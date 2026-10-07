México

Resurge entrevista de Christian Nodal donde habla sobre experiencias paranormales y brujería

Una entrevista de 2023 vuelve a circular en redes sociales con los relatos del cantante sobre sombras, ruidos y brujería

Christian Nodal
Una entrevista de 2023 vuelve a circular en redes sociales con los relatos del cantante sobre sombras, ruidos y brujería. (Facebook Christian Nodal)
Guardar

Una entrevista de 2023 vuelve a circular en redes sociales con los relatos de Christian Nodal en la cual relató experiencias paranormales vividas durante una estancia en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, donde grabó parte del video de “Nada Nuevo”. El cantante describió ruidos, sombras y una puerta que se abrió y cerró sin explicación aparente.

El episodio ocurrió durante una sesión de trabajo con su equipo. “Llegamos como a las 4, 5 de la tarde, Alonso ya tenía varios días desvelado con nosotros y se fue a dormir, ¡y se despertó a las 7 bien loco! Sale y dice: ‘¿Están todos bien, sintieron eso, tembló no?’”, contó Nodal.

PUBLICIDAD

Horas después, el artista se retiró a dormir en una habitación con techo alto y un segundo nivel. “Yo no quería voltear para arriba porque sentía que iba a ver algo o que iba a ver a alguien, una sensación rara de que alguien me miraba”, explicó.

Un ruido en la madrugada y una puerta que no se abrió por viento

A las dos de la mañana, elementos de seguridad reportaron ruidos extraños. Nodal relató que, mientras revisaba su teléfono, la puerta de su cuarto se abrió sola. “No güey, se me abre la puerta, fuerte, pero no estrella contra la pared, es como fuerte y se detiene”, describió.

Christian Nodal, de perfil, con camisa color vino y pantalones brillantes, sostiene un micrófono y un cigarrillo, luciendo joyas en un escenario oscuro
El artista aseguró en aquel 2023 que en una casa de Caborca donde vivió se practicó brujería y que ahí comienzaron sus episodios con sombras y ruidos inexplicables. (Christian Nodal / Facebook)

El cantante gritó los nombres de su equipo pensando que se trataba de una broma, pero nadie respondió. “Si se ríen estos vatos pues ya fue, y en eso me cerraron la puerta del cuarto otra vez, y ahí fue, sí me asusté muy feo”, relató. Según su descripción, no había corrientes de aire que explicaran el movimiento: “Chequeamos la ventilación, no había ninguna corriente de aire de ningún tipo. No había viento, yo había dejado la puerta del baño abierta”.

PUBLICIDAD

La broma con la ouija que terminó con otra manifestación

Para calmar la tensión, Nodal propuso usar una tabla ouija. “Se me ocurre, yo tengo este don para hacer bromas bastante estúpidas en las situaciones menos indicadas, y digo: ‘Morros, tráiganse la ouija, a lo mejor un espíritu se quiere comunicar con nosotros’, y pum, se cerró la puerta del baño, del cuarto donde me había pasado todo eso”, narró.

Esa noche, el cantante durmió acompañado por dos integrantes de su equipo. Uno de ellos, identificado como Lucas, reportó un sueño inquietante. “Lucas me dijo que había soñado feo, que se le había subido como alguien, un rollo ahí medio raro”, contó Nodal.

Al día siguiente, durante una grabación con camarógrafos, un flash colocado sobre una silla explotó sin causa aparente. “Explotó esa madre, sacó un chispazo y se explotó. No hubo explicación de cómo se cayó de la silla tampoco”, relató el artista.

Christian Nodal
Nodal vinculó en ese entonces experiencias de parálisis del sueño y apariciones con un periodo de crisis familiar y económica que atravesó hace varios años. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Antes de abandonar la cabaña, el equipo preguntó a la persona encargada de la limpieza si había experimentado fenómenos similares.

“Decía que en el cuarto donde había dormido yo se aparecía una señora, que apagaban las luces y se miraba la figura de la señora, y que arriba se escuchaba que corrían”.

Episodios paranormales en Caborca y Costa Rica

El cantante vinculó estas experiencias con sucesos anteriores en una casa de Caborca, Sonora, donde aseguró que se practicó brujería. “Ahí pasaban cosas bien feas: se escuchaban ruidos, cerraban puertas, se miraban sombras, se movían las alfombras”, describió.

