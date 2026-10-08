Embajador Ronald Johnson llega a Palacio Nacional luego de que Sheinbaum solicitara explicaciones por la academia policial

El encuentro está programado a las 13:00 horas con integrantes de AmCham e inversionistas mexicanos con negocios en territorio estadounidense; el diplomático acompañará la cita, según explicó la mandataria durante su conferencia matutina

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves 8 de octubre, en la mañanera, que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, acudirá hoy a Palacio Nacional. La visita ocurre tres días después de que la mandataria cuestionara su participación en la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro.

“Viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos, del American Chamber”, explicó. Detalló que asistirán empresarios mexicanos que invierten en Estados Unidos y empresarios estadounidenses con inversiones en México, y que el diplomático los acompañará. El encuentro está programado para las 13:00 horas.

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Una reunión empresarial, no una audiencia privada

La mandataria federal cuestionó que Ronald Johnson y Mauricio Kuri participaran en la colocación de la primera piedra de un centro de entrenamiento policial sin convocar a dependencias federales de seguridad y relaciones exteriores

Sheinbaum presentó la cita como parte de la agenda con la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham). Hasta el momento, el Gobierno federal no ha confirmado que ambos sostendrán un diálogo a solas ni que el tema de Querétaro se aborde.

Medios reportaron además que el Gobierno de México habría declinado una solicitud de reunión privada del embajador. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

Sobre el tema, la presidenta precisó que Johnson indicó que la colaboración entre ambos países se mantiene dentro del marco de las leyes mexicanas.

¿Qué ocurrió en Querétaro?

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, acompaña al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en la colocación de la primera piedra de la Academia Estatal de Interdicción de Querétaro, este 3 de octubre de 2026 en Ciudad de México. La instalación, financiada con apoyo de Estados Unidos, se dedica a la capacitación de autoridades mexicanas en la detección e intercepción de drogas, armas y dinero ilícito. (Crédito: X/@USAmbMex)

El 2 de octubre, el gobernador Mauricio Kuri y Johnson colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, dentro del complejo de seguridad RHINO. Datos del proyecto:

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Inversión: más de 30 millones de pesos.

Construcción: mil 84 metros cuadrados, con áreas de inspección de vehículos, laboratorio y sala de monitoreo.

Fecha prevista de conclusión: enero de 2027.

Objetivo: capacitar policías en detección de drogas, armas, dinero ilícito y contrabando.

Durante el acto, el embajador dijo que sería la primera de su tipo en México y Latinoamérica.

Lo que ha dicho Sheinbaum

La mandataria cuestionó que ambos colocaran la primera piedra de un centro policial en Querétaro sin invitar a la Defensa, la SRE ni al Gabinete de Seguridad federal en ese acto

El 5 de octubre, la presidenta señaló que no fueron invitados la Defensa, el Gabinete de Seguridad federal ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Dijo que no considera que se haya cometido un delito, pero que era importante exhibirlo. Pidió al canciller Roberto Velasco comunicarse por separado con Johnson y con Kuri.

El 6 de octubre aclaró que su gobierno no está en contra de la academia, pero que la participación de agencias estadounidenses requiere autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y de la SRE. Citó los artículos 89 y 117 de la Constitución y los artículos 68, 69 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

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Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson al colocar primera piedra en academia policial. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

Hoy añadió que el problema no es la presencia de un embajador en un acto estatal, sino las características de la academia y los permisos necesarios. Según los datos que expuso, entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 se identificaron nueve proyectos de cooperación entre Querétaro y agencias estadounidenses, ocho con la Fiscalía estatal y uno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por 4.6 millones de pesos. La academia no figura entre los aprobados por el GANSEG.

La versión de Querétaro y de la SRE

Gobierno de Querétaro responde a Sheinbaum: avisó una semana antes del evento con el embajador. Especial

El Gobierno de Querétaro sostuvo que sí notificó a la SRE: un oficio firmado por Kuri el 23 de septiembre fue recibido por la Cancillería el 25 de septiembre. El documento indicaba que la visita tendría efectos protocolarios y no implicaba mecanismos de cooperación internacional en seguridad.

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La SRE confirmó la recepción del oficio, pero señaló que no especificaba el propósito de la visita. Aclaró que la academia requiere el visto bueno del GANSEG por contemplar cooperación con un gobierno extranjero, y ofreció acompañamiento al gobierno estatal. Velasco ya conversó con Kuri.

Medios locales reportaron que al acto sí asistieron representantes de la Guardia Nacional, el Ejército y la FGR.

El telón de fondo: AMLO y el “policía entrometido”

Crédito: Amlo

La visita coincide con el libro Pueblo, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que describe a Johnson como un “excitado y entrometido policía”. Sheinbaum dijo que es una opinión de su antecesor y que ella habla desde su responsabilidad como presidenta.

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¿Qué sigue?

Queda por conocer si habrá una conversación aparte entre Sheinbaum y Johnson y si la academia entrará al proceso de revisión federal. Por ahora, la reunión con AmCham reunirá a inversionistas de ambos países en un momento de tensión diplomática y de cooperación bilateral en seguridad y comercio.