México

Cómo arreglar los errores en tus datos del IMSS y tu Afore sin complicaciones

Corregir datos personales en el IMSS o en la Afore es un trámite sin costo que puede resolverse en sucursal o desde el celular

Una carpeta con etiquetas de AFORE e IMSS, billetes de pesos mexicanos, monedas, un bolígrafo y una alcancía sobre una mesa de madera.
La corrección de datos personales ante el IMSS no tiene costo alguno para el asegurado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El IMSS y la Afore ofrecen trámites gratuitos para corregir errores en nombre, CURP, fecha de nacimiento o número de seguridad social, y los procesos pueden resolverse en días hábiles sin necesidad de abogados ni gestores.

La clave está en identificar primero dónde está el error y reunir la documentación correcta antes de acudir a ventanilla.

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Un dato que los trabajadores suelen ignorar: cuando una persona tiene dos o más números de seguridad social por distintos empleos, el IMSS puede fusionarlos y sumar las semanas cotizadas de ambos registros, un proceso que toma entre 5 y 15 días hábiles.

Manos de un hombre sosteniendo un teléfono celular con la pantalla mostrando la aplicación del IMSS, campos de texto y un teclado virtual.
La corrección suele reflejarse en el sistema del IMSS entre 3 y 5 días hábiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin esta unificación, parte del historial laboral queda invisible para efectos de pensión.

El trámite para corregir datos en el IMSS es gratuito y toma pocos días

El procedimiento se llama Regularización y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado, con homoclave IMSS-02-012.

Permite corregir nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, CURP o número de seguridad social (NSS).

Para iniciarlo se necesita una copia certificada del acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y el documento que acredite el NSS, en original y copia.

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Un hombre de cabello cano de espaldas frente a una mujer que lee documentos en un escritorio con el logotipo verde del IMSS al fondo.
El área de Afiliación y Vigencia atiende este trámite de lunes a viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite es presencial, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

Debe realizarse en el área de Afiliación y Vigencia de la subdelegación administrativa del IMSS, no en la unidad de medicina familiar donde se recibe atención médica.

El IMSS cuenta con subdelegaciones administrativas en todo el país, y no existe una sola oficina nacional: cada ciudad o región tiene la suya.

Para ubicar la más cercana, el Instituto ofrece un directorio digital con filtros por estado y tipo de unidad.

Logotipo del IMSS de color verde, con el emblema de un águila y la leyenda IMSS, montado en una pared blanca lisa e iluminada.
El trámite IMSS-02-012 permite corregir nombre, CURP, sexo y fecha de nacimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite no tiene costo y, según la documentación oficial, la corrección suele reflejarse en el sistema entre 3 y 5 días hábiles después de presentada la solicitud.

Cómo localizar la subdelegación más cercana

El directorio oficial está disponible en imss.gob.mx/directorio.

Ahí es posible seleccionar el estado, elegir el tipo de unidad como Subdelegación y buscar por palabra clave, por ejemplo el nombre del municipio o la alcaldía.

El sistema despliega el nombre completo de la subdelegación, la dirección exacta con calle, colonia y código postal, el estado y el teléfono de contacto.

El portal permite ubicar la oficina más cercana. (Captura de pantalla)
El portal permite ubicar la oficina más cercana. (Captura de pantalla)

Algunas unidades muestran extensión telefónica directa, aunque el horario de atención no siempre aparece especificado en la ficha.

Para evitar un traslado innecesario, conviene llamar primero a la línea nacional del IMSS, el 800 623 2323, y confirmar el horario vigente y los requisitos específicos de la subdelegación elegida, ya que algunos datos de contacto en el directorio aparecen como no disponibles.

Quién puede tramitar la corrección en nombre de otra persona

Si alguien más gestiona el trámite, debe presentar su identificación oficial además de la documentación del asegurado.

Un representante legal necesita poder notarial; en caso de fallecimiento se requiere acta de defunción.

Una mujer con cabello rizado oscuro y suéter azul claro abraza a un hombre mayor de cabello blanco y cárdigan beige, ambos mirándose y sonriendo.
Un representante legal necesita poder notarial para gestionar la corrección de otra persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cónyuge debe presentar acta de matrimonio, mientras que los hijos necesitan acta de nacimiento certificada.

