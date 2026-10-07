Mariana Ochoa habló sobre las burlas que recibió por su vestido en La Casa de los Famosos México 2026: “Me dolió”

La exintegrante de OV7 recordó el episodio en entrevista con Yordi Rosado y explicó cómo afectó su convivencia dentro del reality. (Captura de pantalla @felipealavarado)

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Mariana Ochoa rompió el silencio sobre las burlas que recibió por su vestido dentro de La Casa de los Famosos México 2026 y admitió que el momento le dolió “hasta lo más profundo” de su ser, en entrevista con Yordi Rosado tras su salida del reality.

“No, sí duele. O sea, cuando entras dices: ‘Nada es personal, es un juego, tú juega’. Y adentro todo se vuelve personal, porque es lo que estás viviendo día con día”, relató la cantante.

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Ochoa explicó que el golpe no fue solo el comentario, sino la manera en que se enteró. “Claro que si alguien te critica y habla a tus espaldas y luego te lo muestran en el cine, ese nivel de burla, bueno, me dolió hasta lo más profundo de mi ser”, agregó. La exintegrante de OV7 reconoció también que la escena provocó una reacción de su parte dentro de la convivencia.

Yordi Rosado le preguntó si el episodio influyó en la elección del atuendo que usó en la gala final. Ochoa respondió que no. “El vestido que tenía para la final lo escogí desde que entré y dije: ‘Este vestido, cuando sienta que me voy a ir, lo voy a usar’. Y nunca lo usé y sí llegué a usarlo hasta la final”, explicó.

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Mariana Ochoa confesó que el comentario sobre su atuendo le dolió "hasta lo más profundo". (Captura de pantalla YouTube)

La prenda que generó la controversia fue un vestido morado atribuido al diseñador mexicano Felipe Alvarado quien reivindicó la autoría de la prenda y detalló que la confeccionó en septiembre de 2022 para una clienta identificada como Katy, en su taller de Zacatecas. La misma pieza fue utilizada después por Lupita Jones en un evento de Mexicana Universal Zacatecas en noviembre de 2022, y en 2024 por Kassandra Félix, coronada Reina de la Feria Nacional de Zacatecas.

Alvarado precisó que el vestido es “bordado de pies a cabeza” y que implicó “muchísimas horas de inversión de trabajo, muchas noches de desvelo”. Sobre el precio, aclaró que la cifra de 60 mil pesos que circuló en redes correspondía a otro modelo. “No, por supuesto que no, pero de cualquier manera sí supera esa cantidad”, dijo, y precisó que el valor final ronda los tres mil dólares.

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Gema Garoa calificó el vestido de “lo más naco” que había visto

Las críticas partieron de Gema Garoa y Aldo Rendón durante la quinta gala de eliminación. “El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de ‘Casa Sharon’ de ahí de McAllen”, dijo Garoa, quien además pidió a otra persona que le tomara una foto a la prenda para rastrear su origen.

Aldo Rendón se sumó a los comentarios y calificó el atuendo de “naco y horrible”, mientras ambos reían sin advertir que Mariana Ochoa había ingresado a la sala justo detrás de Garoa. La escena quedó captada por las cámaras de transmisión en vivo.

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La cantante relató el momento en que vio las burlas de Gema Garoa y Aldo Rendón sobre su vestido dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

El 5 de octubre, durante la conferencia de los siete finalistas, Ochoa retomó el episodio frente a la prensa. “Hubo una palabra que internamente me molestó, que fue cuando hice mi posicionamiento con Gema”, dijo la cantante ante los presentes.

Garoa interrumpió para aclarar que ya había ofrecido una disculpa y que en determinado momento aceptó entrarle al juego de bromas entre los participantes. “El que se sube, se pasea, aquí no hay víctimas”, respondió.

La tensión entre ambas venía de semanas atrás, cuando durante la dinámica “Etiquetas” Ochoa calificó a Garoa de “manipuladora” y esta le respondió con el término “hipócrita”. Ochoa se coronó ganadora de la temporada el 4 de octubre, con 10,825,542 votos a su favor y un premio de 4,000,000 de pesos.

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