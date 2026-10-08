Por qué aparecen y cómo eliminar los mosquitos del drenaje de manera efectiva

Numerosas mosquitas del drenaje se congregan en las juntas y azulejos alrededor del desagüe de un baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los “mosquitos” que aparecen en el baño casi nunca son mosquitos que pican. Por lo general son mosquitas del drenaje, también llamadas moscas de la humedad o moscas polilla.

Son insectos pequeños, de cuerpo oscuro y alas anchas con apariencia vellosa. Suelen caminar por paredes, espejos, lavabos y regaderas, y vuelan poco.

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Aparecen porque encuentran condiciones adecuadas para reproducirse: humedad constante y residuos orgánicos. El interior de los desagües puede acumular una capa viscosa formada por jabón, cabello, grasa corporal, pasta dental, moho y otros restos.

Las larvas viven en ese material y se alimentan de microorganismos. Después se transforman en adultos, que salen del drenaje y se concentran cerca de la luz, ventanas o paredes.

Los mosquitos de baño son un problema de higiene en el hogar - crédito 123RF

No siempre significa que el baño esté sucio. Un drenaje usado todos los días puede acumular residuos en zonas difíciles de alcanzar, como el sifón, la tubería de la regadera o el desagüe del lavabo.

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También pueden criarse en coladeras de piso, tuberías con poca circulación de agua, fugas ocultas, sellos defectuosos del inodoro o recipientes con agua estancada.

Para eliminarlas, lo principal es quitar el sitio donde se desarrollan. Retira cabellos y residuos visibles. Después talla las paredes internas del drenaje con un cepillo largo y agua caliente.

No basta con vaciar cloro o aromatizante: esos productos pueden matar algunos insectos adultos, pero no siempre eliminan la capa orgánica donde viven las larvas. Evita mezclar cloro con amoniaco u otros limpiadores, ya que puede generar gases tóxicos.

Otra posibilidad son los mosquitos del sustrato, sobre todo si hay plantas en el baño. Son más delgados, parecidos a pequeños mosquitos negros, y se reproducen en tierra demasiado húmeda. Reducir el riego y mejorar el drenaje de las macetas ayuda a controlarlos.

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Las mosquitas del drenaje no suelen picar ni transmitir enfermedades en condiciones domésticas, pero su presencia indica exceso de humedad o residuos acumulados.

Una mosquita del drenaje reposa junto al desagüe de un lavabo de cerámica en el interior de un baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acabar con las moscas de la humedad que salen del drenaje

Las “moscas de la humedad” suelen ser moscas del drenaje. Se reproducen en la capa de lodo orgánico que se acumula dentro de tuberías, coladeras, lavabos o trampas de agua.

No basta con matar las que vuelan: hay que eliminar el material donde ponen huevos.

Identifica el drenaje de origen Cubre cada coladera o lavabo por la noche con cinta adhesiva transparente, dejando la parte pegajosa hacia abajo. Si al día siguiente hay mosquitas adheridas, encontraste el foco. Talla el interior del drenaje Retira la rejilla y usa un cepillo largo, de los que sirven para botellas o tuberías. Frota paredes internas, bordes y el sifón si es accesible. Ahí se acumula la película viscosa donde viven las larvas. Lava con agua caliente y detergente Vierte agua caliente —no necesariamente hirviendo si las tuberías son de PVC— y después detergente líquido. Deja actuar unos minutos y enjuaga. Usa un limpiador enzimático para drenajes Es la opción más efectiva para deshacer residuos orgánicos. Aplícalo por varias noches seguidas conforme a las instrucciones del producto. Evita combinarlo con cloro o desengrasantes fuertes. Limpia rebosaderos y coladeras poco usadas El orificio de rebosadero del lavabo también puede guardar humedad y residuos. Límpialo con un cepillo delgado. En drenajes que casi no se usan, agrega agua cada semana para mantener lleno el sifón. Reduce la humedad Repara fugas, seca el área alrededor de lavabo, regadera y lavadora, y no dejes trapos húmedos ni recipientes con agua estancada.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para detectar, limpiar y eliminar las moscas del drenaje en las tuberías de los lavabos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué no conviene hacer

No mezcles cloro con vinagre, amoniaco ni otros productos. Puede liberar gases peligrosos.

El cloro o el bicarbonato con vinagre pueden disminuir el mal olor, pero por sí solos suelen ser insuficientes porque no desprenden el lodo pegado a las paredes.

Los insecticidas matan moscas adultas, pero no resuelven el criadero dentro del drenaje.

Si después de una semana de limpieza siguen saliendo, puede haber una tubería con fuga, una coladera oculta, humedad bajo el piso o un problema en la línea sanitaria. En ese caso conviene que lo revise un plomero.

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