene ningún sustento lo que están diciendo”

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la designación de coordinadores estatales de Morena —figura previa a la candidatura de candidatos— rumbo al proceso electoral de 2027 haya recibido presión de Estados Unidos.

Más Noticias

Pumas vs Cruz Azul: así fue su último duelo y cómo marcha el historial entre ambos En torneos cortos, Cruz Azul registra un dominio marcado en Ciudad Universitaria

Checo Pérez ve el Gran Premio de Singapur 2026 como la última gran oportunidad de Cadillac El piloto tapatío explicó las dificultades que enfrenta el monoplaza y la estrategia que deberán seguir para acercarse a sus rivales

Rutina de glúteos de pocos minutos para hacer en casa y tonificar a partir de los 40 Esta rutina de doce minutos combate se realiza dos veces por semana sin necesidad de equipo pesado ni acudir a instalaciones deportivas especializadas

Gobierno comienza investigación de mexicanos ligados a cárteles en Ucrania: Sheinbaum afirma que “son reclutados” El Gobierno revisa si son reales los videos de presuntos miembros de cárteles mexicanos en la guerra y cómo llegaron ahí, según la presidenta