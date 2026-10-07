Maribel Guardia visita de sorpresa a Yolanda Andrade y le regala una serenata tras anuncia que deja el tratamiento contra el ELA

Ambas tuvieron un momento de amigas en donde pudieron escuchar una serenata muy especial. (IG Maribel Guardia)

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En medio del complejo proceso de salud que atraviesa la conductora mexicana Yolanda Andrade, las muestras de cariño, solidaridad y fraternidad por parte del gremio artístico, como su amiga Maribel Guardia, no han dejado de manifestarse.

En esta ocasión, la actriz y cantante costarricense dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras compartir una velada íntima y llena de memorias junto a Andrade, resaltando la fortaleza, el sentido del humor y la fe inquebrantable que mantiene la presentadora de televisión a pesar de las adversidades médicas que enfrenta.

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La reunión, que contó también con la presencia del destacado cantaor flamenco español Diego ‘El Cigala’, se convirtió en una noche de bohemia, risas y anécdotas inolvidables. La publicación de Maribel Guardia rápidamente se volvió viral, conmoviendo a miles de seguidores que han seguido de cerca la evolución del estado físico y emocional de la carismática conductora sinaloense.

La conductora se encuentra atravesando un momento complicado de salud. (Captura de pantalla )

Un momento de luz en medio de la tormenta

A través de sus plataformas oficiales, Maribel Guardia compartió una sincera reflexión sobre la resiliencia y el espíritu combativo de su amiga. Con palabras cargadas de afecto, la actriz costarricense destacó la capacidad de Yolanda Andrade para contagiar alegría e iluminar el entorno de quienes la rodean, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad física.

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“Hay personas que, aun atravesando las pruebas más difíciles, siguen regalándole luz a los demás. Anoche compartí con mi querida Yolanda Andrade una de esas noches que se quedan guardadas en el corazón. Nos tuvo horas escuchando sus aventuras, riéndonos con su inteligencia, su sentido del humor y esa manera tan suya de contar la vida”, expresó emotivamente Maribel Guardia.

La actriz no ocultó el profundo impacto emocional que le causó observar la actitud de la presentadora, subrayando su entereza espiritual frente al complejo diagnóstico que enfrenta desde hace varios meses.

“Me conmovió profundamente verla llena de alegría, de fuerza y, sobre todo, de una inmensa fe en Dios. Y para hacer la noche todavía más especial, compartimos también con El Cigala entre música, recuerdos y muchas risas. Yola querida, qué bonito recordatorio eres de que incluso en medio de las tormentas, el alma puede seguir cantando. Te quiero y te admiro”, concluyó el emotivo mensaje.

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La actriz costarricense compartió un momento con la conductora en su proceso de recuperación del ELA.

La presencia de Diego ‘El Cigala’ aportó un matiz de arte y nostalgia a la velada. El afamado intérprete flamenco, conocido por su profunda sensibilidad musical, unió su voz y su presencia al ambiente de camaradería que rodeó a la conductora. Entre acordes, anécdotas del medio artístico y conversaciones prolongadas, los asistentes lograron crear un refugio de esparcimiento que permitió a Andrade desconectarse por unas horas de las complicaciones de su enfermedad.

El ambiente festivo y cálido descrito por Maribel Guardia refleja cómo el círculo más cercano de la presentadora ha cerrado filas para brindarle acompañamiento emocional y momentos de esparcimiento de alta calidad, respetando su voluntad y respaldando sus decisiones en esta etapa de su vida.

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La decisión de renunciar a los tratamientos convencionales

El emotivo encuentro adquiere una dimensión aún más profunda al contemplar el delicado contexto médico que atraviesa Yolanda Andrade. En fechas recientes, la querida conductora tomó una drástica decisión respecto a su esquema médico tras meses de someterse a rigurosos y desgastantes tratamientos paliativos debido al aneurisma cerebral y las complicaciones neurológicas que han mermado seriamente su calidad de vida.

Andrade hizo pública su determinación de suspender de forma definitiva la mayoría de los fármacos y terapias agresivas que venía recibiendo, optando por mantener únicamente medicamentos enfocados en el control del dolor. La presentadora manifestó abiertamente su deseo de alejarse del estrés, los entornos médicos abrumadores y los focos públicos para priorizar su paz mental, su descanso y el calor de sus seres queridos.

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“Quiero alejarme de todo”, llegó a declarar la sinaloense al explicar el giro en su tratamiento, dejando en claro que su prioridad actual radica en vivir con la mayor dignidad y tranquilidad posible, evitando los severos efectos secundarios que la medicación constante provocaba en su organismo.

La conductora mexicana compartió un recuento visual de sus hospitalizaciones desde 2023.

El respaldo incondicional del público y del medio artístico

La reaparición de Yolanda Andrade en estas imágenes junto a figuras de la talla de Maribel Guardia y Diego ‘El Cigala’ provocó una ola de reacciones positivas en redes sociales. Colegas de la industria de la televisión, actores, cantantes y miles de fanáticos volcaron comentarios llenos de bendiciones, oraciones y palabras de aliento para la conductora de Montse & Joe.

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El testimonio de Maribel Guardia reafirma que, más allá de la difícil encrucijada médica y de las decisiones personales que ha tomado respecto a su salud, el carisma y la chispa indomable de Yolanda Andrade continúan intactos. Su historia se ha transformado en un poderoso recordatorio de dignidad, fortaleza y serenidad frente a las vicisitudes más severas de la vida.