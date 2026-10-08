Médicos Sin Fronteras condena agresión a su personal y pacientes LGBT durante jornada de salud en Tlalpan

Integrantes de la organización Médicos Sin Fronteras caminan por un asentamiento tras denunciar agresiones contra su personal en Tlalpan. (María Chavarría / MSF)

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La organización de medicina humanitaria internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), condenó enérgicamente la agresión contra pacientes y personal de la organización ocurrida el martes 6 de octubre en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, durante una jornada de salud donde sus equipos brindaban atención a población LGBTTIQ+ y personas trabajadoras del sexo.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que cualquier persona debe poder recibir atención médica “de manera segura y sin temor” a sufrir violencia o discriminación. Añadió que el personal de salud también debe poder trabajar de forma segura e independiente.

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Las agresiones ocurrieron durante una jornada de salud en Tlalpan

De acuerdo con el equipo de Médicos Sin Fronteras, los equipos de la organización se encontraban en el punto de atención cuando aumentó la tensión.

Lo que se conoce hasta ahora es que hubo una pelea en el lugar donde MSF realizaba una jornada de salud en Tlalpan, donde integrantes de la comunidad sufrieron lesiones físicas y vejaciones verbales contra integrantes de la comunidad atendida.

Infobae México pudo consultar a MSF sobre quiénes habrían participado en la agresión; Daniel Mayorga, integrante de prensa, evitó atribuir responsabilidades.

Médicos Sin Fronteras hizo pública su postura, donde rechazaron cualquier forma de violencia contra pacientes y contra el equipo.

La organización planteó que debe resguardarse el acceso a la salud para las personas que lo requieren. Ante una consulta sobre posibles procedimientos legales, Mayorga no confirmó que MSF vaya a iniciar una denuncia o a realizar alguna otra acción. El vocero reiteró su rechazo a la violencia.

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Acompañamiento médico en CDMX

MSF amplió su atención en Ciudad de México ante los cambios en la dinámica migratoria provocada por la política de Estados Unidos. La reducción de los flujos y la cancelación de citas para solicitar refugio dejaron a muchas personas varadas en México, algunas de ellas con trámites de asilo iniciados.

Debido a que parte de la población se trasladó a las periferias de la capital, la organización ha realizado jornadas de salud en lugares como Chalco, Tláhuac y la Plaza de la Soledad. Durante este proceso, los equipos identificaron a otros grupos con barreras para acceder a servicios sanitarios, entre ellas, la población trans. De acuerdo con Ortega, el proyecto mantiene su atención a personas con movilidad, pero ahora alcanza a otras vulnerables.

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La iglesia tampoco va a calificar como "apostasía" las uniones de parejas LGBT (Foto: @carmenm57542973)

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la comunidad LGBT, es una de las más discriminadas. Según cifras de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021, las personas gays representan 9.3% de las menciones como uno de los grupos más discriminados en la capital. Las lesbianas aparecen con 3.2%, las personas transgénero o transexuales con 1.6% y las personas travestis con 1.3%.

Además, las preferencias sexuales figuran como la tercera causa más común de rechazo social, con 10.6%, detrás de la pobreza (16.4%) y el color de piel (16.2%).

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