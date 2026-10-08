Cynthia López Castro declina participar por la alcaldía Cuauhtémoc y respalda a Citlalli Hernández

Cynthia López Castro se baja de Cuauhtémoc y expresa su apoyo a Citlalli Hernández.

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Cynthia López Castro anunció que no participará en el proceso para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en la alcaldía Cuauhtémoc y manifestó su respaldo a Citlalli Hernández, quien ha sido mencionada como una de las posibles opciones de Morena para competir por la demarcación en las elecciones de 2027.

A través de una publicación en redes sociales, López Castro señaló que tomó la decisión de apoyar a su amiga y compañera, luego de que se anunciara la próxima publicación de la convocatoria para definir las coordinaciones de la 4T en alcaldías y municipios.

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“Hoy se publica la convocatoria para coordinar los trabajos de la 4T en las alcaldías y he tomado la decisión de apoyar a mi amiga y compañera Citlali”, escribió la senadora.

La legisladora agregó que espera que Hernández decida participar por la coordinación en Cuauhtémoc y anticipó que, en caso de hacerlo, contará con su respaldo.

Cynthia López Castro continuará su trabajo desde el Senado

López Castro también precisó que continuará con sus actividades desde el Senado de la República y señaló que mantendrá su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento de la Cuarta Transformación.

La senadora indicó además que seguirá trabajando en favor de la Ciudad de México y destacó su responsabilidad como presidenta de Mujeres Parlamentarias a nivel mundial, cargo desde el cual, explicó, representa a diputadas y senadoras de distintos países y trabaja para impulsar una mayor participación de mujeres en espacios de representación.

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De esta manera, su decisión implica que no buscará participar directamente en la definición de la candidatura o coordinación de Morena para Cuauhtémoc, mientras que su pronunciamiento coloca públicamente su respaldo en favor de Citlalli Hernández.

López Castro también dirigió un mensaje a habitantes de la demarcación y aseguró que continuará recorriendo las calles, escuchando a los vecinos y trabajando en el territorio.

El respaldo de Cynthia López Castro a Citlalli Hernández

En su posicionamiento, la senadora fue enfática en señalar que apoyará a Hernández en caso de que decida participar.

“Citlali es una gran amiga y si ella tiene interés la voy a apoyar”, expresó López Castro al referirse a la posibilidad de que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena busque coordinar los trabajos de la 4T en Cuauhtémoc.

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Posteriormente, reiteró su postura al señalar que espera que Hernández se anime a participar y que, de ser así, contará con su apoyo.

Citlalli Hernández ha sido perfilada para Cuauhtémoc

El respaldo de López Castro ocurre después de que otros integrantes de Morena también expresaran su apoyo a Hernández para competir por Cuauhtémoc.

En septiembre, el diputado Arturo Ávila anunció que declinaba participar y manifestó su respaldo a la dirigente morenista. El concejal Emilio del Villar también había expresado públicamente su apoyo a Hernández.

La propia Citlalli Hernández ha señalado que debe esperar los tiempos correspondientes antes de definir su participación. En declaraciones previas, dejó abierta la posibilidad de buscar la coordinación en Cuauhtémoc, aunque pidió prudencia mientras concluían las definiciones internas de Morena.

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La convocatoria para las alcaldías constituye ahora uno de los siguientes pasos para establecer el mecanismo mediante el cual se definirán las coordinaciones de la 4T rumbo a 2027.

Cuauhtémoc se prepara para una nueva disputa electoral en 2027

La definición de Morena en Cuauhtémoc se da en un escenario en el que distintos perfiles han mostrado interés en participar, mientras que otros han comenzado a retirar sus aspiraciones para respaldar una posible candidatura de unidad.

Entre los nombres que han aparecido en las últimas semanas se encuentran Citlalli Hernández, Diana Sánchez Barrios, Emilio del Villar y otros perfiles vinculados con Morena y con distintos grupos políticos de la demarcación.

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También se ha mencionado a la actual alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, quien buscaría permanecer al frente de Cuauhtémoc en los comicios de 2027.

En este contexto, Sandra Cuevas también se refirió a una eventual candidatura de Hernández y consideró que tendría capacidad para convocar a distintos liderazgos de la demarcación. Sus declaraciones forman parte de las distintas posiciones que han surgido alrededor de la posible participación de la morenista.

Con su anuncio, Cynthia López Castro se suma a los respaldos públicos que ha recibido Citlalli Hernández, aunque será esta última quien deberá definir si participa en el proceso.

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Por ahora, López Castro aseguró que continuará con su trabajo desde el Senado y mantendrá presencia en la Ciudad de México, mientras espera que Hernández decida si buscará coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Cuauhtémoc.

“En unidad vamos a recuperar la Cuauhtémoc”, señaló la senadora, al reiterar que continuará apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento.