La propina no era tan opcional: Profeco suspende Caldos Angelita en Puebla ante repetidas quejas de comensales

Los sellos instalados en la sucursal del Centro Histórico de Puebla impiden la venta de alimentos, bebidas y servicios. (Especial)

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La hora de la cuenta cambió el rumbo de una visita familiar a Caldos Angelita, restaurante situado en el Centro Histórico de Puebla.

Una clienta denunció en redes sociales que el monto a pagar no coincidía con los precios de la carta y que su padre, una persona con discapacidad visual, recibió un trato ofensivo durante la discusión.

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Profeco colocó sellos de suspensión en la sucursal del restaurante Caldos Angelita en el Centro Histórico de Puebla. (TikTok)

El caso llegó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que realizó una inspección en el local de la calle 9 Norte número 1006.

La dependencia colocó dos sellos de suspensión tras detectar irregularidades en la información de las bebidas y prácticas que inducían al pago de propina, mientras la autoridad sanitaria estatal impuso sellos adicionales por incumplimientos no detallados.

Una diferencia de cerca de 100 pesos detonó la denuncia

El antecedente del operativo fue un video publicado por una mujer que acudió a comer con su padre al restaurante. Según su relato, la cuenta final incluyó una diferencia de alrededor de 100 pesos frente a los precios que habían revisado en la carta.

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La clienta aseguró que su familia no se negó a pagar el consumo. Explicó que pidió una aclaración porque el monto de la cuenta no coincidía con el menú que había consultado antes de ordenar.

De acuerdo con su versión, un trabajador del establecimiento amenazó con llamar a la Policía si no cubrían la cantidad solicitada. La mujer sostuvo que buscaba revisar el cobro, no evadirlo.

La denuncia también señaló que su padre, una persona con discapacidad visual, recibió insultos durante el intercambio, afirmando que el hombre llevaba un gafete visible relacionado con su condición.

Así, la publicación de la clienta llevó la discusión del comedor a las redes sociales y, después, a la revisión de las autoridades. Mientras no exista una resolución sobre los hechos denunciados, las diferencias en el cobro y el presunto trato contra su padre deben mantenerse como parte del testimonio.

Profeco detectó irregularidades en bebidas y propinas

La visita de verificación ocurrió después de una denuncia ciudadana. Al revisar el restaurante, la autoridad identificó prácticas que vulneraban las reglas de protección al consumidor y ordenó suspender la venta de productos y servicios de forma temporal.

El establecimiento no informaba las cantidades de las bebidas que ofrecía a sus clientes.

La falta de datos sobre gramos y mililitros impide conocer con precisión el contenido de un producto antes de solicitarlo y pagarlo.

Profeco señaló una inducción obligatoria al pago de propina , señalando que la gratificación es voluntaria y no puede convertirse en un cargo obligatorio ni en una condición para recibir el servicio dentro de un restaurante.

La dependencia instaló dos sellos de suspensión en el negocio. La medida impide que el local mantenga sus actividades comerciales hasta que atienda las observaciones de la autoridad.

La Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe prácticas coercitivas, desleales o abusivas, incluído el cobro obligatorio de propina, en restaurantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de Profeco, fundamentadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, no solo derivó en la colocación de sellos: puso el foco en prácticas que suelen pasar inadvertidas al momento de pedir la cuenta.

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Mientras el restaurante permanezca suspendido, deberá atender las observaciones sobre la información de sus bebidas y el cobro de propinas antes de volver a recibir clientes.

La autoridad sanitaria también colocó sellos en el restaurante

El operativo reunió a personal de la Profeco, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Gobierno de Puebla, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La presencia de varias instituciones amplió la revisión a aspectos sanitarios y comerciales.

La DPRIS colocó sellos adicionales tras detectar incumplimientos a la normativa sanitaria . Las autoridades no detallaron públicamente cuáles fueron las anomalías encontradas durante la inspección.

Caldos Angelita señala antecedentes desde 1948 y es conocido por la venta de caldos de gallina, mole y otros platillos. La medida afecta a la sucursal de la 9 Norte , en el corazón de la capital poblana.

Hasta ahora, no se ha comunicado cuánto tiempo permanecerá suspendido el establecimiento ni qué requisitos deberá acreditar para reanudar la venta de alimentos, bebidas y servicios.

El negocio tradicional fundado en 1948 permanecerá cerrado sin una fecha definida para su reapertura. (Facebook)

La suspensión dejó cerrada una puerta del restaurante y abrió otra discusión: la obligación de informar con claridad los precios, los productos y los cargos en un sitio al que llegan clientes todos los días. Mientras las autoridades mantienen los sellos, la denuncia que originó la revisión permanece como el punto de partida de un caso que separa las irregularidades comprobadas de los señalamientos todavía sin resolución.

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