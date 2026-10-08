México

PT se lanza de nuevo contra Morena: acusa que cedió ante presiones de EEUU para la designación de “corcholatas”

La dirigencia nacional petista volvió a cuestionar el reparto de las 17 coordinaciones estatales

El líder del PT, Alberto Anaya, se lanzó contra Morena, al grado de acusar que la presión de Estados Unidos influyó en la designación de las "corcholatas" estatales. Crédito: X / @asiesguzmanm
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Este miércoles, el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya se lanzó contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus designaciones de los 17 coordinadores estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Desde el punto de vista del líder petista, el partido oficial cedió a las presiones de Estados Unidos en el destape de las 17 “corcholatas” estatales. Situación que ha puesto a prueba la lealtad en la alianza oficialista.

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Dirigente del PT se lanza contra Morena y acusa que cedió ante presiones de EEUU para la designación de candidatos

Ante medios de comunicación, en la sede del Senado de la República, el dirigente nacional petista no tuvo reparo en afirmar que presiones desde Estados Unidos influyeron en la designación de quienes, eventualmente, se convertirán en candidatos a las 17 gubernaturas en disputa durante las elecciones de 2027.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro derecha”, dijo.

El líder del PT Alberto Anaya aseguró que Estados Unidos intervino en la designación de las "corcholatas" estatales. Crédito: Captura de Video
El líder del PT Alberto Anaya aseguró que Estados Unidos intervino en la designación de las "corcholatas" estatales. Crédito: Captura de Video

Al ser cuestionado sobre si así ve a las 17 “corcholatas” oficialistas, respondió: “ve a los personajes, véelos. La presión norteamericana está más fuerte”.

Cuando le preguntaron si veía con mayor presión a los gobernadores o a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, de plano, contestó que “a todo mundo. Estamos presionados. Hay interés de que el mundo dé un giro a la derecha y ve a América Latina como estamos”.

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Insiste en que el PT es de “izquierda” y lamenta el avance de la “derecha”

Alberto Anaya aprovechó la atención de los medios para insistir en que el Partido del Trabajo es de “izquierda”; al tiempo que lamentó que desde Morena “no estamos trabajando en el interés de que cerremos filas para enfrentar la agresiones norteamericanas y de derecha”.

Pese a la inconformidad y las críticas, reveló que continúan las pláticas con el partido guinda por los desacuerdos en los resultados de algunas encuestas presentadas por la dirigencia morenista, por lo que afirmó que no existe “una definición epistemológica sistematizada y hay corrientes. Pregúntenle a las corrientes”.

No hay voluntad para que haya una coalición total

Por otro lado, enfatizó que para el PT sería lo más deseable competir en todas las gubernaturas y el Congreso de la Unión con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), “pero no creo que haya voluntad para una coalición total”.

Sobre si Morena está apapachando más al Verde, el ‘Profe’ Anaya se limitó a responder que “ve resultados. Creo que la injerencia norteamericana, de la derecha internacional es más fuerte de lo que pensamos”.

Anaya Gutiérrez también lamentó que no fue invitado al festejo por los 15 años de la fundación de Morena, partido al que siempre ha apoyado.

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.
Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

“Son prácticas de ellos, a veces ni entre ellos se invitan”, lamentó.

Dimes y diretes entre Tatiana Clouthier y el PT

Los dichos de Alberto Anaya se dieron en medio de una serie de declaraciones entre integrantes del PT y la exsecretaria de Estado, Tatiana Clouthier, quien aseguró que nunca solicitó el respaldo de los petistas para buscar ser candidata al gobierno de Nuevo León.

En ese sentido, el PT descartó a Tatiana Clouthier como su candidata a la gubernatura de Nuevo León para 2027 y respaldó a Jesús Elizondo. La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, confirmó que el partido tiene un aspirante propio y mantiene diálogo con Morena sobre el proceso de selección.

Clouthier respondió que nunca solicitó el respaldo petista. “No me la puede cerrar pues nunca la abrió ni la hemos solicitado”, escribió en X, mensaje que después eliminó.

Bañuelos, por su parte, señaló que Clouthier participó en el proceso interno de Morena, partido que ya tomó una decisión al designar a Clara Luz Flores como coordinadora estatal el pasado 28 de septiembre.

La legisladora reveló que Jesús Elizondo Salazar, quien se registró el 25 de junio como aspirante a la Coordinación Estatal de Afiliación en Nuevo León, es el perfil que impulsa el PT. El partido solicitó una encuesta para medirlo frente a Flores, como parte de la negociación con Morena.

No descartan competir solos en Nuevo León y Zacatecas

Tras el desaire de Morena, Clouthier presentó el movimiento “Todos con Conciencia”, con el que busca impulsar la transformación del estado y la participación ciudadana, sin enfocarse en la obtención de cargos. Reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que permanecerá en el partido.

Pese a llamado de Sheinbaum, Tatiana Clouthier no quita la mira de Nuevo León y descarta ir por otro cargo con Morena. (RS)
Pese a llamado de Sheinbaum, Tatiana Clouthier no quita la mira de Nuevo León y descarta ir por otro cargo con Morena. (RS)

Bañuelos indicó que el PT considera competir por separado en algunas entidades, entre ellas Nuevo León y Zacatecas, aunque aclaró que las conversaciones con sus aliados continúan y las decisiones corresponden a las dirigencias nacionales.

La disputa se suma a la tensión dentro de la alianza oficialista: el PVEM tampoco descartó competir solo en Nuevo León. Su dirigente estatal, Édgar Salvatierra, identificó al senador con licencia Waldo Fernández como el perfil más fuerte del partido, al que considera “mucho mejor perfil que Clara Luz Flores”.

Parece que no termina de surtir efecto la “operación cicatriz” dentro de la alianza oficialista, ya que el dirigente del PT, Alberto Anaya, acusó que Morena cedió ante la presión del PT para designar a las 17 “corcholatas” estatales.

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