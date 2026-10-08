México

Sheinbaum niega respaldo de EEUU a candidaturas de coordinadores de Morena: “No tiene ningún sustento lo que están diciendo”

Morena nombró a las figuras que participarán durante el proceso electoral de 2027

Claudia Sheinbaum ante un podio con el escudo nacional, la bandera de México y un recuadro con un intérprete de lengua de señas.
Claudia Sheinbaum ofrece un discurso desde el podio oficial con la bandera de México y un servicio de interpretación en lengua de señas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la designación de coordinadores estatales de Morena —figura previa a la candidatura de candidatos— rumbo al proceso electoral de 2027 haya recibido presión de Estados Unidos.

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