Los padres solo requieren identificación oficial, y la concubina o concubinario debe acreditar la relación con una constancia testimonial expedida por autoridad judicial.

En la Afore, varios datos se corrigen sin salir de casa

El trámite ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) se llama Actualización de Datos de los Trabajadores y tiene un plazo de resolución de 5 días hábiles.

Puede iniciarse en cualquier sucursal de la administradora que gestiona la cuenta individual.

Primer plano de manos de una persona mayor insertando una moneda en una alcancía de cerdo azul sobre una mesa de madera, con un gran signo de porcentaje rojo a la izquierda.
AforeMóvil y Afore Web permiten corregir datos sin acudir a sucursal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para datos como correo electrónico, teléfono, domicilio, RFC, ocupación o beneficiarios, no es necesario presentar documentación adicional ni acudir en persona.

Estas correcciones se hacen a través de AforeMóvil o de Afore Web, las plataformas digitales habilitadas para este fin.

Corregir nombre o CURP en la Afore sí exige papeles probatorios

Cuando el error afecta el nombre, la CURP, la fecha o entidad de nacimiento, la nacionalidad o el sexo, se necesita un documento probatorio: acta de nacimiento, documento migratorio, carta de naturalización o constancia CURP emitida por el RENAPO.

Para corregir el RFC se requiere la cédula de identificación fiscal o la constancia de RFC expedida por el SAT.

Mano de una persona sostiene una carpeta con documentos CURP y credencial INE sobre un mostrador. Un funcionario con mascarilla atiende a una persona adulta mayor.
El acta de nacimiento certificada es el documento base para corregir la CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y para modificar el domicilio sirve cualquier recibo de luz, agua, gas o teléfono, un estado de cuenta bancario o la constancia de situación fiscal.

Si el error lo cometió la Afore, la corrección corre por su cuenta

La normativa establece que si el dato equivocado se originó por un error de captura de la propia administradora, es ella quien debe corregirlo y notificar el cambio tanto en la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro como a los institutos de seguridad social correspondientes.

Un nombre inconsistente entre la Afore y el patrón afecta el registro de aportaciones. (X/@CONSAR_mx)

Si, en cambio, el dato fue capturado según el documento presentado por el trabajador, la Afore no puede modificarlo por su cuenta.

En ese caso, debe indicarle al trabajador que tramite primero la corrección ante el IMSS o el ISSSTE, según corresponda.

La corrección en la Afore también llega al Infonavit, pero toma más tiempo

Las correcciones de nombre, CURP y RFC realizadas en la Afore se envían automáticamente al Infonavit, con un tiempo de reflejo de aproximadamente 20 días hábiles.

El trabajador puede verificar el estatus desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

Una mujer y un hombre mayor observan billetes de banco sobre una mesa con una alcancía blanca, monedas y dos logotipos en la esquina superior.
La plataforma Mi Cuenta Infonavit permite verificar si el dato ya se actualizó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dato corregido es el RFC y la persona tiene o tuvo un crédito vigente con el instituto de vivienda, debe notificarlo también en un Centro Especializado de Servicio, conocido como CESI.

Cuándo pedir la unificación de cuentas en la Afore

Cuando un trabajador acumula más de una cuenta individual, por ejemplo tras cambios frecuentes de empleo, puede solicitar la Unificación de Cuentas, con un plazo de resolución de 30 días hábiles.

El requisito indispensable para afiliados al IMSS es contar con el formato de Certificación de Regularización de Datos Personales del Asegurado, documento que emite el propio Instituto tras concluir el trámite de corrección de datos.

Hombre mayor con cabello blanco y suéter de punto se toma la cabeza; sobre la mesa hay documentos, sobres y un folder con la etiqueta Afore.
Tener dos cuentas individuales activas es motivo para solicitar la unificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin ese papel, la Afore no puede avanzar con la fusión de cuentas.

Al terminar el proceso, la administradora envía una constancia al domicilio o correo electrónico registrado, y el trabajador puede solicitar después la Constancia de Unificación como comprobante definitivo del trámite.

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