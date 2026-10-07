México

Mariana Ochoa habló sobre las burlas que recibió por su vestido en La Casa de los Famosos México 2026: “Me dolió”

La cantante relató el momento en que vio las burlas de Gema Garoa y Aldo Rendón sobre su vestido dentro del reality

Mariana Ochoa
La exintegrante de OV7 recordó el episodio en entrevista con Yordi Rosado y explicó cómo afectó su convivencia dentro del reality. (Captura de pantalla @felipealavarado)
Guardar

Mariana Ochoa rompió el silencio sobre las burlas que recibió por su vestido dentro de La Casa de los Famosos México 2026 y admitió que el momento le dolió “hasta lo más profundo” de su ser, en entrevista con Yordi Rosado tras su salida del reality.

“No, sí duele. O sea, cuando entras dices: ‘Nada es personal, es un juego, tú juega’. Y adentro todo se vuelve personal, porque es lo que estás viviendo día con día”, relató la cantante.

PUBLICIDAD

Ochoa explicó que el golpe no fue solo el comentario, sino la manera en que se enteró. “Claro que si alguien te critica y habla a tus espaldas y luego te lo muestran en el cine, ese nivel de burla, bueno, me dolió hasta lo más profundo de mi ser”, agregó. La exintegrante de OV7 reconoció también que la escena provocó una reacción de su parte dentro de la convivencia.

Yordi Rosado le preguntó si el episodio influyó en la elección del atuendo que usó en la gala final. Ochoa respondió que no. “El vestido que tenía para la final lo escogí desde que entré y dije: ‘Este vestido, cuando sienta que me voy a ir, lo voy a usar’. Y nunca lo usé y sí llegué a usarlo hasta la final”, explicó.

PUBLICIDAD

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa confesó que el comentario sobre su atuendo le dolió "hasta lo más profundo". (Captura de pantalla YouTube)

La prenda que generó la controversia fue un vestido morado atribuido al diseñador mexicano Felipe Alvarado quien reivindicó la autoría de la prenda y detalló que la confeccionó en septiembre de 2022 para una clienta identificada como Katy, en su taller de Zacatecas. La misma pieza fue utilizada después por Lupita Jones en un evento de Mexicana Universal Zacatecas en noviembre de 2022, y en 2024 por Kassandra Félix, coronada Reina de la Feria Nacional de Zacatecas.

Alvarado precisó que el vestido es “bordado de pies a cabeza” y que implicó “muchísimas horas de inversión de trabajo, muchas noches de desvelo”. Sobre el precio, aclaró que la cifra de 60 mil pesos que circuló en redes correspondía a otro modelo. “No, por supuesto que no, pero de cualquier manera sí supera esa cantidad”, dijo, y precisó que el valor final ronda los tres mil dólares.

Gema Garoa calificó el vestido de “lo más naco” que había visto

Las críticas partieron de Gema Garoa y Aldo Rendón durante la quinta gala de eliminación. “El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de ‘Casa Sharon’ de ahí de McAllen”, dijo Garoa, quien además pidió a otra persona que le tomara una foto a la prenda para rastrear su origen.

Aldo Rendón se sumó a los comentarios y calificó el atuendo de “naco y horrible”, mientras ambos reían sin advertir que Mariana Ochoa había ingresado a la sala justo detrás de Garoa. La escena quedó captada por las cámaras de transmisión en vivo.

Aldo Rendón
La cantante relató el momento en que vio las burlas de Gema Garoa y Aldo Rendón sobre su vestido dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

El 5 de octubre, durante la conferencia de los siete finalistas, Ochoa retomó el episodio frente a la prensa. “Hubo una palabra que internamente me molestó, que fue cuando hice mi posicionamiento con Gema”, dijo la cantante ante los presentes.

Garoa interrumpió para aclarar que ya había ofrecido una disculpa y que en determinado momento aceptó entrarle al juego de bromas entre los participantes. “El que se sube, se pasea, aquí no hay víctimas”, respondió.

La tensión entre ambas venía de semanas atrás, cuando durante la dinámica “Etiquetas” Ochoa calificó a Garoa de “manipuladora” y esta le respondió con el término “hipócrita”. Ochoa se coronó ganadora de la temporada el 4 de octubre, con 10,825,542 votos a su favor y un premio de 4,000,000 de pesos.

Temas Relacionados

Mariana OchoaLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFGema GaroaAldo Rendónmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 7 de octubre en Puebla?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 7 de octubre en Puebla?

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 7 de octubre

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 7 de octubre

Precio de la gasolina en México este 7 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en México este 7 de octubre

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 7 de octubre en Nuevo León?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 7 de octubre en Nuevo León?

Del caso Carlos Manzo a “El Tanque”: en menos de un mes caen 4 objetivos prioritarios en Zapopan

En un rango de tiempo más amplio, en 10 meses van 9 pesos pesados caídos en el municipio jalisciense

Del caso Carlos Manzo a “El Tanque”: en menos de un mes caen 4 objetivos prioritarios en Zapopan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

Del caso Carlos Manzo a “El Tanque”: en menos de un mes caen 4 objetivos prioritarios en Zapopan

CJNG asedia Chenalhó: habitantes denuncian “cooperaciones” para municiones y consumo forzado de drogas a niños

Operativo Otomí suma más de mil 200 detenciones en Edomex: delitos contra la salud concentran la mayoría

“El Tanque” del CJNG: el corrido de Javier Rosas que ventila sus nexos, orígenes y actividad huachicolera

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa reveló qué pasó tras regresar del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa reveló qué pasó tras regresar del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

Robbie Williams en México: horarios, invitados y objetos permitidos en el Palacio de los Deportes

Resurge entrevista de Christian Nodal donde habla sobre experiencias paranormales y brujería

Maribel Guardia ratifica denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio: así avanza el conflicto legal

¿Por un arma? Leonardo Aguilar fue detenido para revisión en el AICM: “Tenía miedo”, dijo

DEPORTES

Desastrosa fecha FIFA aclara las ideas de Rafael Márquez: “Hemos visto quién puede estar y quién no”

Desastrosa fecha FIFA aclara las ideas de Rafael Márquez: “Hemos visto quién puede estar y quién no”

Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y revela en qué equipo de Europa lo quiere ver

Quién es el campeón invicto que alzó la mano para pelear en la despedida de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca

Checo Pérez vuelve a Singapur, el circuito donde escribió una de sus grandes victorias en la Fórmula 1

México pierde 2-0 ante Chile y enciende las dudas sobre el proyecto de Rafael Márquez