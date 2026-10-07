Resurge entrevista de Christian Nodal donde habla sobre experiencias paranormales y brujería

Una entrevista de 2023 vuelve a circular en redes sociales con los relatos del cantante sobre sombras, ruidos y brujería. (Facebook Christian Nodal)

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Una entrevista de 2023 vuelve a circular en redes sociales con los relatos de Christian Nodal en la cual relató experiencias paranormales vividas durante una estancia en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, donde grabó parte del video de “Nada Nuevo”. El cantante describió ruidos, sombras y una puerta que se abrió y cerró sin explicación aparente.

El episodio ocurrió durante una sesión de trabajo con su equipo. “Llegamos como a las 4, 5 de la tarde, Alonso ya tenía varios días desvelado con nosotros y se fue a dormir, ¡y se despertó a las 7 bien loco! Sale y dice: ‘¿Están todos bien, sintieron eso, tembló no?’”, contó Nodal.

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Horas después, el artista se retiró a dormir en una habitación con techo alto y un segundo nivel. “Yo no quería voltear para arriba porque sentía que iba a ver algo o que iba a ver a alguien, una sensación rara de que alguien me miraba”, explicó.

Un ruido en la madrugada y una puerta que no se abrió por viento

A las dos de la mañana, elementos de seguridad reportaron ruidos extraños. Nodal relató que, mientras revisaba su teléfono, la puerta de su cuarto se abrió sola. “No güey, se me abre la puerta, fuerte, pero no estrella contra la pared, es como fuerte y se detiene”, describió.

El artista aseguró en aquel 2023 que en una casa de Caborca donde vivió se practicó brujería y que ahí comienzaron sus episodios con sombras y ruidos inexplicables. (Christian Nodal / Facebook)

El cantante gritó los nombres de su equipo pensando que se trataba de una broma, pero nadie respondió. “Si se ríen estos vatos pues ya fue, y en eso me cerraron la puerta del cuarto otra vez, y ahí fue, sí me asusté muy feo”, relató. Según su descripción, no había corrientes de aire que explicaran el movimiento: “Chequeamos la ventilación, no había ninguna corriente de aire de ningún tipo. No había viento, yo había dejado la puerta del baño abierta”.

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La broma con la ouija que terminó con otra manifestación

Para calmar la tensión, Nodal propuso usar una tabla ouija. “Se me ocurre, yo tengo este don para hacer bromas bastante estúpidas en las situaciones menos indicadas, y digo: ‘Morros, tráiganse la ouija, a lo mejor un espíritu se quiere comunicar con nosotros’, y pum, se cerró la puerta del baño, del cuarto donde me había pasado todo eso”, narró.

Esa noche, el cantante durmió acompañado por dos integrantes de su equipo. Uno de ellos, identificado como Lucas, reportó un sueño inquietante. “Lucas me dijo que había soñado feo, que se le había subido como alguien, un rollo ahí medio raro”, contó Nodal.

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Al día siguiente, durante una grabación con camarógrafos, un flash colocado sobre una silla explotó sin causa aparente. “Explotó esa madre, sacó un chispazo y se explotó. No hubo explicación de cómo se cayó de la silla tampoco”, relató el artista.

Nodal vinculó en ese entonces experiencias de parálisis del sueño y apariciones con un periodo de crisis familiar y económica que atravesó hace varios años. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Antes de abandonar la cabaña, el equipo preguntó a la persona encargada de la limpieza si había experimentado fenómenos similares.

“Decía que en el cuarto donde había dormido yo se aparecía una señora, que apagaban las luces y se miraba la figura de la señora, y que arriba se escuchaba que corrían”.

Episodios paranormales en Caborca y Costa Rica

El cantante vinculó estas experiencias con sucesos anteriores en una casa de Caborca, Sonora, donde aseguró que se practicó brujería. “Ahí pasaban cosas bien feas: se escuchaban ruidos, cerraban puertas, se miraban sombras, se movían las alfombras”, describió.

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Según su relato, en ese periodo comenzó a experimentar parálisis del sueño acompañadas de apariciones. “Caía en el sueño profundo, de esos donde estás consciente que estás dormido y no te puedes mover, y estaba una sombra. Después con el tiempo me hablaba la sombra”, detalló.

Nodal agregó que el fenómeno se intensificó durante un viaje a Costa Rica, donde dijo haber percibido hasta seis sombras simultáneas. “Llegó un punto donde yo dormía con los de seguridad, y les llamaba por teléfono y les decía: ‘¡Ey, hay alguien en el cuarto!’”, relató.

El cantante vinculó estas vivencias con un proceso personal que atravesó hace dos años, marcado por problemas de salud en su familia y dificultades económicas. “Ahí fue que desperté de muchas cosas, me di cuenta que mencionaba a Dios, pero era más por costumbre”, explicó.

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Nodal señaló que no se identifica con una religión en particular, aunque reconoce creer en conceptos como la energía y el karma. “Mi Dios es cien por ciento energías, cien por ciento de creer en uno mismo también”, concluyó.