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Beca Rita Cetina: quiénes reciben su pago mañana viernes 9 de octubre

La dispersión correspondiente al periodo avanza por orden alfabético y este día contempla a un nuevo grupo de familias

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La entrega de la Beca Rita Cetina continúa este viernes 9 de octubre con los beneficiarios que tienen asignada esta fecha dentro del calendario de pagos. En esta jornada corresponde recibir el apoyo a quienes aparecen registrados con las iniciales H, I, J, K y L, por lo que las familias que se encuentran dentro de este grupo pueden estar pendientes de la llegada de los recursos.

Los depósitos corresponden al bimestre septiembre-octubre y se realizan de manera escalonada. Esto significa que no todas las familias reciben el dinero el mismo día, sino que la dispersión avanza conforme a las letras establecidas en el calendario. La medida permite ordenar la entrega de los recursos durante varios días.

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El operativo comenzó el lunes 5 de octubre con las letras A y B. Después siguieron C el martes 6; D, E y F el miércoles 7; y G el jueves 8. Este viernes es el turno de H, I, J, K y L. Los pagos continuarán durante la siguiente semana hasta concluir con las últimas letras contempladas.

Calendario de pagos

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  • A, B: lunes 5 de octubre
  • C: martes 6 de octubre
  • D, E, F: miércoles 7 de octubre
  • G: jueves 8 de octubre
  • H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre
  • M: lunes 12 de octubre
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre
  • R: miércoles 14 de octubre
  • S: jueves 15 de octubre
  • T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre

¿Cuánto dinero reciben las familias?

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En este periodo de pagos, el apoyo corresponde a estudiantes de secundaria que forman parte del programa. El monto establecido es de 1,900 pesos bimestrales para las familias que tienen un estudiante beneficiario de este nivel educativo.

La cantidad puede aumentar cuando existe más de un estudiante de secundaria perteneciente a la misma familia. En esos casos se consideran 700 pesos adicionales por cada alumno. Así, el apoyo se ajusta de acuerdo con el número de estudiantes que cumplen con las condiciones para recibir la beca durante el periodo correspondiente.

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Con esta fórmula, una familia con un estudiante recibe 1,900 pesos; con dos estudiantes, el depósito es de 2,600 pesos; y con tres, llega a 3,300 pesos. Los recursos son entregados directamente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las familias no necesitan acudir con intermediarios para recibir el apoyo.

¿Cómo comprobar si ya llegó el dinero?

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

Una vez que llega la fecha correspondiente, los beneficiarios pueden revisar si el depósito ya fue realizado mediante las opciones disponibles para consultar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar. También pueden verificar sus movimientos para confirmar la llegada de los recursos correspondientes al bimestre.

Es importante tomar en cuenta que la fecha del calendario está vinculada al orden establecido para la dispersión. Por ello, si una familia todavía no pertenece al grupo cuya inicial aparece en la jornada correspondiente, deberá esperar el día señalado para su registro. La distribución continuará hasta el viernes 16 de octubre.

La Beca Rita Cetina forma parte de los apoyos destinados a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Su primera etapa se concentró en secundaria y posteriormente el programa amplió su alcance. Para las familias que reciben el apoyo, estos depósitos representan un respaldo para cubrir parte de los gastos relacionados con la educación de sus hijos.

Así, este viernes 9 de octubre el turno corresponde a las iniciales H, I, J, K y L, mientras que el resto de los beneficiarios deberá consultar el calendario para identificar la fecha que le corresponde.

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