Según su relato, en ese periodo comenzó a experimentar parálisis del sueño acompañadas de apariciones. “Caía en el sueño profundo, de esos donde estás consciente que estás dormido y no te puedes mover, y estaba una sombra. Después con el tiempo me hablaba la sombra”, detalló.

Nodal agregó que el fenómeno se intensificó durante un viaje a Costa Rica, donde dijo haber percibido hasta seis sombras simultáneas. “Llegó un punto donde yo dormía con los de seguridad, y les llamaba por teléfono y les decía: ‘¡Ey, hay alguien en el cuarto!’”, relató.

El cantante vinculó estas vivencias con un proceso personal que atravesó hace dos años, marcado por problemas de salud en su familia y dificultades económicas. “Ahí fue que desperté de muchas cosas, me di cuenta que mencionaba a Dios, pero era más por costumbre”, explicó.

Nodal señaló que no se identifica con una religión en particular, aunque reconoce creer en conceptos como la energía y el karma. “Mi Dios es cien por ciento energías, cien por ciento de creer en uno mismo también”, concluyó.

Temas Relacionados

Christian Nodalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Poder Judicial propone nueva reforma a la Ley de Amparo y su Ley Orgánica a un año de la reforma judicial

La propuesta conjunta plantea nuevos mecanismos de coordinación, ajustes administrativos y cambios para la elección judicial de 2028

Poder Judicial propone nueva reforma a la Ley de Amparo y su Ley Orgánica a un año de la reforma judicial

Quién es Cecilia Guadiana, aliada de Sheinbaum que no renunciará a su doble nacionalidad

La senadora es uno de los perfiles de Morena para contender a la gubernatura de Coahuila en 2029

Quién es Cecilia Guadiana, aliada de Sheinbaum que no renunciará a su doble nacionalidad

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de octubre de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 7 de octubre: lluvias intensas por la depresión tropical 9

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 7 de octubre: lluvias intensas por la depresión tropical 9

¿Por un arma? Leonardo Aguilar fue detenido para revisión en el AICM: “Tenía miedo”, dijo

El hijo de Pepe Aguilar fue sorprendido por elementos de seguridad que lo interrogaron

¿Por un arma? Leonardo Aguilar fue detenido para revisión en el AICM: “Tenía miedo”, dijo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo Otomí suma más de mil 200 detenciones en Edomex: delitos contra la salud concentran la mayoría

Operativo Otomí suma más de mil 200 detenciones en Edomex: delitos contra la salud concentran la mayoría

“El Tanque” del CJNG: el corrido de Javier Rosas que ventila sus nexos, orígenes y actividad huachicolera

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Tribunal revoca proceso contra “El Kado”, presunto operador del Cártel Arellano Félix

Detienen en Tijuana a “El Serafín”, presunto asesino del policía Óscar Arellano y vinculado al Cártel de Sinaloa

Se queda en la cárcel el camionero detenido en la frontera con más de 190 kilos de cocaína y fentanilo: FGR logró la vinculación a proceso

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia ratifica denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio: así avanza el conflicto legal

Maribel Guardia ratifica denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio: así avanza el conflicto legal

¿Por un arma? Leonardo Aguilar fue detenido para revisión en el AICM: “Tenía miedo”, dijo

El emotivo mensaje de Elton John para sus fans después de sus dos shows en Ciudad de México

Aldo Rendón defiende a Mariana Ochoa y pide alto al hate tras ganar La Casa de los Famosos México

Dónde ver “Autos, mota y rocanrol”, la segunda película mexicana que más Premios Ariel ganó en 2026

DEPORTES

Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y revela en qué equipo de Europa lo quiere ver

Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y revela en qué equipo de Europa lo quiere ver

Quién es el campeón invicto que alzó la mano para pelear en la despedida de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca

Checo Pérez vuelve a Singapur, el circuito donde escribió una de sus grandes victorias en la Fórmula 1

México pierde 2-0 ante Chile y enciende las dudas sobre el proyecto de Rafael Márquez

Pumas va por la revancha ante Cruz Azul tras la coronación celeste en CU